Когда у ребенка начинают формироваться черты характера

Может ли индивидуальность зависеть от функциональных связей в головном мозге? Было проведено исследование этой проблемы. Специалисты установили, что индивидуальная специфика структуры мозга, определяющая наш характер, развивается уже в первый месяц жизни.

Характер человека отражают нейронные связи в его мозге: например, мозг дружелюбных людей по-особенному обрабатывает социально значимую информацию. У ученых пока нет единого мнения о том, в какой период жизни эти индивидуальные особенности формируются. Но как показало новое исследование американских ученых — возможно, с самого рождения.

Характер человека отражают нейронные связи в мозге

Ученые исследовали нейронные связи у 75 новорожденных детей возрастом до 25 дней с помощью спектроскопии.

Они фокусировались на трех типах нейронных сетей, которые отражают индивидуальные особенности характера:

1) фронтопариетальная — связь между лобной и теменной долями мозга — ассоциируется с контролем эмоций и внимания;

2) сеть пассивного режима работы мозга участвует в социальном познании и пассивном мыслительном процессе;

3) гомологическая межполушарная сеть обеспечивает связи между полушариями и ассоциируется с регуляцией эмоций.

Чтобы выяснить, как индивидуальные различия в нейронных сетях новорожденных отражают их характер, ученые попросили родителей заполнить анкету и на основании их ответов определили индивидуальный темперамент детей по трем показателям:

эмоциональная регуляция (быстро успокаиваются, чувствительны к низкоинтенсивным удовольствиям),

негативная эмоциональность (легко пугаются и расстраиваются, остро реагируют на запреты)

позитивная эмоциональность (часто смеются, улыбаются, физически активны, развита голосовая реакция — крик, гуление, лепет).

Анализ показал, что индивидуальные особенности структуры мозга, которые определяют наш характер, развиваются в первый месяц жизни: у всех детей различались структуры функциональных связей в трех типах нейронных сетей. Развитые связи в фронтопариетальной нейронной сети коррелировали с высокой эмоциональной регуляцией, а в межполушарной сети — с негативной эмоциональностью.

«Пока неясно, может ли служить выявленная связь между структурой мозга и поведением новорожденных маркером для прогноза их дальнейшего развития и склонности к психическим расстройствам», — отмечают авторы. Необходимы более масштабные исследования.опубликовано econet

Автор Агасиева Вусале

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