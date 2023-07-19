Если вы всегда говорите только о том, о чём интересно вашему мужчине; ходите только туда, куда ему хочется; постоянно оправдываете его «наезды» в свой адрес и живете исключительно его жизнью, то вы - легкорастворимая женщина.

Женщины так удивляются, куда же делись романтика, ухаживания, цветы, коробки конфет... Но вы не задумываетесь, что каждая женщина, появляющаяся в жизни одного мужчины, позволяя ничего не делать и бегая за ним сама, сделала так, что мужчины теперь уверены, что со всеми женщинами так можно не напрягаться. Они теперь просто выбирают, какая лучше для него постарается и только корону поправляет, рассказывая каждой, что она для него «единственная и неповторимая».

Кто такая легкорастворимая женщина

Вот представьте, что вы познакомились с мужчиной, он вам нравится и у вас завязываются отношения. И многие женщины пытаются во всём и полностью подстроиться под мужчину. И вы уже перестаёте быть собой, ведь главное, чтоб ему угодить. Знакомо вам такое? Думаю, что да.

Если вы встречаетесь с ним только тогда, когда ему удобно, даже если вы сами не можете. Ведь вы же всегда можете отменить все ваши планы и побежишь к любимому, который, к слову, не факт, что ради вас тоже бы такое сделал….

Легкорастворимая женщина

Если вы всегда говорите только о том, о чём интересно вашему мужчине…

Если ходите только туда, куда ему хочется…

Если постоянно оправдываете его «наезды» в свой адрес…

Если живете исключительно его жизнью и не представляете своего досуга без него…

То всего этого категорически делать нельзя! Ведь вы же уже превратились в "легкорастворимую женщина"! И тогда получается вы вообще без своего мнения и готовы принять все, лишь бы этот мужчина был рядом с вами. Выглядит это, мягко говоря, слишком уж отчаянно и поверьте, мужчина это понимает.

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Да, интересы мужчины надо учитывать, но нельзя смотреть ему в рот и делать все, как он хочет. Ведь вы же как-то жили до встречи с ним, встречались с друзьями, ходила в зал, на разные мероприятия. Так что изменилось с появлением мужчины? Почему вы растворились в нем и совсем забыли о себе ?

У вас должно быть своё мнение, свои интересы и своё слово. Ведь растворившись в мужчине, со временем вы ему станете просто неинтересны и он перестанет вас уважать. А вы потом будете удивляться, почему же все стало так плохо? Но, увы, вы же и сами довели до такого.

А вот когда появится женщина, которая не побежит по первому его зову и не будет делать только то, что он ей говорит, а будет иметь свое собственное мнение и свою собственную жизнь, то вот такая женщина его то и «зацепит» и тогда уже он начнёт ее добиваться, ведь у него появится реальный интерес к ней. Так будьте же такой женщиной и никогда ни в ком не растворяйтесь ! Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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