Когда не стоит начинать отношения

За гармоничные отношения отвечают оба партнера. Они обмениваются энергиями, трудятся над созданием самодостаточного союза. Если же вы в отношениях хотите "сидеть на шее" у возлюбленного, быть потребителем и ничего не отдавать взамен, возможно, вам лучше остаться одному.
Очень многие люди и мужчины и женщины переживают из-за того ,в их жизни нет счастливых отношений.Но причина кроется внутри них самих.Нет счастливых отношений, значит есть какие-то внутренние проблемы, которые не дают возможности от них отвлечься.Иногда эти проблемы лежат не на поверхности и это делает не возможным решить их без помощи психолога.Какую ошибку очень часто допускают люди, которые не могут построить счастливые отношения.
Давайте порассуждаем на эту тему! Счастливые отношения - это обмен энергиями счастья и радости. И сразу возникает вопрос:а у вас эти энергии есть?
Если вы уверены, что да, то почему отношений нет. Значит вы лукавите или искренне не понимаете себя.
Например: у девушки постоянные конфликты с родителями и друзьями. Она искренне думает так: встречу Его и он все разрешит! От родителей заберет.К нему перееду! Друзья и вовсе не нужны будут. Вопрос только один - Он никак не встречается. А почему?
Девушка не излучает энергию счастья!
Она усиленно транслирует в окружающий мир энергию проблемы! И прекрасные Принцы ищущие свое счастья бегут от нее бегом!
Поэтому прежде чем начать с Прекрасным принцем не менее прекрасные отношения нужно красавице разобраться в себе любимой!
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Даже в том случае если вам удастся найти такого/такую, нет гарантии, что ему/ей в скором времени не надоест тащить вас на своем горбу и он/она избавятся от вас и ваших бесконечных проблем!
Если вы искренне хотите построить счастливые и прочные отношения приглашаю вас на занятия в школа счастливых отношений.опубликовано econet
Автор Наталья Бессарабова
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий