Куда девать сор из избы, который выносить нельзя?

Если вы хотите сохранить семью, научитесь держать язык за зубами. Берегите пространство своей Любви...

Когда встречаются мужчина и женщина и между ними возникает состояние влюблённости, они начинают творить пространство своей Любви. По сути своей это сакральное взаимодействие, таинство двоих, их Душ, сердец, тел. Каждая семья - это неповторимая Вселенная, границы которой так нежны и хрупки первые годы. Разумно, когда пара осознает формат своих отношений, создает свои правила взаимодействия, развития, счастья и т.д. Здорово, когда двое осознают, что семья - это система, это мир, который они строят самостоятельно, осознают, что вместе творят реальность своей жизни. Все семьи индивидуальны в своей неповторимости, при этом все семьи по сути своей одинаковы.

Берегите пространство своей Любви

Есть ли общие секреты мудрого взаимодействия в семье, приводящие к счастью? Есть! Есть одна очень простая мысль, которая почему-то многим кажется очень трудной в исполнении. Сохранению целостности границ формата семьи, очень помогает отказ от привычки рассказывать кому-либо про свои отношения с любимым человеком -мужем или женой.

Почему есть смысл отказаться от этой привычки?

Семья - это интимное пространство взаимодействия мужчины и женщины на всех уровнях: Души, Сердца и Тела. Присутствие в нём ещё кого-либо нарушает чистоту отношений.

Чистоту на уровне тел - физическую верность.

Чистоту на уровне чувств - созвучие мыслей и эмоций.

Чистоту на уровне духовно -ментального взаимодействия - созвучие мировоззрения, нравственных установок, принципов взаимодействия и т.д.

Выносить из семьи интимную информацию мало разумно ибо это действо разрушает пространство семьи, вредит семье.

Зависть как состояние - типично для людей, погруженных в эго. Зачастую, люди даже не осознают, что они завидуют, и такие люди нас окружают: от родных до самых далеких. Ваши рассказы о ситуации взаимодействия с любимым человеком, например о ссоре, порождают обратную связь - мнение по теме, которое как правило, негативно окрашено, содержит в себе энергию зависти, что по сути лишь ухудшает ваше эмоциональное состояние, вносит дополнительный негатив в эмоциональный фон семьи и по факту лишь усугубляет состояние ссоры.

Зачастую из уст ваших друзей во время поддержки вас в вашем грустном настроении можно услышать оскорбления, осуждения, ярлыки в адрес вашего супруга(и). Позволение вами кому-либо негативно высказываться в адрес вашего любимого человека - есть проявление неуважения с вашей стороны в адрес партнера.

Предвзятость - способ психологической реакции, который проявляется в заведомо негативном отношении к чему-то или кому-то.

Даже если намерения близких - самые чистые, они остаются обычными людьми, со своими субъективными взглядами, оценками и пережитым опытом, что очень влияет на восприятие вашей исповеди. Чаще всего люди начинают проецировать на вашу пару свои собственные переживания и проблемы. Оттуда все эти фразочки: «он вылитый мой бывший», «все бабы – дуры», «тебя бросят, у меня так было!» Советы близких будут предвзятыми и субъективными, добавьте к этому неприятный осадок относительно вашего партнера, который вы посеяли своими прошлыми излияниями. В итоге, вы снова помиритесь, но друзья и родители останутся настроены воинственно, подтачивая вашу уверенность.

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Дружба в паре проявляется как умение быть едиными в принципах взаимодействия с миром, например - табу на жалобы, ябеды и сплетни в адрес любимого человека своим и его: родителям, родным, друзьям, коллегам.

Милые женщины, нам так вообще опасно "выносить ссор" из избы!

Суть в том, что женщина имеет огромную психическую силу, с помощью которой она влияет на мужчину, т.е. каким она считает своего мужа, таким он и будет. Это так и никуда от этого не деться, верим мы в это или нет. Это поразительно, но если женщина приписывает своему мужу какие-то негативные качества, то они непременно у него появятся. Если она будет верить в него и искать в нем положительные черты характера или даже вести себя так, будто у него есть уже те качества, которых ему недостает, то очень скоро он станет именно таким, каким она его видит. Женщина может либо растоптать своего мужа и испортить ему жизнь, либо возвысить его так, как он и не мечтал.

И это реально работает - попробуйте! Речь женщины - сильное оружие и мощное лекарство одномоментно. Ей стоит уметь пользоваться этим: вести свою речь, управлять ею во благо себе и близким. Жаловаться на мужа и критиковать его - маломудрое действо.

Есть множество аргументов в пользу того, что не стоит выносить мусор из избы. Но. Поговорка звучит подозрительно, и вполне логичным становится вопрос - а что делать с мусором? Копить его, что ли? Девать-то куда, если из избы не выносить? Или вообще не должно быть сора в избе? Но разве такое возможно?

На самом деле правильная версия звучала иначе: "Не выноси сор избы, когда солнце село". Смысл этой поговорки примерно тот же, что и "Утро вечера мудреней".

К чему я? К тому, что стоит изначально научиться работать с собственными эмоциями, управлять ими. Да и стоит вспомнить, что муж и жена - зеркала. Всё, что вам не по нраву в своем партнере - есть и в вас, просто проявляется иначе, нежели у вас. Так что "мусор" вполне может быть использован во благо саморазвития и собственно вашей семьи. Ибо Семья и есть школа Любви-совместного саморазвития. Самые мощные учителя в нашей жизни - это наши родители, наши дети и наши мужья или жены.

И ещё встаёт вопрос: поход к психологу - является ли выносом ссора? Является. Дабы обращение к психологу было полезным для вас, стоит как минимум понимать цель своего обращения, запрос на работу с собой, быть готовыми действовать - формировать новые навыки взаимодействия в паре. Есть смысл в том, чтобы открыто обсуждать в семье желание кого-либо из пары, и обратиться к специалисту за поддержкой. Это будет вашим первым шагом в сторону качественного развития отношений.опубликовано econet

Автор Татьяна Лявенко

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