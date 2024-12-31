Лучшие ритуалы на Новый год

Новый год – разве можно придумать более волшебное время для исполнения заветных желаний? В этой статье вы найдете несколько новогодних ритуалов, которые помогут осуществить ваши желания.

Говорят, как встретишь новый год, так его и проведешь… Предлагаю разнообразить привычное застолье новогодними ритуалами с глубоким смыслом.

Новогодние ритуалы 2024

Юмористическая церемония прощания со старым

Новогодний ритуал на истинность желаний

Действенный ритуал для новогодней ночи

Юмористическая церемония прощания со старым

Когда проводить: за несколько дней до нового года

В чем польза: Для тех, кто хочет оставить прошлое в уходящем году

Кол-во участвующих: только ВЫ

Что необходимо для ритуала: рулон туалетной бумаги, ненужная мелочевка и чувство юмора

Есть простая юмористическая техника, которая поможет вам оставить все ваши «хвосты» позади — в старом уходящем году.

Возьмите рулон туалетной бумаги, размотайте ее и смастерите себе шикарный хвост. Сделайте из туалетной бумаги пышный хвост, как у павлина.

Привяжите к хвосту ненужную мелочевку: перья, бумажки, в общем, все, что попадется под руку, чтобы хвост был весомый и цеплялся.

Хотите усилить эффект от ритуала — напишите на этом хвосте свои обиды, претензии, непрощение, нелюбовь к себе, неуважение, в общем, все то, что вас уже достало и так в этой реальности и от чего вы хотите освободиться.

Прицепите готовый хвост сзади и попробуйте с ним походить по квартире хотя бы пару часов.

Шикарно, если у вас вся квартира заставлена мебелью. На улицу выходить не нужно. Передвигайтесь по квартире, занимаясь своими делами.

Поцепляйтесь этим хвостом за все, что только можно, почувствуйте, что он не дает вам двигаться вперед.

Вот когда вы это прочувствуете, что куда вы ни повернетесь, сзади что-то трясется, цепляется, дергается, и когда это вас достанет до глубины души, когда почувствуете, что сыты этим по горло, — снимайте его и устраивайте церемонию сжигания и прощания со старым.

Оставьте весь этот «тормозящий мусор» — все то, что уже не служит и мешает вам — поблагодарите, отпустите и бай бай!

Возьмите и сожгите ХВОСТ!

Новогодний ритуал на истинность желаний

Часто вы сами не знаете, чего хотите. Загадываете одно, а получаете другое.

А что получится, если возможность загадать желание «доверить» другому человеку?

Когда проводить: в новогоднюю ночь в компании друзей

Кол-во участвующих: в кругу друзей и знакомых

Что необходимо для ритуала: листки бумаги, ручки, шляпа

Запишите на маленьких листочках 3 самых сокровенных желания – по одному желанию на каждый листочек. Это могут быть не просто желания, а обязательства чего-то достичь в новом году, сделать что-то важное и значимое.

Каждое написанное на листочке желание надо аккуратно завернуть так, чтобы не было видно ни единой буковки. И все эти желания… отправляются в шляпу к ведущему! Ведущий их тщательно перемешивает. А потом шляпу пускают по кругу, и каждый тянет себе бумажечку с желанием – кому что выпадет и зачитывает вслух.

Действенный ритуал для новогодней ночи

Эффективность ритуала доказана десятками человек!

Когда проводить: В новогоднюю ночь после полуночи

В чем польза: вы входите в новый год очищенные, обновленные и напитываете силой ваши намерения 2019

Кол-во участвующих: чем больше, тем лучше

Много лет назад на семинаре я участвовала в ритуале на исполнение желаний. Мне он настолько понравился, что с тех пор мы проводим его каждый новый год, правда, слегка видоизменив его.

Ритуал проводится вскоре после полуночи и состоит из 3-х частей.

1 этап: записать на листке бумаги все, что вы не хотите брать в новый 2019 год. Желательно приготовить листочек побольше, зачастую список «ненужного» бывает обширным.

У нас в этом процессе участвуют не только взрослые, но и детвора (малыши просто картинки рисуют, т.к. писать не умеют.

И да, чем больше людей участвует в ритуале, тем лучше.

2 этап: сжигание листочка в очищающем огне.

Для этого необходимо выйти на улицу, сложить все бумажки в кучку и поджечь, прощаясь с прошлым и благодаря его.

Вот тут начинается самое интересное — бумага гореть не хочет, сама выпрыгивает из костра… чем сильнее вы «держитесь» за прошлое, тем сложнее оно сгорает и трансформируется.

3 этап: зарядить силой ваши намерения на 2019 год.

Для этого все встают в круг и берутся за руки. В центр круга выходит один человек. Закрывает глаза и фокусируется на том, чего он хочет в новом году.

Когда человек готов, участники круга начинают произносить его имя — сперва шепотом, потом наращивая звук и в последний раз — во всю мощность легких… и тишина.

Чтобы понять, какая сила обрушивается на вас в этот момент, нужно просто сделать это?!

Затем в центр круга выходит следующий желающий и так до последнего человека.опубликовано econet

Автор Алена Старовойтова

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