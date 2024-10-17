Комплекс невменяемости: невротичная мама

Проблемы непроработанных деструктивных аспектов личности матери могут быть следующими: недостаточно развитый самоконтроль, неадекватная самооценка, потребность в самоутверждении и самоактуализации. В результате запускаются сложные механизмы, приводящие к обесцениванию и сопротивлению, непримиримости сторон и обострению отношений в семье.

Микроклимат в семье во многом зависит от взаимоотношений с другими родственниками, особенно с мамами с обеих сторон. Одной из хронических проблем этого ряда является невротичность мамы и возможные пути разрешения конфликтных ситуаций.

Мама, с которой тяжело жить

Проявляется невротичность как совокупность психоэмоциональных расстройств с повышенной возбудимостью, импульсивностью, тревожностью в целом ряде ситуаций:

1. Суеверная мама: "Нельзя держать дома вьющиеся растения!", "В дом залетела летучая мышь - к смерти"..."Вот ты не веришь, а я верю! И у меня сбылось!" (от автора - я не верю - и в свое время разбивались зеркала, залетали летучие мышки...и не наблюдалось событий).

2. Мама - активный телезритель: неработающая женщина за 60 лет, конечно, может себе позволить смотреть целыми днями телевизор, НО! Весь мир для нее становится поделенным на врагов и друзей, "и правильно, что митинги разогнали! Всех в ссылку! Американцы на нас бомбу сбросят и будете знать!".

3. Мама - перфекционист: "я привыкла, чтобы все было идеально". Такая мама с упоением рассказывает всем, как она вас "правильно" рожала, "правильно" (строго по часам) кормила (часто умалчивая о грыже, которую вы наорали от приступов голода), "правильно" стирала и вообще все делала идеально и продолжает упиваться своей "идеально-правильной" бюргерско-мещанской жизнью.

4. Мама стала религиозной. Путь в религию весьма сложный и глубоко интимный. Но, к сожалению, некоторые мамы, углубляясь в религию, теряют адекватность и становятся чрезмерно мнительными и невротичными.

Особую значимость приобретает вопрос о ее последователях, т.е. детях, внуках и других родственниках, которых она пытается настойчиво обратить в веру.. Следуя исключительно внешней ритуализированной жизни религиозного человека, она продолжает осуждать, завидовать и манипулировать личностью близкого человека "Бог накажет тебя!", "А Ивановы-то какой коттедж отгрохали, вот ворюги чертовы!".

5. Мама - актриса. Некоторое время назад в публикации о сверхтревожной еврейской маме я рассказала небольшой эпизод о своей маме. Мама-актриса - это часто фрустрирующая личность, недополучившая удовлетворения от жизни и часто застревающая в позиции ребенка. Она будет пускать в ход изошренные методы манипуляции, как, например, неизлечимые болезни, вечную скорбь от недостатка любви "самой любимой" дочери, которая и после тридцати "не слушает ее", "упрямая", а вообще "дура дурой".

Можно и дальше приводить клаасификации невротичных мам (да и их наберется превеликое множество, ведь, как известно, мы в той или иной степени невротики все). Однако за этой классификацией очевидны следующие проблемы личности сложных болезненных отношений, непроработанных деструктивных аспектов личности:

1. Недостаточно развитый самоконтроль

2. Неадекватная самооценка

3. Потребность в самоутверждении и самоактуализации

4. Нарушение психоэмоциоанальной сферы и выраженная клиническая форма расстройства (депрессия, эмоциональная лабильность, потеря или снижение внутреннего локуса контроля, при котором человек теряет власть над своим жизненным сценарием и подвержен влиянию "внешних" или "потусторонних" сил).

5. Болезненное восприятие ответственности (часто за этим стоит страх перед чувством вины, осуждения и т.д.).

Таким образом, деструктивные черты личности запускают весьма сложные механизмы, не позволяющие человеку увидеть целостность другого человека, приводящие к обесцениванию и активному сопротивлению, непримиримости сторон и частому обострению отношений в семье.опубликовано econet

Автор Надежда Архангельская

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