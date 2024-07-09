Контролирующий Партнер: Пропущенные предупредительные сигналы

Развитие осознания, полной информированности в период, когда решения принимаются сердцем, помогут вам выбрать партнера, для которого ваши интересы будут иметь первостепенное значение.

При общении с клиентками – участницами групп реабилитации для женщин с контролирующими партнерами, выяснялось, что с момента их знакомства прошло от 2 до 30 лет. В процессе реабилитации становится очевидным контролирующее поведение их партнеров и его негативное влияние на психическое и физическое здоровье женщины. Обычная реакция женщины на это: «Как я попала в эти отношения?» Мы начинаем с изучения опыта свиданий и выявляем признаки контролирующего поведения на протяжении всего периода их отношений.

Период свиданий

Перед моими глазами прошли тысячи женщин. И стало очевидно, что женщины не замечают контролирующие тенденции в поведении своего партнера.

Женщины часто попадают в ловушку уже в начале отношений. И часто они даже не осознают этого.

Пока ничего не подозревающий партнер ищет серьезных отношений, контролирующий партнер ищет кого-то, над кем он может обрести власть.

Ее сердце открыто, но ее глаза не видят истинных мотивов контролирующего партнера. Иногда это происходит просто потому, что она не знает, что ей искать. Контролирующие партнеры могут выглядеть сильными, чувствительными и умеющими ухаживать. Их внимательный фасад слишком хорош, чтобы оказаться правдой. И когда женщина сталкивается с контролирующим поведением своего партнера, она часто приписывает ему нечто иное, чем следствие психологического насилия.

Период ухаживания – это время, когда люди влюбляются. Поэтому естественно минимизировать или игнорировать некоторые раздражающие черты характера, когда позитивные сигналы кажутся гораздо более убедительными. Обескураживающим и опасным является тот факт, когда подобное поведение не осознается как принуждающее и контролирующее. В этом случае «влюбленность» может повести вас по очень ненадежному и вероломному пути.

После изучения манипулятивных тактик, женщины из групп поддержки пересмотрели свой опыт свиданий и выявили поведение (в списке отмечено звездочкой *), в котором они первоначально не замечали признаков психологического контроля и насилия.

Воспринимается как позитивное поведение:

- Он способен к сочувствию, добрый, отзывчивый, вежливый и воспитанный

- Он имеет крепкие семейные узы

- Он берет на себя ответственность и выглядит уверенным в себе

- Он надежный, хорошо образованный и его уважают окружающие

- Рядом с ним я чувствую, что обо мне заботятся и любят меня

- Он помогает мне относиться к себе хорошо

- Мы хорошо общаемся, он готов как говорить, так и слушать

- Он интересуется моим мнением, мы принимаем решения вместе

- Он открыт для моих друзей, а я встречалась с его друзьями

- Он не зацикливается только на мне, у него есть и другие интересы

- Он щедро тратит на меня время, деньги и свое внимание

- Я могу быть рядом с ним самой собой

- Он нравится моей семье и ему нравится моя семья

- Он проявляет уважение, и при необходимости может вести себя сдержанно

- Мы делимся идеями и мечтами и планируем будущее

- Его установки и советы всегда позитивны

- Он поддерживает меня и всегда говорит: «Мы справимся с этим»

- Он очень романтичный

- Он кажется таким стабильным, я думаю, что могу доверять ему

- Я чувствую, что он будет заботиться обо мне

- Мы проводили много времени наедине, и мне так хорошо, что я не хочу делить его с кем-то еще.

Пропущенные предупредительные сигналы контролирующего поведения:

- Он дарил мне настолько замечательные подарки, что я была просто ошеломлена

- Он звонил мне все время, много раз в день

- Я встречалась с его друзьями, но он не хотел познакомиться с моими

- Я делаю гораздо больше для того, чтобы сохранить мир

- Он сделал свои собственнические тенденции моей проблемой

- Его ревность заставляла меня чувствовать себя одинокой и обособленной

- Он заставлял меня чувствовать вину за то, что я встречаюсь с другими людьми или занимаюсь своими делами без него

- Он сделал сильный ход, когда заявил о своей любви и этим просто покорил меня

- В разгар ссоры, он всегда угрожает разорвать отношения, так что я сдаюсь

- Он тянет время, так что мне приходится принимать большую часть решений

- Он держится особняком, заставляя меня быть подозрительной

- Он хочет, чтобы мы сохраняли тайну и секретность в наших отношениях.

Я часто встречаю женщин, которые стремились оставаться в отношениях и строить будущее с партнером из-за этих позитивных черт в его поведении.

Мощное положительное влияние вместе с отсутствием осознания признаков контролирующего поведения делает женщин уязвимыми и подверженными манипуляции в период знакомства.

К сожалению, женщины верят в ложный образ своего партнера, который не сохранится надолго. Как только женщина свяжет с ним свою жизнь, контролирующий партнер изменится. Его манипулятивная натура проявится либо резко и внезапно, либо будет развиваться в качестве медленного коварного влияния, которое отравит собой всю жизнь.

Знание - сила

Понимание принудительного контроля и психологического насилия – первый шаг к своей защите. Единственный признак принуждения не говорит о том, что человек рядом с вами является контролирующим партнером. Но это означает, что вам необходимо быть начеку относительно других тревожных признаков.

Жертва насилия может изначально отмечать каждый негативный признак как вполне тривиальный («Он устал, у него был плохой день, он не имел этого ввиду»), и пока она не сделает усилия, сведя все признаки воедино (как целенаправленную деятельность, запланированную или нет, со стороны психологического абьюзера) – она не сможет отследить то влияние, которое подобное отношение оказывает на ее самооценку.

В период знакомства и свиданий очень важно защитить себя. Это обязывает всех (и мужчин, и женщин) знать, какие контролирующие тактики могут быть использованы. Развитие осознания, полной информированности в период, когда решения принимаются сердцем, помогут вам выбрать партнера, для которого ваши интересы будут иметь первостепенное значение.опубликовано econet

Carol A.Lambert

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