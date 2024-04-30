Ловушка для недолюбленной женщины

Пустота, возникшая от дефицита любви в детстве, НЕ может быть заполнена заботой партнера. Тогда возникает вопрос, - кто и как может восполнить этот трудно восполняемый дефицит?

Когда ко мне обращаются клиентки с проблемой в построении отношений с мужчинами, я задаю один важный вопрос: "А как бы Вы хотели чувствовать себя в отношениях?". На этот вопрос некоторые отвечают так: "Я хочу, чтобы он звонил мне в течение дня и спрашивал меня, как я себя чувствую", "Я хочу, чтобы он делал мне подарки, необязательно дорогие, без повода", "Я хочу, чтобы он выслушивал меня и помогал принять верное решение", "Я хочу, чтобы он..."

"Я хочу, чтобы ты позаботился обо мне"

Тогда я задаю уточняющий вопрос: "Это так Вы хотите чтобы мужчина проявлял свою любовь и заботу по отношению к Вам. А как именно ВЫ хотите себя ощущать, чувствовать, реагировать в отношениях?" Этот мой вопрос вызывает удивление у тех, кто, как и в детстве, продолжает ждать и искать в своих партнерах родительскую любовь.

Обычно это те женщины, которые получили негативный опыт воспитания "холодной" матерью и/или потерявших в детстве в результате развода родителей или физического ухода "теплого" и любящего отца. Они продолжают и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят "грезить" о мужчине, который смог бы восполнить этот дефицит любви.

Что само по себе нормально. Известно, что природа не терпит пустоты и стремится заполнить ее чем-то. Женщина, которая недополучила родительской любви или рано потерявшая отца, почти всю свою сознательную жизнь будет стремиться заполнить эту пустоту отношениями с мужчиной. Но просто отношения ее не интересуют. Такой женщине любой мужчина не подойдет! Для этих целей ей нужен мужчина, который умеет и любит заботиться о женщине.

Это первый подводный камень. Ибо таких мужчин в природе очень мало. И они, по закону "подлости", встречаются женщинам, которым не "очень-то и хотелось" этой заботы.

А вот тем, кто ищет и ждет такую любовь-заботу, попадаются мужчины нарциссического плана и мужчины-инфантилы (за очень редким исключением). Которые в свою очередь воспринимают мир через призму "Я" и поэтому не способны искренно и бескорыстно заботиться о других.

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Второй подводный камень, это невозможность при дефиците родительской любви "насытиться" заботой собственного партнера. Я несколько раз сталкивалась в своей практике с такими примерами. В результате семейной терапии мужчина-партнер начинал проявлять по отношению к женщине больше внимания и заботы. И парадокс - женщины говорили, что такое количество внимания и заботы им трудно переносить!

Когда мужчина возвращался к до-терапевтическому поведению, они начинали жаловаться на очень неприятное чувство изолированности и покинутости. Замкнутый круг?

Получается, пустота, возникшая от дефицита любви в детстве, НЕ может быть заполнена заботой партнера.

Тогда возникает вопрос, - кто и как может восполнить этот трудно восполняемый дефицит?

Если родители не смогли дать необходимое ребенку количество и качество любви в детстве, то они не смогут этого сделать и в его взрослом возрасте. Это понятно. Тогда кто же?

У меня есть опыт (клиентский и личный), который доказывает, что научившись заботиться о себе сама, женщина заполняет пустоту внутри себя. И становится таким образом наполненной и независимой. Независимой не в том смысле, что теперь ей никто не нужен. А в том, что теперь ей для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нет нужды ждать, просить и требовать заботу от партнера.

Близкий мужчина чувствует эту перемену в женщине. Теперь он дарит ей цветы и подарки не потому, что она нуждается, а потому что он этого хочет.

"Я хочу чтобы ты позаботился обо мне!" и "Я не против, чтобы ты позаботился обо мне!" Чувствуете разницу?

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P.S. На моем столе розочки сменяются тюльпанами, а тюльпаны уступают место хризантемам. Этот цветочный хоровод я устроила себе сама. Чему очень рада. И да, цветы мне дарят. Но теперь я не завишу от праздников и красных дней календаря. Для счастья мне нужно, чтобы я была рядом...опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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