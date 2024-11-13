Ловушки отношений после 40

Отношения современных мужчины и женщины отличаются максимальным равноправием (женщина может иметь доходы выше, чем ее партнер) и, возможно, поверхностностью - люди быстро сходятся и таже быстро разбегаются. При этом дети не являются непременным условием брака. А кто-то вообще находит преимущества в состоянии одиночества.

В современном мире нормативности серийной моногамии важной частью жизни многих людей становится поиск партнера для парных отношений, создание этих отношений и способность их экологично завершать. Эти потребности становятся одними из ведущих в переживании человеком монады - своеобразной нулевой ступени жизненного цикла семьи.

Особенности отношений в паре 40+

Это и понятно - сексуальная революция сделала секс таким доступным, каким он никогда раньше, до последних лет 50, не был, повышение уровня образованности женщин приводит к снижению рождаемости практически во всем мире, о чем говорят социологи и политологи, а уровень жизни стал позволять жить вместе не для нужды и выживания, а для обоюдного удовлетворения потребностей в любви.

Однозначного определения, что такое любовь, не существует, или я его не нашла за годы практики и поисков в литературе, на многочисленных семинарах, учебах. Есть множество определений, отражающих разные системные уровни. Есть множество откликов людей на них и чувствование каждым переживания любви по своему, по особенному. Об этом я писала в статье "Любовь, похожая на сон"

И люди, осознавая, что отношения себя изжили, чаще приходят к решению завершить их. Но, не желая оставаться в одиночестве, начинают поиск других отношений и вступают в них с надеждой на лучшее.

При этом, потребности у людей в более молодом и зрелом возрастах имеют отличия. Поэтому, живя некими привычными стереотипами, в зрелом возрасте есть вероятность попадания в следующие ловушки.

Отсутствие программы репродукции

В молодом возрасте люди часто вступают в брак с целью создания семьи и рождения детей. При этом женщины обращают внимание на экономическую привлекательность партнера, а мужчины на физическую, в том числе возраст, что отражает уровень здоровья женщины для рождения детей, - это эволюционные предпосылки.

После 40 лет, после проживания кризиса середины жизни, вопрос рождения детей чаще всего решён как женщинами, так и мужчинами, а ресурсы современного здорового организма позволяют еще жить полной жизнью.

И тут начинается интересное – поиск партнера все равно ориентируется на программу воспроизведения, мужчины хотят видеть молодую (моложавую) привлекательную внешне, домашнюю, покладистую и заботливую женщину, а женщины – состоятельного и щедрого мужчину.

При этом, далеко не все мужчины хотят появления детей в новых отношениях, а если они ориентируются в поиске на более молодых женщин, может возникнуть конфликт интересов, - женщины либо имеют несовершеннолетних детей от предыдущих отношений, либо хотят рожать.

А женщины, желающие встретить не то чтобы щедрого мужчину, а просто состоятельного, сталкиваются с его различными серьезными обязательствами в отношении его детей, - в нашем постсоветском обществе принято содержать и помогать своим детям и внукам чуть ли не до их пенсии, во всяком случае, приобрести ребенку отдельное жилье - для многих реальная задача. Поэтому, здесь тоже может возникнуть конфликт интересов.

Самодостаточность и одиночество

Самодостаточность стала приоритетом в жизни многих людей. В настоящее время многие женщины обеспечивают себя сами, и не имеют нужды и желания зависеть от мужчин экономически в обмен на бытовой сервис.

А мужчины вполне самостоятельны в быту, благо в помощь бытовая техника и наём приходящей домработницы или услуг клининга.

С одной стороны, одиночество тяготит, а с другой – освобождает от необходимости договариваться и учитывать интересы другого человека. Люди заполняют свою жизнь и структурируют свое время разного рода активностью по интересам, осваивают новые навыки, учатся, тренируются, путешествуют.

Вот и получается, что в этой жизни соло найти варианты для компромиссных одноразово-многочисленных отношений с одной стороны не проблема, кандидатов для поверхностных краткосрочных связей много, но, с другой стороны, с возрастом больше хочется близости, глубины и надёжности отношений. опубликовано econet

Автор Виктория Надеина

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