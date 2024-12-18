Крис Гильбо: сожаление - не показатель плохого выбора

Наши сожаления проистекают не только из случившихся событий. Часто мы сокрушаемся по поводу того, что не произошло (или могло бы произойти). Это сослагательное наклонение ("если бы да кабы") делает сожаления пустыми и необоснованными. Ведь нам не дано знать, как развивались бы события другого сценария.

Писатель, предприниматель и путешественник Крис Гильбо рассуждает о том, почему не стоит жалеть о шагах, которые кажутся неверными.

Сожаление трудно охарактеризовать в ретроспективе

Я долго считал, что сожаление — мощный мотиватор к действию. Когда вы не можете понять, нужно ли сделать тот или иной шаг, представьте, что будете чувствовать, если не совершите его. Часто это дает правильное направление.

Но хотя ментальные модели могут быть полезными, у большинства из них есть пределы. В последнее время я пришел к мысли, что избегать сожалений — не самый лучший подход, потому что сожаление — это ненадежная эмоция.

Подумайте об этом на мгновение — что это значит?

Сожаление трудно предвидеть и еще труднее охарактеризовать в ретроспективе. Если вы уверены в своем выборе в любом направлении — оглядываясь назад или заглядывая вперед — возможно, ваши интерпретации основаны на выборочной информации.

На мое мышление по этому вопросу повлияла одна статья об асимметричных возможностях. Автор объясняет этот аргумент в более широком контексте:

«Вы испытываете сожаление только тогда, когда по прошествии времени что-то указывает на прошлую ошибку.

Если вы закончите неудавшиеся отношения, то никогда не увидите, как все могло сложиться, и поэтому, конечно, никогда не раскаетесь, что ушли. С другой стороны, если вы затянете с разрывом слишком надолго, то обнаружите, что это пустая трата времени, и пожалеете, что не ушли раньше.

Сожаление в этих случаях просто служит индикатором предвзятости выбора и мало связано с тем, какое решение было на самом деле лучшим.

Точно так же волна увольнений в компании, не затронувшая вас, может проложить путь к быстрому повышению. А если вы уйдете, то подумаете: «Слава богу, я сошел с тонущего корабля!», и никогда не узнаете, что могло произойти дальше».

Оглядываясь назад на прошлые решения, мы предполагаем, что у нас есть преимущество в ретроспективе… но как это возможно? Наше преимущество только в знании, полученном на нашем пути. Возможно, другой путь ведет в альтернативную вселенную, но даже если это так, то у нас к нему нет доступа.

Как часто мы на самом деле можем знать, что приняли правильное решение? Лучший ответ: редко, если вообще когда-либо!

Всегда есть путь, на который мы не ступили, а выбор остается позади. Если вы удовлетворены сделанным выбором, это здорово, но можно ли сказать, что он лучше любого другого?

Конечно, в некоторых случаях можно с уверенностью сказать, что мы поступили правильно, объективно говоря. Я, например, решил писать в интернете и посетить любую страну — это решение было принято, когда я начал серьезно думать о сожалении.

Я не могу представить себе альтернативную вселенную, в которой хотел писать, но вместо этого решил устроиться на работу в банк. Или мечтал увидеть мир, но вместо этого решил остаться дома.

Для меня это вполне очевидно. Тем не менее, я полагаю, всегда есть альтернативный сценарий, который остается неизвестным, ведь наша информация ограничена. Если бы я погиб в результате несчастного случая в самом начале своего путешествия, возможно, в последние несколько мгновений жизни я подумал бы: «Хммм, может быть, это была не такая уж и хорошая идея в конце концов».

Или вспомним классическую метафору Сильвии Плат о фиговом дереве. По сюжету главная героиня стоит перед множеством вариантов выбора, буквально разветвленных перед ней в форме дерева. Испытывая глубокое чувство подавленности, она не может выбрать ни одного из них.

Мораль этой истории такова: вам просто нужно выбрать. Если потом вы оглянетесь назад и подумаете: «Я так рад, что сделал этот выбор», возможно, это просто позитивный внутренний разговор. А возможно, что это вообще не имеет значения. Поскольку вы никогда не узнаете этого наверняка, то лучше радоваться тому, что есть.

Сожаление же — это эмоция, сдерживаемая предвзятостью, иногда полезная для принятия решения двигаться вперед, но она редко является определяющей силой в нашей интерпретации идеальной жизни.опубликовано econet

Автор Гильбо Крис

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