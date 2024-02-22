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Любовная Ломка

Источник: veronikahlebova.livejournal.com 22 февраля 2024 6078
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Сначала будет все хорошо. Потом начнет нарастать напряжение. От того, что он не звонит, или мало общается со мной. Не очень-то интересуется моей жизнью. Мне будет не хватать его любви и внимания...

Любовная Ломка

Ломит все тело. Напряжение нарастает с каждой минутой. Раздражение... От всего. Ранимость - на пределе. Все задевает, обижает. Отвлечься невозможно. Спать - тоже. Внутренняя натянутая струна не дает уснуть. Ничто не радует. Нужна доза. Не наркотика. Любви.

Ломка от той Любви, которая мне не досталась

Лучше - большая доза. Большая доза - это встреча.
Но, на крайняк, сойдет и поменьше.
Хотя бы разговор по телефону.

Плевать, как я выгляжу и что он обо мне подумает.
Если я не получу дозу, я не выдержу этого напряжения, отчаяния и ужаса.

Пишу СМС.
Жду ответа.
Каждая секунда ожидания рвет душу на части.
Почему ты не перезваниваешь? Неужели ты не понимаешь, что я погибаю? Как ты смеешь жить без меня? Радоваться жизни?
Почему ты не спасаешь меня от боли и отчаяния?
Я очень нуждаюсь в тебе...

Он перезванивает.
Я скрываю свою боль. Я знаю, что ему не понравится, если я стану его упрекать. Он называет это "выяснением отношений". Выяснять отношения он не любит, и если я буду "доставать" его, он исчезнет.
Тогда я умру.
Лучше я запрячу поглубже свою боль. Мы поболтаем ни о чем.
Я получу подтверждение того, что он не покинул меня. Что он помнит меня. Я могу жить. Пока.

Я завершаю разговор.
Напряжение сняло как рукой.
Я вижу, что мир прекрасен.
Я улыбаюсь прохожим.
Я нужна.

Мне "хватает" дозы на два-три дня.
Иногда я могу выдержать неделю.
Я уже знаю все, что произойдет со мной в ближайшее время.

Сначала будет все хорошо. Потом начнет нарастать напряжение. От того, что он не звонит, или мало общается со мной. Не очень-то интересуется моей жизнью. Мне будет не хватать его любви и внимания...

Потом я начну "защищаться".

Начну убеждать себя в том, что он мне вовсе не нужен.
И вообще он - козел. И что я в нем нашла. Я буду обесценивать свою нужду в нем и его самого. Это не поможет.

Тогда придет стыд. "Как ты могла опуститься до такого состояния?
Ты - умница, красавица, спортсменка, активистка и прочая? И ты бегаешь за ним, как собачонка? Где твоя гордость?"

Это моя внутренняя Мать. Она меня стыдит.

Любовная Ломка

Интересно, где ты была, когда устроила мне эту зависимость?

...Сколько себя помню, я все время ждала тебя... Скучала, тосковала.
Умоляла не отправлять меня в лагеря на три месяца и на дачу к бабушке.
Ты не слышала меня.

Ты не могла вынести мою зависимость от тебя, и мою потребность в твоей любви.
Тебе нечего было отдать.
У тебя у самой ничего не было.
И теперь я ничего не жду от тебя.
Все моя нужда теперь - в нем.

Я все знаю про проекции.
Я знаю, что придумала себе этого мужчину, и что он не обладает теми достоинствами, которые я сочинила.
Я даже знаю про то, что он не обязан заполнять собой мои черные дыры и белые пятна.
Я знаю, что он как от чумы бежит от моей зависимости от него.
Как когда-то бежала ты, моя мама.

И теперь я вынуждена наблюдать за тем, как я регулярно умираю от боли и тоски.
По той любви, которой мне не досталось.

И ничего не могу с этим поделать.
Я жду очередной дозы.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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вероника хлебова любовь мама зависимость психология

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