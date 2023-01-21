Люди боятся дарить, мелочно скупятся...

Самому маленькому. Или имениннику, например. Отрезали кусочек торта с масляной розой. Боже мой, жирная масляная роза, помните?

Особо нечего было дать, чтобы выразить любовь. На празднике подавали торт. Праздничный торт, редкое лакомство. А любимому человеку отрезали, даже вырезали! - кусочек с розой. Особенный кусочек. Кусочек любви. Все как-то странно сейчас. Если есть у человека деньги и он вроде любит кого-то, почему он так боится что-то купить, подарить, побаловать любимую женщину? Ведь есть же деньги! И достаточно их, чтобы купить сапоги, шубку, колечко; ну хоть иногда, хоть на праздник?

Кусочек с розочкой всегда давали самому любимому

А сейчас все как-то иначе. Ведь даже цветы не покупают. Не из жадности даже; а из боязни быть использованным. Вдруг меня используют, привыкнут, будут просить? И даже цветы не покупают - очень часто такое бывает.

И это так странно наблюдать; нам, тем, кто помнит кусочек с розочкой. Его специально отрезали, при помощи геометрических ухищрений - роза была в центре торта.

Нелепая масляная или маргариновая роза. Для любимого человека.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А сейчас все как-то иначе.

И упрекают в корысти; боятся дарить, мелочно скупятся.

Хорошо, что ещё остались те, кто не слишком считают и взвешивают. И ещё умеют тратить деньги на любимых людей; просто так. Из любви. Покупать подарки и радовать.

Но сейчас это редкость; вот как та роза на праздничном торте…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet