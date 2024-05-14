Любовь — твое право по рождению

Жизнь так коротка, но любовь бесконечна, щедра и вездесуща, она ближе, чем следующий вдох. Так что, не ищи любви; не жди её, не ожидай, что она придет по требованию. Но знай Это. Знай свое присутствие, его интимность. Почувствуй, как присутствие шепчет тебе на ухо…

Не ищи и не жди любви; она не появится по требованию. Ты всегда будешь чувствовать себя неполным, и страх потерять любовь будет громыхать над тобой все твои дни.

На любовь нельзя подписаться. Любовь — не награда за хорошее поведение. Любовь не то, что ты «заслуживаешь» или нет.

Это твое право по рождению; так что найди её в своем сердце.

Если ты замечаешь, что внимание обращается наружу, стремится к чему-либо, при этом манипулирует чем-то, пытаясь разобраться; цепляется, пытается что-то сохранить — остановись. Пригласи внимание поближе. Чтобы ощутить ноги на земле, вес своего тела, как вес тянет в сторону Земли. Чтобы ощутить дыхание, такое надежное, такое древнее, как оно поднимается и опускается, поднимается и опускается, как волны в просторах твоего существа.

Пусть внимание пройдет через горло, грудь, подложечную область. Пусть оно там профильтрует сырые, покалывающие, трепещущие и живые ощущения. Пусть внимание пропитается печалью, одиночеством, заброшенностью – всеми чувствами, от которых ты бежишь. На мгновение обеспечь убежище этим древним, этим прекрасным фрагментам большой головоломки, которую ты давно понял. Пусть эта настоящая сцена фильма твоей жизни будет освящена вниманием, этой мягкой осознанностью под названием любовь. ЭТО молитва.

Я здесь. Я здесь. И это нормально. Даже если я не чувствует себя хорошо, это нормально. Моя печаль разумна. Мой страх является древним, святым и достойным. Моя тоска пылает жизнью. Даже сомнения — мои родственники. Здесь нет ничего плохого; все содержится в любви.

Жизнь так коротка, но любовь бесконечна, щедра и вездесуща, она ближе, чем следующий вдох. Так что, не ищи любви; не жди её, не ожидай, что она придет по требованию. Но знай Это. Знай свое присутствие, его интимность. Почувствуй, как присутствие шепчет тебе на ухо…

Я дышу с тобой, любовь моя. Каждый вдох, каждый выдох, и пространство между ними. Когда ты стоишь на коленях, измученный хаосом жизни и неопределенностью, я стою на коленях с тобой. Когда ты высоко поднимаешься в этом непостоянном мире, я радуюсь вместе с тобой. Когда ты чувствуешь себя потерянным и не можешь идти дальше, я уже обнаружил тебя. Здесь. Всегда здесь. Я очень близко. Я смеюсь с тобой, плачу с тобой, кровоточу с тобой; твоя кровь — это моя кровь. Твой голос – это мой голос, твоё молчание — это моё молчание, и я пойду на край земли, чтобы найти тебя, чтобы сразиться за тебя, чтобы вернуть тебя домой.

Ты не можешь избежать любви…опубликовано econet

Автор Джефф Фостер

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