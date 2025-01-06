Когда ничего не хочется – опасный признак

Что вам хочется? Что бы вы взяли с прилавка жизни, если бы вам это купили? И насколько сильно вам этого хочется? Спросите себя, если больше некому вас об этом спросить.

Когда мой муж был маленьким мальчиком, он заболел. Ничего у него не болело, он ни на что не жаловался, - он был послушный и добрый мальчик. И дети не знают слов: "что-то я плоховато чувствую себя, какая-то слабость и упадок сил!", - они знают только "болит", "тошнит", - совершенно конкретные вещи.

"Ничего не хочется" - опасный симптом

А мальчик просто хирел и слабел, вялый сидел на диване с книжками или тихонько катал машинку. И все время хотел спать. Но утром надо было идти в садик, потом из садика идти домой... Он и шел за ручку с мамой послушно. И ни на что не жаловался. И медсестра в садике тоже говорила, что все нормально. Просто тихий ребенок такой.

Знаете, как мама поняла, что мальчик серьезно болен? Она простая женщина, круглая сирота из деревни, в пятнадцать лет убежала с лесоповала в город после войны. И закончила всего четыре класса, - ее отправили работать в колхозе, такие времена были. Она не доктор. И не психолог. Но она поняла, что ее сынок в беде, когда привела маленького Эдика на рынок. На большой Центральный рынок, - там тогда продавали южные фрукты и разные вкусные вещи, которых не было в магазинах.

И вот мама привела мальчика на рынок, вот что она сделала, чтобы его порадовать. Хотя она была бедная. На прилавках лежали гроздья винограда, румяные яблоки, желтые медовые груши, чернослив синеватый, блестящий, золотистая курага и изюм... Это у нас, на Урале, было просто восхитительно видеть, особенно зимой.

И мама спросила: "что ты хочешь, сынок? Я тебе куплю все, что тебе хочется. Ты только пальчиком покажи, что тебе купить? Я получку получила и у меня есть деньги, много. Что ты хочешь? Может, винограду?". А мальчик поднял худенькое личико с тенями под глазами и тихо, виновато так ответил: "Я, мама, ничего не хочу. Спасибо!".

Вот тут мама и поняла, насколько плохо дело. И робкая, стеснительная мама набралась решимости и повела своего мальчика по всем врачам, пока не нашли причину. Действительно, развивалось опасное заболевание, которое удалось остановить и вылечить в самом начале. Ничего не болело, температуры не было, горло не красное, насморка нет...

А болезнь уже потихоньку так убивала ребенка, бессимптомно почти и незаметно. Хорошо, что мама его спасла. Вот так узнала о болезни. И все закончилось хорошо, стали лечить и вылечили. И летом мальчик уже с аппетитом кушал наши уральские яблочки, маленькие и твердые, но очень полезные!

Вот так проявляется иногда "болезнь к смерти". Ничего не болит. Нет ни жара, ни ломоты в костях, ни головокружения. Только нет сил и ничего не хочется. Даже когда жизнь выложит на прилавок все самое лучшее, заманчивое, аппетитное, человек тихо поблагодарит и скажет: "Спасибо. Я почему-то ничего не хочу!". Ни любви не хочу, ни повышения по работе, ни моря, ни круиза, ни новой машины. Спасибо, но мне ничего не хочется.

Только никто не спросит у взрослого человека, чего ему хочется. Никому обычно до этого нет дела, честно говоря. А сам слабеющий считает свое состояние нормальным, ведь ничего не болит. И ничего особо не мучает, потому что ничего не хочется. Хочется спать, но и спать не всегда может человек. И нет рядом любящей мамы, которая отведет к хорошему доктору.

Что вам хочется? Что бы вы взяли с прилавка жизни, если бы вам это купили? И насколько сильно вам этого хочется? Спросите себя, если больше некому вас об этом спросить.

Впрочем, вот, я спрашиваю. А вы ответьте честно. Если хочется, значит, все неплохо. А если нет - проверьте свое здоровье. И загляните в свою душу - что вас мучает и тяготит? Это знаете только вы и тот, кто вас любит.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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