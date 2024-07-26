Люди быстро "остывают", когда видят, что их любят

Какими бы сильными ни были ваши чувства к партнеру, все-таки не стоит полностью растворяться в нём. Иначе вы рискуете потерять себя и его любовь. Человек так устроен, что, когда он получает свидетельства любви к себе, он быстро охладевает к возлюбленному.
К сожалению, бывают люди, которые быстро "остывают", когда видят, что их любят и часто слышат об этом. Они расслабляются и это уже не становится взаимностью. Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, вам нужно понимать, что происходит на самом деле.
Например, если женщина постоянно бегает за мужчиной и как попугай повторяет ему "Я люблю тебя" и при этом ей важно, чтобы он просто был, и не имеет значения, взаимны ли у него к ней чувства или нет, то со временем ей будет очень больно видеть, как он все больше отдаляется от нее... Она уже не сможет быть с ним счастлива.
Ведь отношения – это об активном участии обоих партнеров, о любви и взаимности чувств. А не о том, чтобы "просто штаны были в доме", хоть и всю работу все равно делаете только вы сами, чувствуя себя при этом "мужиком в юбке".
Итак, когда женщина чувствует, что в отношениях с мужчиной она НЕ просто "компенсация" его детских травм и "затычка" дыр, которые он на ней "отрабатывает". Когда она сама не является "присоской", а её воспринимают именно как личность.
Вы не предали себя и действительно обрели человека и строите с ним отношения из-за любви к себе и к нему. А это самое главное, по моему мнению. Да, иногда любить себя бывает непросто и даже довольно больно, но поверьте мне, оно того точно стоит.
Поэтому для того, чтобы не залипать на мужчине – подумайте о том, а что он вам такое дает, чего вы сами себе дать не можете и попробуйте это все-таки себе дать, а уж только тогда вступать в отношения. Не прикидывайтесь также другим человеком, ибо тогда именно ваш человек вас просто не узнает и пройдет мимо – так что всегда будьте собой. Настоящими.опубликовано econet
Автор Кирста Виктория
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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