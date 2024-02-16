Кто везет, на том и едут: Что происходит, если женщина постоянно уступает

Некоторые женщины выбирают ошибочную стратегию, которая гласит "терпеть и молчать". Если что-то не устраивает в отношениях, важно заявлять об этом сразу. Промолчала раз, другой, а потом это становится нормой. И ваш запоздалый протест воспримут как что-то из ряда вон выходящее.

Вы же наверняка знаете высказывание: Кто везет, на том и едут. Давайте попробуем разобраться, что же происходит, если женщина молчит, не заявляет о своих потребностях, желаниях, постоянно уступает.

Когда женщина молчит

Женщина уступила одни раз, сделала то, чего не хотела, второй, третий, а на четвертый ее уже и спрашивать никто не будет. Это станет ее обязанностью. Даже если она начнет высказывать недовольство, то скорее всего столкнется с реакцией удивления. Мол ты чего, всегда делала, а теперь чего? Если делала всегда, объяснить, почему не хочу сейчас, бывает гораздо сложнее.

Потому, милые дамы, если есть какие-то вещи, которые вы не хотите делать постоянно, сразу про это заявляйте, что бы эти обязанности, не стали вашими по умолчанию. Свои границы следует обозначать сразу, давая понять, что для вас приемлемо, а что – табу.

Многие манипуляторы используют аргумент, дескать, покорность – признак настоящей женственности. Миф о том, что мужчины любят покорных женщин, это реально миф. Если женщина всегда покорная, все выполняет, она становится не интересна, воспринимается как деталь интерьера, прислуга, но не личность.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что же происходит в отношениях, если женщина недовольна, но продолжает терпеть, не говорит о том, что ее не устраивает? Копится обида, раздражение, злость на мужчину. Уже практически любое его слово или действие воспринимается негативно. Мужчина конечно тоже начинает все больше злиться, ведь открою вам еще один секрет милые дамы.

Мужчины не телепаты, они могут думать, что все хорошо, раз вы молчите. Потому повторюсь, если что то не устраивает, говорите про это твердо, ясно. Говорите, почему не станете это делать. А подкатывание глаз и выразительные вздохи – это такой язык, который понимают не все мужчины.

Бывает, что женщина выскажет какое то недовольство, а мужчина с логической точки зрения объяснит, почему так, женщина в ответ ничего не говорит и мужчина свято верит в то, что они все решили, все хорошо. Но обида никуда не делась, раздражение разъедает душу, выливаясь уже не только на мужчину, но и на детей, кошек, собак. Уже порой бывает трудно вспомнить, с чего все началось, договориться уже невозможно, потому что обиды уже не дают спокойно вести диалог. Это к сожалению довольно частый сюжет развития отношений.

Потому призываю вас милые дамы, говорите о том, чем вы недовольны, говорите об этом спокойно, но твердо и обоснованно. Адекватный мужчина вас услышит, а если мужчина вас не слышит, то может он вам и не нужен? Возможно, это не герой вашего романа.опубликовано econet

Автор Константин Баранов

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet