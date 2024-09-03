Рано или поздно наступает момент, когда кажется, что нет ✅смысла в жизни. И хочется остановиться, замереть, хочется покоя и бездействия. Но за то, что ничего не меняется, нужно будет все равно заплатить.

История знакомая почти всем. Вот человек бежал-бежал по жизни, достигал-достигал и …прибежал. Ничего не радует. Желаний нет. Смыслов нет. Радости нет. Сил тоже нет. Энергии нет. Что есть? Диван и гаджеты. Где брать силы для жизни? Когда всё плохо…Цели нет…Одна пустота вокруг…Больно…Как встряхнуться и выйти из оцепенения?

Что делать, если потерян смысл жизни

Что делать?

Обвинять себя?

Что делать с тоской? С фальшью, заполнившей всё вокруг?

А ведь был кураж! Был драйв! Где сейчас всё это?

Почему там и тогда у человека всё получалось, а здесь и теперь - нет?

Все программы выполнены! Почему так плохо-то???

В каждом конкретном случае, конечно, нужно рассматривать индивидуально ситуацию.

Но есть и общее.

То, что мы планировали, о чем мечтали – нам представлялось гораздо грандиознее и величественнее, чем то, чего мы достигли в реальности.

Хотелось найти Принца на белом коне, а встретился…Вася на старенькой «Ниве».

Хотелось Замок построить с видом на Финский залив, а построился домик…совсем неплохой, но в ипотеку.

Ну, вы поняли, да?

А мир вокруг меняется! Все пребывает в движении! Мы тоже меняемся?

Нет…мы давим диван…У нас сил нет больше … мадамских…? Жентельменских? Ни-ка-ких!!!

«Меняется всё в наш век перемен…Меняется мир…»

В мире всё обновляется… Сезоны, времена, день и ночь…

Новое завтра – новые силы – новые смыслы – новые события – новые пути…

Что делает вашу жизнь бессмысленной?

Где ваша энергия?

Где ваши желания?

Чем вы платите за отсутствие всего этого?

А вы думали, что не платите???

Бесплатного не бывает!!!

За то, что ничего не меняется, вы всё равно платите!!!

Депрессией, опустошенностью, скукой, подавленностью, агрессией, презрением к себе…жизнью своей платите, включая программу саморазрушения…

Готовы оплачивать?

Каким может быть первый шаг из этой пустоты?

Может решиться признать, что вы не замечаете себя? Не признаете то, что на самом деле давно очевидно и только вы скрываете это от себя туманными рассуждениями о смысле жизни?

Ведь заметить себя, принять себя….это так тревожно!

Это может изменить вашу устоявшуюся, привычную жизнь! Погонит из зоны комфорта!

Придется выбирать!!! Возможно, чем-то жертвовать…

Но это должно стать осознанным решением! С открытыми глазами!

Если у вас сейчас нет сил – это значит, что они куда-то уходят!

Куда? Кто их у вас забирает?

Есть мнение… Что мысли требуют энергии…О чем вы мыслите? Куда течет ваша энергия?

Куда мысли – туда и энергия!

Куда энергия – туда и здоровье!

Куда здоровье – туда и жизнь!

Куда вы направляете свою энергию?

Это делает вас бессильным?

Силы уходят в тревогу? В неизвестность?

Силы блокируются страхом «У меня ничего не получится!»?

Энергия утекает в болото негатива…

Вспоминаем барона Мюнхгаузена – самого правдивого персонажа в литературе , который вытащил себя и свою лошадь за волосы из болота!

Вы тоже можете это сделать!

Вытаскивайте себя из болота негатива!

Прорвите плотину бездействия!

Займитесь самыми простыми действиями для начала…

Перезагрузитесь!!!

Начнется восстановление энергии! К вам начнет возвращаться жизнь!

Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить; Хвалили все ответ замысловатый.

И потечет новая энергия…

Новые мысли – новые цели – новые идеи – новые люди – новые действия!!!

Это запустит вашу жизнь снова!

Рядом с вами на этом пути может быть профессиональный помощник - психолог! Записывайтесь на индивидуальную консультацию! Контакты - на личной странице.

В добрый путь!опубликовано econet

Автор: Тамара Куракина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet