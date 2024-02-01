Любовь и забота

Когда люди читают, что лучше не выпрашивать поддержку у близких, некоторые думают, что их хотят оставить без любви. Господа, любовь выражается в том, что человек САМ хочет заботиться о любимом.

Если ваш партнер не проявляет желания заботиться о вас, он вас не любит. Это ваша иллюзия, что он не заботится, потому что вы не просите и он считает вас самостоятельным человеком, что надо стать беспомощней, ныть почаще и тогда он захочет заботиться. Не захочет. Вынужден будет, а потом устанет напрягаться и сбежит.

Что такое любовь?

Вы должны хорошо понимать, что если вас не стремятся опекать (кормить, радовать, укрывать, одобрять), то вас не любят. Любовь выражается в том, что потребности второго человека становятся более важны, чем собственные. Удовлетворять потребности любимого - кайф. Это дает ощущение близости и единства, которые для любящего - счастье. Поэтому любящие только и делают, что ищут, какую бы потребность любимого удовлетворить, чем бы еще ему угодить и порадовать. Вот что такое любовь.

Нытики, все представляют так, что без нытья они останутся в холоде и отчуждении. Если вас не любят, да. Нытье в таком случае не поможет. Наоборот, вас быстрей разлюбят из-за нытья. А если бы вас любили, вас бы заливали теплом и участием.

"Но ведь если не хочешь брать, то и не получишь," - думает нытик.

Вам кажется, что второй подчиняется вашим хочу?

Вам трудно осознать чужую субъектность?

Даст вам человек что-то или не даст, зависит от его хочу, а не от вашего. Вы можете хоть лопнуть от хотения, но если он не хочет, он не даст.

А если он хочет дать, он даст. Это в его границах. Брать или не брать - в ваших, а давать - в его.

Не тянуть у другого опеку - не значит запретить ее давать. Вы все время забываете делить границы и вам кажется, что отсутствие вашей просьбы выключает другого как чайник. Как будто другой действует только под вашим давлением, а иначе - неподвижный предмет. Другой - субъект, у него есть воля. Захочет - даст.

"Но если я сам удовлетворяю свои потребности, - думает нытик. - Как же другой сможет позаботиться обо мне?"

Посмотрите на пирамиду потребностей Маслоу. Обратите внимание, сколько в ней этажей.

Если вы совершенно беспомощны и несамостоятельны, партнеру приходится удовлетворять самые примитивные ваши потребности. Это довольно грустно, если сам он давно на другом этаже.

Вы не ели ничего со вчерашнего дня и в холодильнике у вас шаром покати. Значит огромный букет роз, принесенный на свидание, не очень хорошая идея, любящий партнер понимает, что полезней принести вам мешок картошки.

Объем того, что он хочет вам дать, зависит только от его любви к вам, а от вашей беспомощности зависит то, на что он этот объем любви потратит. На роскошь или устранение дефицита. Если свой дефицит вы устраняете сами, значит забота будет касаться досуга, развлечения, сюрпризов и удовольствий. Забота не станет меньше! Она просто будет касаться другого. Если вы не способны самостоятельно выживать, он будет стараться помочь вам выжить.

Вы полагаете, это очень весело - помогать выживать бедняге, которому нечего есть? Или ладно, еды хватает, но нет теплой обуви на зиму, нечем прикрыть свои зябкие плечики. Вы хотите порадовать партнера своей ущербностью? Он бы предпочел заботиться о сфере ваших развлечений и удовольствий, а не о вашем пропитании. Человека (взрослого и здорового) который перекладывает на других простейшие потребности, уважать не за что. А значит и любовь к нему не будет жить долго.

Некоторые женщины-нытики считают, что у них вообще не должно быть своих денег, тогда только мужчина захочет платить. А если она хорошо зарабатывает, нет. Но почему бы тогда не надеть рубище? Не прийти босой? Может быть не мыться неделю перед свиданием, экономя мыло и воду? Пусть увидит ваше бедственное положение и его охватит стремление позаботиться.

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Другие женщины наоборот надевают на свидание все самое лучшее, чтобы мужчина видел, она - дорогая штучка, ее в дешевое кафе вести нельзя. Отсюда видно, что все аргументы попрошаек - психзащиты. Надо выглядеть ресурсной, чтобы давали больше, или надо выглядеть беспомощной, чтобы давали охотней, они и сами запутались.

Ответ прост.

Сколько вам будут давать не зависит от вашего запроса, а зависит от вашей значимости для человека.

Будь вы хоть прима из прим, любящий человек постарается дарить вам достойные вас подарки, а сошедший с ума от любви (не дай бог) захочет продать свой дом ради миллиона алых роз как тот бедный художник.

От чувств человека зависит то, что он хочет давать, а не от нужды второй стороны.

Нужда часто имеет обратный эффект. Человек видит, что вы в нужде, что вас нужно кормить, гасить ваши кредиты, латать дыры в вашем бюджете, помогать вставать вам на ноги, и этот неподъемный объем работы так пугает его, что симпатия к вам улетучивается. Он пока еще не настолько привязан, чтобы считать вас своей частью, а ваши нужды - своими, как бывает в крепкой любящей паре, где даже вопроса не возникает, сколько давать, каждый готов снять рубашку последнюю и на каторгу пойти, поскольку второй - самый близкий, ближе собственной части тела.

Малознакомого человека опекать в одностороннем порядке не очень хочется. Особенно если с ним не несчастье какое-то, а обычная лень и тупость, из-за которой он не смог встать на ноги сам. Никто не хочет возиться с теми, кто изначально намного беспомощней их. Все ориентируются на равные ОЗ, особенно пока СЗ мала.

Однажды я спросила одну хищницу, как получается, что богатые мужчины готовы так много вкладывать в хищницу-содержанку, ничего почти не получая взамен. Хищница рассказала следующее. Изначально богатый мужчина не собирается вкладывается.

Он хочет секс с приглянувшейся женщиной, и, видя, что она совсем бедна (хотя бедны только начинающие хищницы), собирается вкладывать крошку. Богатой даме он предложил бы апартаменты, а эту склоняет к сексу в машине, она ведь бедная.

Он дарит ей бутылку вина и считает, что это отличный подарок для нее. Он не покупает ей никаких драгоценностей, потому что ей даже носить их некуда, с нее хватит и ужина в ресторане, не самом элитном, поскольку она не вписывается в ту публику. То есть бедная любовница получает меньше, чем богатая, поскольку ту он уважает больше.

Постепенно он влюбляется (обычно вскоре бросает, но мы - о хищнице), значимость любовницы растет, он увеличивает вложения, они накапливаются. Через год бедная девушка уже не так бедна. У нее есть жилье, машина, она хорошо одета, она стала своей в его среде и не выглядит той бедняжкой, которой была год назад. Если она не надоела покровителю, а наоборот стала ему дороже, он начинает вкладываться щедрей, поскольку любовь его выросла и его уважение тоже. Когда значимость фигуры дорастает до аддикции, жертва частично или полностью утрачивает волю и следует воле хищника, пока не вырвется из его лап.

К счастью, не выращивая в реальности ОЗ (объективная значимость , наводить морок и растить фигуру способна только хищница, а хищники - продукт эволюции редкий (и несчастливый, социально деструктивный). Я привела этот злой пример только для того, чтобы еще раз подчеркнуть, не от беспомощности и нужды зависит желание заботиться, а только от силы влечения.

Вырастает влечение, вырастает и желание вкладываться. Если хищница вдруг начинает отказываться от подарка, влюбленный мужчина предлагает подарок дороже. Он не говорит: не хочешь, ну ладно, не буду дарить. Так говорит безразличный человек. Влюбленный наоборот начинает беспокоиться, думая, что его хотят бросить.

В любящей паре оба(!) стремятся радовать, опекать, поддерживать, хвалить друг друга. Одинаково!

Динамический баланс в паре - это постоянное соревнование, кто сделает другому больше хорошего.

Чем самостоятельней оба, тем интересней эта задача, тем больше опека простирается из сферы нужды в сферу досуга. Поездки в экзотические места, новые гаджеты, украшения, концерты любимого исполнителя, новые рестораны, мало ли что могут придумать друг для друга два самостоятельных, хорошо стоящих на ногах человека. И в быту они могут заботиться друг о друге и чем лучше у каждого налажен быт, тем больше он может дать другому.

Потребности человека неисчерпаемы, и когда самые простые он удовлетворяет сам, для его партнера открываются просторы действительно интересной совместной жизни, когда можно наслаждаться обществом друг друга интеллектуально, эмоционально, а не просто пахать плечом к плечу за плугом.

Хотя и пахать плечом к плечу - это тоже хорошо, преодоление человеком трудностей как ни что другое вызывает уважение. Но именно преодоление, а не беспомощный вид с целью оттянуть себе побольше крошек с чужого стола и побольше одеяла с чужой задницы.

Все то же самое касается и эмоциональной опеки. Затыкать другому эмоциональные дыры и бороться с его апатией, выслушивать эмоциональный шлак и жалобы, выступать бесплатным терапевтом и быть вечной жилеткой совсем неприятно. Давать эмоциональную поддержку можно и в плане развития, а не только дефицита, и это куда интересней. Хорошо, когда дефицит человек устраняет сам, имеет для этого минимальные внутренние опоры (то есть нормальную самооценку и локус контроля).

Речь не об особых ситуациях в жизни: серьезных болезнях, тяжелых потерях. Здесь даже сильному человеку очень сложно справиться одному. Это катастрофа.

Речь именно об инфантильном настрое по жизни - постоянно перекладывать на партнера самые простые эмоциональные нужды: взгрустнулось, самооценка пошатнулась, скучновато вдруг стало. Найдите себе маму в себе. И партнер тогда сможет позаботиться о вашем удовольствии, а не сражаться с вашим ежедневным стрессом вместо вас.опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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