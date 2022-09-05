Личные границы: Что делать, чтобы дети «не садились вам на голову»

Не стоит полностью растворяться в своем ребенке, отодвигать личные интересы на второй план, забывать о собственных потребностях. И дело не в том, что этого никто не оценит. Просто родители, умеющие выстраивать личные границы, своим примером научат ребенка делать это. А такой полезный навык очень пригодится ему в жизни.

Некоторые родители в общении с собственным ребенком забывают о собственных личных границах. В результате ребенок может начать нарушать их. В такой ситуации многое зависит от возраста вашего чада и от ваших персональных установок. Как можно понять, что нарушаются ваши границы? Можно прислушайтесь к собственным ощущениям. Чувствуете где-то внутри раздражение, досаду, недовольство? Это признак, что в ваши границы вторглись. И нужно что-то делать.

Как дети нарушают границы родителей

Чтобы кто-то нарушил ваши персональные границы, нужно позволить ему сделать это. Где та грань между разумным запретом и вседозволенностью?

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Вот полезные советы для родителей, чтобы дети «не садились вам на голову»

Взвешивать свои ощущения важно с учетом возраста ребенка. Что это значит? Вы, к примеру, легли отдохнуть, а ребенок просит кушать. Вы испытываете легкую досаду, вам не хочется сейчас топать на кухню и накрывать на стол. Если ребенку года три, то вы не сможете попросить его зажечь газ. Но когда просит обедать подросток, можно с чистой совестью ответить «нет». Ощущаете раздражение, досаду, недовольство? Это знак, что границы нарушены.

Ребенок вторгается в границы родителей, когда:

Влетает в вашу спальню, скачет по постели, бросает вещи. У мамы и папы должно быть собственное пространство, которое не доступно другим. Как научить ребенка уважать родительское пространство? Важно демонстрировать, что вы сами уважаете его границы, территорию. Не трогайте его «сокровища», не делайте уборку в его вещах, и (упаси, боже!) не выбрасывайте ничего без разрешения.

Как научить ребенка уважать родительское пространство? Важно демонстрировать, что вы сами уважаете его границы, территорию. Не трогайте его «сокровища», не делайте уборку в его вещах, и (упаси, боже!) не выбрасывайте ничего без разрешения. Заставляет играть с ним в не интересные вам игры. Вы скучаете, отвлекаетесь? Подыщите игру, которая подойдет вам обоим. Попробуйте поэкспериментировать, чтобы всем было интересно.

Вы скучаете, отвлекаетесь? Подыщите игру, которая подойдет вам обоим. Попробуйте поэкспериментировать, чтобы всем было интересно. Ежедневно приводит в гости ораву друзей, они не дают вам отдыхать. Важно определиться, в какие дни недели у вас могут быть гости. К примеру, по средам и пятницам от шести до восьми вечера.

Как быть, если у ребенка уже сформировано неверное понимание границ

Если в семье взрослые сами не умеют выстраивать свои границы, у ребенка формируется неверное их понимание.

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Бывает, ситуация запущена безнадежно - все типы персональных границ довольно размыты. Если ребенок становится свидетелем, как родители копаются без разрешения в его вещах, он станет поступать точно так же.

Такие изъяны, к сожалению, передаются из поколения в поколение.

Как маме и папе научиться соблюдать личные границы

Почему-то часто к детям относятся хуже, чем ко взрослым людям. Важно поработать над своими установками:

Посмотреть на своего ребенка как бы со стороны. Представить, что это не ваш ребенок. И, может быть, какая-то его привычка окажется совсем невинной . Это помогает посмотреть позитивно на его пространство - физическое, интеллектуальное, эмоциональное.

. Это помогает посмотреть позитивно на его пространство - физическое, интеллектуальное, эмоциональное. Определить свои границы . Составьте перечень по каждому типу границ, когда вы ощущаете их нарушение у вас в доме. Решите, за какую черту вы не пустите своих близких (это вполне нормально). Например, «после 20.00 я не выхожу на кухню, не мою посуду и не накрываю на стол».

. Составьте перечень по каждому типу границ, когда вы ощущаете их нарушение у вас в доме. Решите, за какую черту вы не пустите своих близких (это вполне нормально). Например, «после 20.00 я не выхожу на кухню, не мою посуду и не накрываю на стол». Попросить ребенка установить свои границы. Удобно сделать это на вашем примере.

Заниматься своим личностным ростом. Новые отношения могут даваться вам с трудом. Вам помогут детско-родительские тренинги, видео лекции и специальная литература.

Новые отношения могут даваться вам с трудом. Вам помогут детско-родительские тренинги, видео лекции и специальная литература. Отпустить ребенка и увидеть в нем самостоятельную личность

Тот, кто не в силах отстаивать свои личные границы, скорее всего, не уважает и чужие. Получается своеобразный парадокс: вроде отказать бывает стыдно, а вломиться в чужую жизнь – норма.

Если вы еще этого не сделали, начинайте постепенно отделять себя от вашего ребенка. Ежедневно говорите себе, что вы - самостоятельная личность, и у вас своя отдельная жизнь, а ребенок – это дарованное вам счастье, но не ваша собственность. И он тоже отдельная личность с собственной свободой. И сам проживет свою жизнь. А вы можете ему только помогать и направлять в необходимый момент.опубликовано econet.ru

фото Julie Blackmon

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