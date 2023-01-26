Когда ты БЕЗРАЗЛИЧНА мужчине

Если вдуматься - сама эта формулировка страшная. То есть, любимый человек не видит в тебе различий с другими людьми, женщинами. Но если посмотреть с другой точки зрения - когда мужчина не замечает твою индивидуальность, нужен ли он тебе?

Конечно можно добиваться, рвать на себе тельняшку: я без тебя жить не могу! И этому прямое доказательство того, что твои чувства к этому человеку ты должна признать, попробовать контейнировать. То есть, попытайся помыслить так: человек отдельно, твои фантазии о нем отдельно. Такой мухо-котлетный вариант позиционирования себя с партнером. И еще важный момент - нужно ли тебе обязательно вызывать ответные реакции у мужчины, тормошить его индифферентность, пытаться нарушить безразличие?

Учись различать своих людей от чужих

Конечно, можно попытаться. Это, как пишут в бойких бульварных романах - юная практикантка пришла на работу, увидела и победила железобетонного босса. Но в жизни такое редко случается. Скорее, все произойдет с точностью, донаоборот.

А вот поработать с собой эта ситуация продуктивно, как это ни противно звучит. Ведь до бесконечности хочется работать именно с чувствами к объекту. И непосредственно с ним, в контактном варианте. Но если представить себе что этот захватывающий роман - не последний в твоей жизни, и позволить дать "вылежаться" своим мыслям и чувствам, это явно пойдет тебе на пользу.

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Само понятие - безразличие, оно не обидное. Наверное просто этот человек не твой, раз ему не дано (да и не хочется) различать в тебе гамму чувств, эмоций, интересов. Борьба здесь заранее приграна, так как доказывать кому-то, что ты не верблюд, бесполезно.

Одним словом - учись различать своих людей от чужих. Не дай поселиться безразличию к тем и другим. А твой герой - что ж, может он никогда не узнает о твоих терзаниях. А если бы узнал, то вряд ли пожалел тебя. Искра между людьми либо возникает, либо нет. И бесполезно пытаться ее разжечь, может его импульс направлен на другую. Живи себе, и радуйся, появится и твой мужчина, для которого ты точно будешь отличной... от других.опубликовано econet.ru.

© Анжелика Богданова

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