Ловушка для мамы

«Я не буду с тобой разговаривать. Выйди из моей комнаты!» - сказала дочка так холодно и безразлично, что у меня что-то сломалось внутри. Я не стала спорить, пошла к двери и услышала вслед: «Я лучше с папой буду все вопросы решать, а тебе лечиться надо!» - это был контрольный выстрел в спину. Как после этого с ней общаться? А как жить, если не общаться? Я как будто в ловушку попала и вырваться не могу! Так больно!» - заплаканная женщина сбивчиво рассказывала мне о своей ссоре с дочерью. В её голосе звучала безысходность. За последний месяц это был не первый подобный случай.

Отношения между дочками и мамами становятся крайне напряженными и противоречивыми, когда девочки начинают взрослеть. В возрасте 12 - 25 лет. В это время некоторые мамы начинают слышать от дочек в свой адрес критические замечания, грубость, обесценивание и враждебные слова. Любимые и окруженные маминой заботой дочери начинают выступать против матерей. Мамы воспринимают это как предательство. Страдают от чувств обиды, одиночества и тоски. И дело не только в подростковом кризисе.

Отношения с дочками-подростками: как найти общий язык

Такого почти никогда не происходит с папами и другими близкими девочкам людьми. Особое отношение достается исключительно мамам. Но не всем! А каким? И почему?

Все «несчастливые» мамы - разные по жизни люди, но они очень похожи в своей материнской роли. Есть кое-что общее в их способе выстраивать взаимоотношения с дочками: Это хорошие мамы! Они чутко откликаются на потребности детей, обеспечивают им заботу и защиту. Первыми реагируют на их переживания. Знают об уязвимости дочек и стараются уберечь их от любой боли.

В итоге складывается так, что женщины в повседневной жизни очень тесно связаны со своими девочками. Они задействованы во всех их делах и в курсе многих учебных и личных подробностей. Мамы так много помогают, организовывают и планируют за своих дочерей, как будто они их личные секретари! Даже если сами работают.

Поэтому к подростковому возрасту их девочки:

1) выросли активными, любознательными и смелыми. Познают мир и заявляют в нём о себе;

2) проявляют естественную в этом возрасте потребность отделиться. Больше не хотят нравиться своим взрослым и слушаться их;

3) уверены в своих мамах. Знают, что как бы они себя не вели, мамы их простят. И будут рядом, когда надо.

В чём подвох? Всё дело в нюансах взаимоотношений. Чрезмерная вовлеченность мам во все дела дочерей формирует определенный тип взаимодействия между ними:⠀

Мамы всё время задают дочкам вопросы и напоминают им, что надо сделать. Так они пытаются контролировать девочек и скрыто управлять ими. Большое значение придают деталям. Обращают внимание не на то, что важно дочерям. Например, на то, как дочь выглядит. Вместо того, чтобы замечать, как она себя чувствует, или какие черты характера проявляет.

Так они пытаются контролировать девочек и скрыто управлять ими. Большое значение придают деталям. Обращают внимание не на то, что важно дочерям. Например, на то, как дочь выглядит. Вместо того, чтобы замечать, как она себя чувствует, или какие черты характера проявляет. Критикуют закономерные попытки самовыражения своих любимых дочек. Не дают им проявить свою волю в том, что касается внешности, одежды, увлечений, выбора друзей, способа питания и обустройства своей комнаты. Стараются улучшить что-то в дочерях в то время, как их девочки ждут одобрения и понимания.

Не дают им проявить свою волю в том, что касается внешности, одежды, увлечений, выбора друзей, способа питания и обустройства своей комнаты. Стараются улучшить что-то в дочерях в то время, как их девочки ждут одобрения и понимания. Не защищают себя. Дочки могут вести себя с мамами как угодно грубо. Это не меняет их жизнь. Независимо от того, как мамы проявляют свои чувства, кричат, грозят наказанием, отстраняются или плачут, они не злятся на дочек. Они - обижаются! Как будто мамы с дочками ровесницы. Обида – гнев слабого! Девочки понимают, что мамы зависят от них. И если с другими взрослыми они проявляют своё недовольство скрытно или сдержанно, то с мамами переходят все границы.

Как не попасть в такую «ловушку»? Вам удастся реже давать дочери повод для раздражения и сохранить с ней крепкую связь, если сможете:

Взрослеть вместе с ней. Необходимо меньше приспосабливать вашу жизнь к потребностям ребенка по мере того, как его способность самостоятельно справляться с задачами своей жизни будет расти;

Прекратить отвечать за жизнь дочери, игнорируя тот факт, что она выросла;⠀

Позволить дочке столкнуться с риском и естественными последствиями её выбора во внешнем мире;

Быть рядом, когда предполагаете, что будете дочери нужны. Но помогать и давать советы, только если попросит;

Оставить критику, контроль и напоминания другим. Заняться более благодарным делом – искренне интересоваться, хвалить, поддерживать;

Прерывать неконструктивное общение сразу. Не позволять дочке грубить вам, а себе – обижаться. Невозможно заставить другого уважать себя. Но потребовать, чтобы ребенок был вежливым, если он рассчитывает на ваше участие в его жизни, необходимо;

Придумать общие дела с ней, чтобы с радостью просто находиться рядом;

Делать маленькие приятные сюрпризы дочке в знак внимания и благодарить за такие же проявления в ваш адрес.

Однажды я услышала, как коллеги шутили, что самые счастливые мамы те, чьи дети выросли и благополучно стали независимыми от них. Но может это и есть то, к чему мы должны стремиться?опубликовано econet

Автор Татьяна Полежаева

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