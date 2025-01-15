Когда трудно отпустить: Как оставить токсичные отношения

Если отношения наносят вам психологический (и не только) ущерб, единственный выход их создавшегося положения - разорвать их. На самом деле выбор есть всегда. Чтобы решиться на серьезный шаг, важно морально подготовиться. Какие шаги помогут изменить судьбу к лучшему?

Ох, это искусство отпускать… В моей практике эта тема вызывает много вопросов о том, как прощаться с прошлым и двигаться дальше. Предлагаю список шагов, которые помогают отпускать и идти дальше от токсичных отношений, тяжелых разрывов отношений, боли, ностальгии, негатива, вины (+ ваши варианты).

Искусство отпускать… Да, но как?

Отпускание вещей из прошлого имеет самое непосредственное отношение к тому, чтобы научиться выходить из самых болезненных ситуаций. Возможно, это избавление от плохих отношений с родителями или освобождение от самообвинений.

Следующие шаги — это то, что мы делаем, когда пришло время расстаться с чем-то, кем-то или каким-то воспоминанием.

1. Спросите себя, идет ли это вам на пользу

Прежде всего, спросите себя, приносит ли вам что-то хорошее то, от чего вы пытаетесь уйти.

Если вы хотите выйти из плохих отношений или устранить токсичных людей из своей жизни, начните со списка плюсов и минусов поддержания отношений с этим человеком. Возможно, у вас будет гораздо больше минусов, чем плюсов, но, возможно, плюсы достаточно важны для вас, а минусы окажутся ничтожными в общей картине происходящего. Или, может быть, вы обнаружите обратное: длинный список плюсов не сравнится с несколькими, но весомыми минусами.

Запишите это на лист бумаги и тщательно проанализируйте преимущества и недостатки сохранения контакта с конкретным человеком.

Этот шаг к тому, как двигаться дальше, также может быть применен к ситуациям и даже предметам. Может быть, вы ненавидите следовать семейным традициям, которые были привиты задолго до вас, потому что они делают вас несчастными. Определите плюсы и минусы продолжения традиций или их нарушения, чтобы начать свои собственные.

Может быть, вы пытаетесь избавиться от ненужных вещей в доме или в пространстве своих мыслей, и вам трудно отпустить предметы, которые когда-то что-то значили.

Спросите себя, идет ли это вам на пользу? Если нет, то отпустите это.

2. Поймите, что вы не можете изменить людей

Если вы ждете, что кто-то изменится для вас, пришло время преодолеть это убеждение.

Единственное правило жизни состоит в том, чтобы признать, что вы не можете изменить людей – никаких «если» , «и», «но» , «тогда» по этому поводу. Даже полицейские часто говорят, что, судя по тому, что они видели на протяжении своей карьеры, люди редко меняются. Конечно, они могут вносить изменения и улучшать некоторые аспекты своей жизни, но в целом истинные глубины личности никогда по-настоящему не меняются.

Например, если кто - то сидел в тюрьме за насилие и имеет долгую историю жестокого обращения с женщинами, они могут измениться в том смысле, что они больше не будут прибегать к насилию над женщинами, но основные причины для этого (в первую очередь, такие как ненависть к женщинам), скорее всего, всегда остаются. Они больше не будут физически насиловать женщин, но насилие почти всегда остается, только в другой форме.

Это довольно экстремальный пример, но он может быть применен ко всем типам отношений. Ваш родитель всегда был с вами откровенно груб? Ваш мужчина всегда вам изменял? Было ли это для них «впервые», или это шаблон, привычка или, проще говоря, то, кем они являются? Если это не единичный случай, то вполне возможно, что всё, что вы хотите изменить в ком-то, - это просто то, кто он есть.

Я не говорю, что люди не могут измениться. Однако я говорю, что вы не можете изменить кого-то (независимо от того, что вы делаете для этого), потому что это не касается вас. Человек — это тот, кто он есть, благодаря самому себе. Это трудно принять, особенно когда вы так отчаянно хотите, чтобы кто-то изменился, но ожидание только усиливает вашу боль.

Как говорится: “Если ты что-то любишь, отпусти это. Если это вернется к тебе, то будет твоим навсегда. Если не вернется, значит, оно никогда твоим и не было.”

Люди могут приходить и уходить, но только вам решать, подходят ли они для вас.

Итак, подумайте о настоящем моменте и о том, каков этот человек прямо сейчас. Оценивайте ситуацию так, как будто он навсегда останется тем, кто он есть сегодня. Исключите «но что, если он или она изменится» и подумайте о настоящем моменте. Вы хотите, чтобы этот человек был таким, как сейчас, навсегда?

Если нет, то отпустите.

3. Подумайте о том, что мешает вам идти дальше

У каждого из нас есть свои причины держаться за что-то из прошлого, даже если это что-то никогда не было хорошим для нас. Возможно, это тяжелый разрыв, конец долгой дружбы или предательство со стороны любимого человека. Подумайте о причинах, по которым вам так трудно двигаться дальше. Скорее всего, вы ждете, что человек или ситуация изменятся, вы ждете «что если» или «а вдруг» , которого может никогда и не быть.

Часто мы цепляемся за что-то из прошлого, надеясь, что оно вернется и станет лучше, или что ситуация исправится. И, возможно, так оно и будет. Но вы не должны ждать этого. Живите своей жизнью, и если она делает полный круг, то замечательно. Если нет, то, по крайней мере, вы не тратите недели, месяцы и, возможно, даже годы на ожидание чего-то, что, по сути, никогда не случится.

4. Перестаньте быть жертвой

Если вы действительно хотите научиться отпустить прошлое и болезненные ситуации, следует перестать быть жертвой и обвинять других. Да, кто-то другой вполне может быть ответственен за вашу боль, но сосредоточение на этом вместо того, чтобы сосредоточиться на том, как вы можете преодолеть боль, всё меняет.

В конце концов — и в любой неприятной ситуации — у вас есть выбор. Вы можете выбрать, чтобы оставаться обиженным и жаждущим мести, или вы можете выбрать взять на себя ответственность за свое собственное счастье. Это зависит только от вас, - даете ли вы кому-то еще столько власти, чтобы они могли полностью уничтожить вас.

Признайте, что все, что произошло, уже произошло, а то, что вы делаете с этого момента, полностью находится под вашим контролем.

5. Сфокусируйтесь на настоящем

Если человек крайне ностальгический, ему потребуется много времени, чтобы перестать жить прошлым и начать ценить настоящий момент. Даже самые лучшие моменты в прошлом никогда не бывают так хороши, как те, которые вы можете иметь прямо сейчас, в этот самый момент.

Поэтому, стремитесь сделать рывок в настоящее. Полностью погрузитесь в настоящее, и вы потратите меньше времени на то, чтобы сосредоточиться на прошлом. Точно так же, как вы не можете изменить людей, вы не можете изменить прошлое. Все, что вы можете сделать, это двигаться дальше и жить лучше сегодня.

У вас будут моменты, когда прошлые воспоминания будут вторгаться в ваши мысли. Это случается со всеми нами. Однако не надо с ними бороться. Признайте их только на мгновение, а затем верните себя в настоящий момент. Это нормально —думать о прошлом, пока вы не зациклились на нем настолько, что оно влияет на ваше настоящее.

6. Простите себя ... И других

Прощение — это, конечно, одна из самых трудных задач в жизни. Прощать других труднее, чем прощать себя, но ни то, ни другое не приходит без некоторой тяжелой работы.

Всегда будут ситуации, когда вы хотите сделать что-то по-другому, и всегда будут люди, которые не будут относиться к вам так, как вы считаете, что с вами нужно обращаться. Однако то, что вы делаете, двигаясь вперед, полностью зависит от вас, и это начинается с прощения.

Путь дальше во многом связан с прощением тех, кто остался в прошлом, включая вас самих. В конце концов, движение вперед может показаться невозможным, когда у вас есть оковы, которые держат вас в прошлом.

Постарайтесь сделать акцент на человеке, которого вы пытаетесь простить, будь то вы сами или кто-то другой. Поставьте себя на их место и попытайтесь понять, почему они делали или говорили что-либо. Вы не должны соглашаться с этим, но постарайтесь понять это. Простите и отпустите это, потому что вы не можете изменить то, что произошло, но вы можете изменить то, что происходит.

7. Проявите позитивный настрой

Когда тревога исчезает, мы часто говорим: «Оптимизм вас не вылечит, но он точно поможет».

Поставьте своей целью стать более позитивным человеком. Как вариант: так сильно улучшить себя, достичь такой замечательной жизни и "бросить её в лицо» своему прошлому – нет, не в лицо другим людям.

Если вы действительно что-то отпустили, вы больше не будете заботиться о том, чтобы заставить кого-то или что-то заплатить или почувствовать гнев вашей ярости.

Итак, проявите этот позитив.

Помните, что вы контролируете свою собственную жизнь и то, как вы живете, начиная с этого момента.опубликовано econet

Автор Токарева Юлия

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