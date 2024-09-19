Когда нужно принять боль: необходимые меры для счастья

Не бывает абсолютного и безоглядного счастья, продолжающегося долгое время. В жизни есть много боли, которую важно уметь принимать и понимать. Только тогда мы научимся по-настоящему ценить моменты счастья и быть стойкими в ожидании его. Как женщине стать счастливой в личных отношениях?

Женщина в своём природном стремлении обрести счастье с мужчиной готова пойти на многое. Она читает специальную тематическую литературу, работает над своими недостатками и даже консультируется с психотерапевтом. Как принять неизбежную боль, чтобы быть впоследствии счастливой? Об этом и пойдёт речь.

Научиться принимать боль, чтобы стать счастливой

– Я прилагала все силы, стремилась быть идеальной женщиной, но так и не нашла счастья с партнером…

Почему так происходит? У кого-то это вызвано сложностями психологического плана, например, депрессивным состоянием, неуверенностью, негативным предыдущим опытом, травмой детства.

Но многие женщины элементарно не могут в своих поисках счастья дойти до закономерного финала. Они берут всю вину за неудачи на себя: разуверяются в своих возможностях, уверены, что являются неудачницами и оставляют потуги найти счастье где-то на середине пути. И напрасно.

Женщины изучают горы книг и публикаций на данную тематику, записываются на прием к психологам, которые, по сути, владеют лишь теоретической стороной отношений, но сами так и не находят личное счастье.

Почему в конце всегда ожидает разочарование? Секрет заключается в том, что эти женщины просто не знают, как стать счастливыми. И неудачные попытки в конце концов погружают их в более глубокую пучину разочарования и отчаяния.

Что даёт возможность женщине обрести счастье в паре

Разберемся с ошибочным взглядом на женское счастье. Как вы обычно поступаете, чтоб повысить настроение? Съедаете шоколадку/пирожное/пиццу. Покупаете билет на интересный спектакль. Едете воскресенье на пикнике в тёплой компании. Безусловно, эти и другие похожие вещи имеют свойство повышать настроение. Но такой способ мышления не сделает вас счастливой. И вот почему. Согласно данному принципу лишь хорошие моменты имеют отношение к счастью. А если на улице идёт дождь и у вашего начальника с утра ужасное настроение? Всё, счастья и радости не видать? А если мы, наконец–то, поймём, что зависеть исключительно от позитивных новостей и явлений - это заблуждение. Серьёзную ошибку заключает ваша убежденность в том, что найти своё счастье возможно, если обходить стороной боль эмоционального плана. Ведь боль – это неотъемлемая часть счастья. И важно научиться её принимать безоговорочно. Без дня нет ночи.

Боль помогает идентифицировать минуты счастья

Невозможно быть счастливой всё время, в противном случае вы не всегда сможете осознать, оценить счастливое состояние. Иногда полезно переживать и чувства с противоположным знаком, чтоб научиться находить минуты счастья и беречь их. Это как старатели промывают золотой песок в надежде отыскать крупицу драгоценного металла. И даже конфликты и размолвки в конце концов могут сформировать счастливые отношения с возлюбленным. Ссора может быть полезным опытом, шансом для обоих измениться к лучшему.

Свобода от боли дарит чувство счастья

Любая боль приносит отрицательные эмоции. Освобождение от неё - наоборот. Когда боль, наконец, покидает нас, мы переживаем такой наплыв счастья, которого нельзя достичь, если не переживать боли вообще. Вспомните, когда ваш партнёр извинился за свою провинность, подарил цветы, и вам вдруг стало так хорошо в душе…

Боль имеет свойство объединять

Когда двое вынуждены вместе проходить через печальные, тревожные события, контакт между ними устанавливается легче и отношения становятся крепче, ведь любая боль направляет нас к эмпатии. Союз после пережитой вместе боли укрепляется. Преодолев болезненные ситуации, вы имеете шанс стать счастливой с человеком, который оказался с вами не в радости и благополучии, но и в сложные, плохие дни.

Боль позволяет наградить себя

Какао окажется вкуснее и нужнее, если вы промокли под дождем, нежели это будет просто тривиальная чашка каждый вечер. Если получилось сделать что-то реально важное или преодолеть трудный жизненный период, в итоге вы получите удовольствие, ведь вы стали мудрее и сильнее. Такова может быть цена радости, счастья, хороших моментов. Боль действительно учит искренне радоваться и ценить то хорошее, что вы имеете.

Боль поглощает внимание

Боль имеет свойство притягивать внимание на себя. Если у вас что-то болит (рука, живот, зуб) или это боль эмоционального плана, то вы полностью сконцентрированы на ней. В ситуации с головной болью вы сосредоточены на области, которая посылает болезненные сигналы мозгу. То же самое с душевными переживаниями. Мы сосредоточены на своем несчастье, на его причинах и поглощены этими мыслями и чувствами.

Таким образом боль дает возможность научиться жить нынешним моментом. Как это понять? Вы реже станете думать о том, что произошло и меньше тревожиться о том, что будет завтра. И если обрести способность жить прямо сейчас, это даст шанс стать счастливой, когда боль постепенно уйдёт.

Счастье – не отрицание или отсутствие душевной боли. Рецепт, как обрести счастье в личных взаимоотношениях, простой – отыскать в себе внутренние резервы, чтоб осознать боль как полезный, неизбежный жизненный опыт.

Если именно сейчас вам плохо из-за очередной неудачи в личных отношениях, позвольте себе какое-то время попереживать. Пусть разочарование, обида и горечь «правят бал». Они не вечны. А потом соберите свою волю в маленький кулачок и двигайтесь по жизни вперед, к счастью, которое вас непременно ожидает. Ведь за самыми плотными тучами скрывается солнце, которое обязательно выглянет, когда настанет его час.опубликовано econet

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