Любовь-собственность

Проблема детей нарциссических матерей имеет серьезные масштабы. 50-60-е годы 20 века принесло массу нарциссических личностей. Исследований на эту тему я не видела, но мне кажется, что советское государство, относящееся к личности, как к винтику, в растущих детях видело только заготовки для винтиков. Но, как бы там не происходило, факт, остается фактом. Нарциссов среди того поколения достаточно.

Нарциссическая мать постоянно поддерживает патологическую эмоциональную связь со своим уже выросшим ребенком. Несмотря на то, что отношения могут быть полностью замешаны на разного вида насилии, ребенок накрепко привязан к мамке и остается около нее, несмотря, на то, что родительница продолжает его третировать и портить всячески ему жизнь.

Нарциссическая мать

Ну, конечно никто никого к батарее не привязывает. Ребенок вроде бы сам, по своей воле остается рядом. Он находится в постоянной попытке отрыва разной степени силы, либо прикован к маме уверенностью в своей никчемности, бесперспективности, бессилия перед жизнью. Ну и конечно, чувством вины — я не могу бросить маму и переехать в соседний дом, потому что мама растила-кормила-ночей-не-спала.

Совсем не обязательно мать будет выглядеть как реальный буйный монстр. Все-таки такие случаи в обществе не поощряются, поэтому в целом избегаются родительницами. Им важно выглядеть хорошими в глазах окружающих.

Речь пойдет о том, что мама как бы любит чадо, но слишком сильно. Именно через любовь реализуется ее власть над выросшим ребенком, как над собственностью. Собственность иногда взбрыкивает и к ней применяют скрытое насилие.

Связь эту сложно разорвать, в первую очередь потому, что сам ребенок считает, что им вправе кто-то владеть. Никак не может быть по-другому.

Мать в праве делать все, что хочет, потому что она же мать, и очень хороший человек. И эта уверенность, что быть собственностью хорошего человека можно и даже нужно, ибо я должен быть кому-то нужен и полезен, разрушает в первую очередь жизнь такого выросшего ребенка с его партнером. Нормальным людям не нужны партнеры-инструменты, а инструменты часто нужны другим нарциссам. Последнее красок в жизни не добавляет.

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Не буду заниматься живописанием, напишу списком, как эта любовь-собственность выглядит.

1. Между матерью и ребенком не должно быть секретов. Если мама заподазривает, что 30-летняя дочь «недоговаривает» что-то из ее жизни, хоть какую-то деталь, она устраивает сцену «ты мне не доверяешь!».

Дети часто, встречаясь с мамой, заранее испытывают тревогу, что придется все рассказать, потому что если не расскажешь, то мама будет клещами вытаскивать информацию.

2. Однако нередко дети, чаще дочери, маме все выкладывают сами, до малейших подробностей. «У нас с мамой нет секретов». То, что отношения близкие, это прекрасно, но у человека должен быть кусок жизни, который принадлежит только ему.

При этом, откровенность может плохо кончаться для ребенка. Мать критикует, начинает активно во все вмешиваться, получает повод контролировать. Но дети все равно продолжают рассказывать свои секреты.

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3. Мама обычно совершенно не стесняется самостоятельно сунуть нос туда, куда ей вздумается. Для нее нет границ в личной жизни взрослого ребенка. Она же его любит и добра желает.

Любит потом пообщаться с дитем на эту тему. "Я у тебя нашла записку в столе, вложенную в книгу. «Вася 3 часа». Что за Вася, и что ты с ним будешь делать?"

4. В браке или в отношениях для ребенка такой родительницы мама всегда важнее, чем партнер. Партнером немедленно могут пренебречь, какая бы ситуация не была.

Могут бросить жену со схватками дома, потому что маме нужно привести сигарет (на улице дождь, не будет же она по дождю к киоску идти).

Очень прислушиваются к мнению мамы, что нужно делать в браке, какие отношения строить, что говорить партнеру, что требовать и как разрешать конфликты. После размолвок ребенок такой мамы связывается с родительницей (часто звонит по телефону) и подробно рассказывает, что произошло.

В целом мама в браке становится 3-им лицом, через которую преломляются все отношения в паре. Если партнер требует, защиты от посягательств свекрови или тещи на жизнь пары, проблема обычно заминается. Выросший ребенок не хочет ее решать.

5. Мама будто бы постоянно зависит от своих детей во всем, хотя на самом деле, она вполне бодра, здорова и дееспособна. Она постоянно настаивает, чтобы дети срывались из отпуска, уезжали с работы, отказывались от своих планов, потому что вот сейчас, в данную минуту она нуждается в их помощи. (С антресоли надо достать крышки от банок. Да, прямо сейчас, она не может ждать, пока у сына закончится совещание. У нее варенье кипит).

От нее нельзя уехать, даже на субботу-воскресенье на шашлыки. Она здорова, прекрасно себя чувствует, а вдруг ночью что-то случится? Поехать в отпуск на 5 дней? Все 5 дней будет мучить совесть, а как же там мама?

Начало самостоятельной жизни, это предательство, поэтому лучше ни с кем не встречаться, или встречаться так, чтобы мама не знала.

6. В подобных семьях существуют характерные правила:

Если тебе звонят, будь добр объяснить: кто, что сказал и зачем звонил.

Во все комнаты должны быть открыты двери. Если вдруг взрослый ребенок закрывает дверь, то он что-то скрывает.

Семья должна знать обо всех друзьях и знакомых. Если кто-то приходит в гости к взрослому ребенку, то мама должна присутствовать при разговоре, а то и сама говорить с гостем. Задавать ему всякие вопросы каверзные, проверяя, а хороший ли этот человек?

По поводу всего нужно спрашивать совета мамы, и не просто формально. К советам нужно прислушиваться и делать лучше так, как мама сказала, иначе обиды и скандал (ты мне не доверяешь, что я тебе сделала плохого, я же добра желала)

Праздники отмечаются только вместе. Без вариантов. Если хочешь встретить с кем-то другим, ты проклятый предатель и маму не любишь (все, не нужна мама стала?).опубликовано econet

В общем, вот, материал, для размышления.

Автор Наталья Стилсон

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