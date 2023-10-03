Любите себя, а остальные подтянутся!

✅ОДИНОЧЕСТВО, как и ДЕПРЕССИЯ, часто воспринимается людьми как нежелательное состояние, которое нужно избегать. Но лишь в одиночестве появляется возможность встретиться с собой. Возможность услышать негромкий голос своего Я, заглушаемый в обычной жизни плотным хором голосов Других. Возможность всмотреться в свое отражение, не искаженное рябью текущих, отвлекающих событий, не искривленное проекциями других людей.

Но что же увидал он в чистой,

как зеркало, воде?

Своё собственное изображение,

но он был уже не безо бразною

тёмно-серою птицей, а – лебедем!

Занимаясь анализом сказки, я долго пытался понять, почему гадкий Утенок ушел на болото и какой в этом психологический смысл для героя? Вряд ли Андерсен случайно отправил туда гадкого Утенка, думал я. Сам глубоко травмированный, автор создавал своих героев, проницательно и тонко изнутри понимая их внутренний мир и их переживания.

Гадкий Утенок: кривые зеркала и целительное одиночество

Поскольку весь текст анализируемого произведения для меня представляется как процесс поиска и обретения идентичности (Гадкий Утенок: в поисках идентичности), то логично было бы предположить, что и этот этап в жизни героя не случаен в этом смысле.

В итоге появился этот небольшой текст как попытка понять и психологически объяснить этот эпизод в жизни гадкого Утенка. Я вижу его как один из важных этапов в поисках его подлинной лебединой идентичности.

Оказавшись в состоянии изгойства, «заклеванный» обитателями птичьего двора, Гадкий Утенок в итоге был вынужден бежать от них подальше. В данном случае для него этот побег являлся необходимостью для выживания физического. Но думаю, что в этом действии гадкого Утенка содержится еще и психологический смысл. Уход гадкого Утенка на болото можно проинтерпретировать как смещение фокуса внимания с отражения и восприятия своего Я Другими на самоотражение и самовосприятие.

Думаю, что это очень важный этап в развитии идентичности каждого человека. В течение своей жизни человек проходит несколько таких этапов. Подростковый возраст – один из самых заметных из них. Подростковый кризис – это своеобразное бегство на болото к истокам своего Я, подальше от мира взрослых, не сомневающихся в своем знании, каким должен быть этот мир и подросток как часть этого мира. Те же подростки, которые в силу ряда причин не смогли этого сделать в свое время, оказались зафиксированы на этом этапе развития их идентичности – предрешенной идентичности, если пользоваться терминологией Дж.Марсиа.

В реальной жизни нам, безусловно, важны другие. В том числе и для формирования своей идентичности. Вглядываясь в них, как в зеркала, мы пытаемся отразиться в них, обнаружить тем самым свою идентичность, построить свой образ Я.

Но всегда ли эти зеркала дают нам правдивую, адекватную информацию? Очень часто эти зеркала оказываются кривыми.

Была ли у гадкого утенка возможность раскрыть свою лебединую идентичность, не покидая птичьего двора? Вряд ли… Там он жил в мощном потоке посланий, неустанно твердивших ему, каким он должен быть. Утки, Куры, Индюки и прочие обитатели птичьего двора настойчиво и безапелляционно наперебой учили его правде жизни, навязывая ему свой образ мира и свое видение его Я.

Его уход был неизбежен и необходим.

Он ушел на болото и жил там какое-то время в одиночестве. Пока не встретил своих сородичей. Но прежде, чем он смог отразиться в зеркале водной глади и увидеть там свое отражение, ему нужно было встретиться и прожить ряд важных переживаний вдали от социума – на болоте.

Болото психологически можно рассматривать как метафору депрессии. Мы боимся депрессии. Мы убегаем от нее в деятельность. Убегаем в суету, стараясь не встречаться с ней. Но у депрессии есть поистине целительные свойства. Депрессия – это возможность побыть в одиночестве.

Одиночество же, как и депрессия, часто воспринимается людьми как нежелательное состояние, которое нужно избегать. Но лишь в одиночестве появляется возможность встретиться с собой. Возможность услышать негромкий голос своего Я, заглушаемый в обычной жизни плотным хором голосов Других. Возможность всмотреться в свое отражение, не искаженное рябью текущих, отвлекающих событий, не искривленное проекциями других людей.

Другие люди – кривые зеркала. Такова реальность и нужно об этом помнить.

Неважно, какие они по модальности: доброжелательные или враждебные. Но они, безусловно, искажающие. И их число несметно. Многочисленные взрослые – воспитатели, учителя, родственники, пытающиеся лепить из ребенка социально нормативного члена общества. Даже любящие родители, желающие своему ребенку добра, навязывают ему свое видение его, приписывают ему свой образ его Я. Все эти прекрасные и не очень люди будут вас учить, советовать, наставлять… И очень редко – слушать…

Поэтому так важно в жизни одиночество, чтобы в его тишине попытаться всмотреться в неискаженную поверхность воды и обнаружить там отражение своего Я. Гладь воды – метафора неискаженной обратной связи. Лишь там можно увидеть свое истинное отражение.

В терапии такими способностями обладает профессиональный психотерапевт. Именно он, в силу своих профессионально-личностных качеств (безоценочность, безусловное принятие), может быть такой неискаженной поверхностью, как чистая, спокойная гладь воды. Он, подобно многократно отшлифованному зеркалу, способен видеть клиента, не навязывая ему своего видения мира, не подсовывая ему свои ценности, не пытаясь его изменять по своему видению.

Что он будет делать?

Он создаст для вас условия встречи с собой, без необходимости впадать в состояние депрессии. Он будет вас слушать. Слушать, как звучит порой уже еле слышно голос вашего Я. Он будет вас отражать. Отражать невидимые для вас самих нюансы вашей души. И лишь в таком неискаженном зеркале можно, отразившись, увидеть и распознать свое подлинное Я.

Развитие личности парадоксально колеблется от полюса Другой к полюсу Я. Безусловно, человеку, чтобы стать Человеком, нужен человек. А также ему нужно одиночество. Одиночество как необходимое условие для встречи с собой.

Каждому из нас периодически важно «уходить на болото». Чтобы увидеть свое истинное отражение на поверхности глади воды.

Любите себя, а остальные подтянутся! опубликовано econet

Автор Геннадий Малейчук

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