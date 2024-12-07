Люди, которые могут сломать вашу жизнь

"Ты сломал мне жизнь!" Так мы говорим человеку, который играл или играет важную роль в нашей судьбе. Мы доверились, раскрылись перед ним, видели в нём опору и поддержку. Почему близкие (и не очень) люди не оправдывают наших ожиданий? Может, проблема в нас самих?

Все мы – "социальные животные". И находимся в тесной взаимосвязи с другими людьми, особенно близкими нам. На кого же мы чаще всего жалуемся?

"Ты сломал мне жизнь!"

Родители

Это люди, которые являются ключевыми фигурами в жизни каждого человека. Именно через призму родительского восприятия мы видим мир и окружающих людей. Именно они дают нам первый опыт общения, межличностных отношений.

Именно с них мы считываем некую модель поведения, выстраивания партнерских отношений. Все родители ошибаются. А в нашей зрелости они пытаются компенсировать эти самые ошибки воспитания. Только вот далеко не всем это удается сделать.

Бабушка и дедушка

В отличие от родителей, бабушка с дедушкой любят своих внуков безусловно. Они часто балуют их, позволяют больше, чем нужно. И в этом, как показывает практика, заключается вся проблема. Ведь бабушка с дедушкой видят воспитание детей одним образом, а мама с папой – совершенно другим. И на этой почве может возникнуть немало конфликтов, что, так или иначе, отражается на эмоциональном фоне самих детей.

Преподаватели

Преподаватели в школе – люди, к которым у очень многих моих клиентов есть претензии. Хотя принято считать учителя чем-то опосредованным в жизни ребенка. Тем не менее, он может оказывать на его развитие значительное влияние. Особенно это касается межличностных отношений ребенка и его сверстников. Учитель – регулятор тех самых отношений, но не всегда хорошо справляется со своей функцией.

«Никогда не забуду свою классную руководительницу, которая в одной конфликтной ситуации выступила на стороне обмана и клеветы. Она не защитила меня (хотя я тогда говорила чистую правду), а заступилась за девочку, которая была агрессором в нашем классе. Почему так случилось? Потому что она дружила с ее мамой. Знаю, что обиды нужно отпускать, но по сей день не могу простить той учительнице ее поступок», - рассказывает Вероника.

Психотерапевт

Люди, работающие с психотерапевтом, могу винить его в своих неудачах, переменах, дискомфортных ощущениях. Часто это связано с тем, что человек изначально ожидает от терапии магического решения всех проблем. Однако так не происходит. Более того, качественная психотерапия направлена на то, чтобы в десятки раз углубить внимание в проблему, сделав ее таким образом, еще объемнее. А это сопряжено с неким дискомфортом.

А каким людям вы могли бы сказать «Ты сломал мне жизнь»?

Автор Ахмедов Илья

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