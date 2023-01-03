Когда плохие отношения —это ваш косяк: 3 случая

Дорогие женщины, следите за собой! Ведь меняясь сами, вы меняете и все то, с чем соприкасаетесь. В том числе, ваши ОТНОШЕНИЯ с мужчиной!

В школах нас не учат не раскидываться ошибками по отношениям. Да что там, даже наши родители порой не могут дать нам толковых советов. И вот, со слегка потрепанным мнением о любви, взрощенном на художественной литературе, фильмах, статьях в журналах и советах тех, у кого не получилось, мы врываемся в отношения (часто — чтобы испортить). Но хуже всего то, что мы не учимся на ошибках в отношениях — мы их упрямо повторяем, потому что не осознаем.

3 ошибки женщин в отношениях с мужчинами, которые могут многое испортить

Однако, приняв позицию, что счастье в отношениях «либо случилось, либо нет», мы лишаем себя права выбора и возможности построить счастливые отношения своими руками.

Но давайте предположим сейчас, эксперимента ради, что все в отношениях может зависеть от нас. Не от случая, не от обстоятельств и даже от другого человека, а от нас. Мы выбираем, с кем быть и как себя проявлять, и этого достаточно. Согласны?

Если да, то сегодня обсудим 3 распространенных ошибки женщин в отношениях с мужчинами, которые могут многое подпортить.

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Ошибка №1. Ожидать от человека худшего

Монументальная ошибка женщин в начале отношений — отовсюду ждать подвоха.

Вы всегда «на стрёме», и о человеке вам легче предположить худшее. Так вы подготовлены, но все еще имеете шанс приятно удивиться. Спешу догадаться, что чаще вы получаете ровно то, на что рассчитывали изначально.

Знаете почему? Люди всегда оправдывают наши ожидания, что бы мы о них не думали.

Причиной этому становится туннельное видение — способность мозга упрощать себе задачу путем сужения сознания, подгоняя его под точку в конце (конечный вывод). За счет этого сужения мозг начинает выхватывать из информационного пространства лишь то, что подтверждает эту точку, конечный вывод, отметая все остальное.

И конечно же, тот, кто так видит, начинает вести себя соответственно с тем, что он видит.

Возьмем женщину с изначальной установкой «все мужчины изменяют». Она будет:

1. В каждом мужчине видеть свои будущие слезы, чем часто привлекать в свою жизнь тех, кто ей их обеспечит. Она акцентирована на определенные качества в мужчинах, вот и «отсеивает» их из пространства (за редкими исключениями).

2. В каждом звонке и переписке будет видеть угрозу, и каждый раз будет нервничать, язвить, давить на мозг, задавать наводящие вопросы, мстительно флиртовать с другими.

3. Даже замалчивая свои мысли и подозрения, женщина будет проявлять недовольство косвенно в виде холодности, печали, раздражительности, скованности в постели, чем испортит отношения.

Обиднее всего, что даже если её Вася окажется положительным мужчиной без задатков гуляки, их отношения все равно дадут трещину. Потому что, вопреки адекватности, через какое-то время он:

изменит, так как сам проникнется идеей измены, которую методично загружали в его мозг;

изменит просто потому, что партнеша его утомила, тем самым убив близость в отношениях;

не изменит, но уйдет, потому что утомлен и зол;

не изменит и не уйдет, но будет меньше появляться дома, станет нервным и язвительным, чем «добьет» оставшуюся близость.

Наблюдатель формирует систему. И неважно, кто за кем наблюдает и что там «видит» — это работает одинаково во всех случаях. Он может думать, что все женщины — меркантильные стервы, она — что вокруг одни слабаки и нахлебники, и этот поди тоже мудачина. И самое обидное, что все это исполнится — сам думающий позаботится об этом.

Что делать вместо этого

Если ваш негатив стал следствием ваших изначальных убеждений или прошлого опыта, а не поведения самого партнера, то оставьте в покое партнера и займитесь своими убеждениями. Помните — убеждения о жизни формируют саму жизнь. Если вы носите в себе токсичные убеждения о людях и мире в целом, к вам будут поворачиваться именно той стороной, в которой вы убеждены. Один из самых простых способов — сознательно выбирать экологичные, полезные убеждения о партнере, направлять фокус внимания на них и искать им подтверждения каждый день.

Если же ваш негативизм стал результатом поведения партнера, это стоит открыто обсудить. Не пилить его, не тихо мстить, а выложить все карты на стол. А дальше, если вам ценны отношения с ним, наблюдайте его действия, держа внутренний фокус на том, что вас в нем радует.

Взращивайте вниманием то, чего хотите, а не наоборот!

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Ошибка №2. Думать о мужчине одно, а говорить другое

Суть схожа с прошлым пунктом: в отношениях с мужчиной совершенно не важно, что вы декларируете, если сидящее внутри вас мнение / ожидание не совпадает с вашими словами и действиями.

Представьте, что ваш партнер загорелся идеей открыть магазин. Вас эта идея бесит по многим «объективным» причинам, но вы же хороший/ая, а значит, свои мысли оставите при себе, поддерживая партнера словом и делом. Отстреляетесь, так сказать.

Но есть несколько проблем.

Невербальные проявления. Ваш взгляд, ваша мимика, ваш голос — все это будет неестественным, натянутым, да что уж там — палевным. Вы уверены, что играете хорошо, и вас нельзя «прижать к стенке», но поверьте, со временем именно это и произойдет. Знаете почему? Потому что люди не дураки. Они смотрят, «читают» и сознательно или бессознательно вычисляют, когда вербальные проявления разнятся с невербальным.

Момент слабости. Вы не выспались, устали, вам полюбили мозг на работе, проект понес убытки, вы просто поссорились с другом. Лимит самоконтроля исчерпан и, как на зло, именно сейчас ваш партнер решил обсудить с вами «эти его глупости». Итог: вы сорвались, горькая правда вашего мнения вылита, партнер зол, доверие к вам подорвано.

Что делать вместо этого

Первый вариант — всегда говорить правду, предварительно её обработав. Вы не представляете, насколько лучше для всех иной раз сказать неприятную правду, но сразу, пока та не начала «тошнить изнутри». Чем потом, в случайном порыве, облить человека этой правдой, когда он меньше всего этого ожидает, ведь до этого вы вкладывали ему в голову лживую поддержку.

Ошибки, совершаемые в отношениях сократились бы вдвое, если бы люди понимали реальные ставки всякий раз, когда они врут. Затея партнера кажется рискованной? Так и скажите, что вы переживаете; укажите на возможные опасности. Не нравится поведение или инициатива? Мягко проинформируйте, предложите альтернативу, попросите понять себя и расскажите о ваших чувствах. Но не из позиции «я тебя жизни научу, дурачина».

Второй вариант — изменить свое внутреннее отношение к предмету. В НЛП есть масса способов произвести рефрейминг, найти в человеке или затее скрытые ресурсы и возможности, посмотреть на ситуацию с другой стороны. В самом деле, вы ведь тоже бываете не объективны и ошибаетесь, как и любой из нас.

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Ошибка №3. «Коучить» мужчину

Вы съездили на Тони Роббинса, прошли НЛП практик, обрели силу самомотивации. Вы поняли, в чем была ваша проблема, поняли, как её решить. И вам очень, очень надо поделиться этим знанием с вашим партнером и всеми, до кого вы в состоянии дотянуться.

Хотя нет, не поделиться — скорее просветить, вывести из сумрака невежества. Что, не пылают энтузиазмом? Дураки тонущие, не хотят спасаться. Что ж, тогда самое время пристыдить, припомнить все беды от их неправильного подхода, напомнить о боли и, конечно же, опять предложить свою пилюлю. И очень сильно удивиться, что отсутствие энтузиазма сменилось на почти революционное отрицание, а порой и агрессию в вашу сторону.

Желание причинить добро своему партнеру растет из сразу нескольких корневых проблем: внезапном возрастании собственной важности, невосприятии партнера как отдельной личности со своим мозгом и правами, страхе, что партнер станет конченым лузером без ваших советов, и много другого. Но суть даже не в причинах, суть в отрицательном результате, который вы получите в 99% случаев.

Что делать вместо этого

Ответ очевиден настолько, что уже никем не слышим: оставить партнера в его законном покое и следовать своим советам самим. Если вы так правы, а он так ошибается, то очень скоро вам обоим это станет видно по вашим же результатам! Став оплотом того, о чем вещали, вы будете главным убеждающим фактором, способным повлиять на поведение других. Вашим словам люди могут и будут сопротивляться, если они их не просили. Но вот наглядным результатам сопротивляться не будет никто.

Но и это работает только тогда, когда ваши с человеком ценности и цели совпадают. Невозможно промотивировать своими спортивными успехами того, кому этот спорт лампочки. Да, вас похлопают по плечу, поздравят и… пойдут дальше реализовывать свои цели. Но это уже другая история.

Следите за собой! Ведь меняясь сами, вы меняете и все то, с чем соприкасаетесь. В том числе, ваши отношения с мужчиной.опубликовано econet

Автор Алуника Добровольская

Редакция Анны Асаевой

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet