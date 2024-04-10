Красота — внешнее отражение права быть

Детям дозволяется больше, чем подросткам. Красоту ребёнка вынести легче, чем красоту тинейджера, и это один из ответов на вопрос, почему в 13-15 многие из нас отчаянно подурнели.

Я снова хочу написать про разрешение быть красивой, которое ты, по словам Берна, сперва получаешь или не получаешь от родителей, а после - от себя. Мне вспомнилась подруга детства, красавица с фиалковыми глазами. Как она была хороша, как божественно спонтанна! Сегодня она стала бы звездой инстаграма, а тогда носилась по двору в пузырящихся колготах и в ус не дула на тему свой дивной внешности. Её же мама, напротив, казалась анти-красивой, как любая женщина, которая сильно не в ладах с собой. Контраст между матерью и дочерью буквально ошеломлял.

Когда форма носа не имеет значения

Но пришёл пубертат, и за несколько месяцев подруга превратилась в собственную родительницу. Огромные глаза поблекли, спонтанность ушла. Её место заняло что-то вроде отвращения к собственному телу - такому нескладному, негожему, всегда и везде неуместному. Волшебство угасло, словно и не было ничего.

Я не подозреваю её маму в колдовстве, стирающем красу с лица подрастающей соперницы. Но задаюсь вопросом - что, если детское очарование сменилось бы очарованием юной женщины - сексуальным, ярким, притягивающим внимание? Что, если бы оно внесло в их жизнь что-то совсем неожиданное и потому опасное? И понимаю, что такая история просто не разместилась бы в их маленькой, давно не ведавшей мужчины квартире.

Подруге моей пришлось бы тогда оторваться от материнских наказов, вылететь на другую орбиту, чтобы там, в одиночестве, осваивать новую судьбу, но она была всего лишь послушной девочкой, которая подарила маме спокойствие.

Детям дозволяется больше, чем подросткам. Красоту ребёнка вынести легче, чем красоту тинейджера, и это один из ответов на вопрос, почему в 13-15 многие из нас отчаянно подурнели.

Красота - это внешнее отражение права быть. Чем его больше, чем оно бесспорней, тем убедительней кажется внешность. Ты становишься произведением искусства, холстом, где всё на своих местах и строго в нужных пропорциях.

Если кто-то возьмётся рассматривать его в упор, то вроде и волшебства никакого нет, и глаза на звёзды не похожи. Но стоит сделать шаг назад, и вау - ни добавить, ни убавить.

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Кому-то этот подарок вручается в семье прямо в момент рождения, а кому-то приходится откапывать его в залежах собственной души. И это отличный вариант, потому что ещё можно ходить на тренинги “правильных женщин”, и носить деньги постороннему человеку в надежде, что однажды он скажет - достаточно, ты уже в порядке. Или уповать на пластического хирурга,который может дать право на новый нос, но право на присутствие в мире не даст никогда. И потому, если этот вопрос не решён, то и нос не спасёт, а если решён, то форма носа не имеет никакого значения.опубликовано econet

Автор Оксана Фадеева

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