Когда не стоит начинать отношения

За гармоничные отношения отвечают оба партнера. Они обмениваются энергиями, трудятся над созданием самодостаточного союза. Если же вы в отношениях хотите "сидеть на шее" у возлюбленного, быть потребителем и ничего не отдавать взамен, возможно, вам лучше остаться одному.

Очень многие люди и мужчины и женщины переживают из-за того ,в их жизни нет счастливых отношений.Но причина кроется внутри них самих.Нет счастливых отношений, значит есть какие-то внутренние проблемы, которые не дают возможности от них отвлечься.Иногда эти проблемы лежат не на поверхности и это делает не возможным решить их без помощи психолога.Какую ошибку очень часто допускают люди, которые не могут построить счастливые отношения.

Эти отношения даже не стоит начинать

Давайте порассуждаем на эту тему! Счастливые отношения - это обмен энергиями счастья и радости. И сразу возникает вопрос:а у вас эти энергии есть?

Если вы уверены, что да, то почему отношений нет. Значит вы лукавите или искренне не понимаете себя.

Например: у девушки постоянные конфликты с родителями и друзьями. Она искренне думает так: встречу Его и он все разрешит! От родителей заберет.К нему перееду! Друзья и вовсе не нужны будут. Вопрос только один - Он никак не встречается. А почему?

Девушка не излучает энергию счастья!

Она усиленно транслирует в окружающий мир энергию проблемы! И прекрасные Принцы ищущие свое счастья бегут от нее бегом!

Поэтому прежде чем начать с Прекрасным принцем не менее прекрасные отношения нужно красавице разобраться в себе любимой!

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Заметьте, не надо начинать отношения в следующих случаях

Если у вас есть личные проблемы! Ваш потенциальный партнер не обязан быть вашим личным психологом, психотерапевтом и тем более психиатром. Найдите для этого соответствующего специалиста!

Если у вас постоянные и неразрешимые, с вашей точки зрения конфликты с родителями. Ваш партнер точно их решать не будет, потому что он этого делать не обязан. Даже если вы переедете жить к нему конфликт с родителями останется. И разрешать этот конфликт должны только вы.

Если у вас нет работы или специальности. Ваш партнер не должен и не обязан вам ее предоставить. Это ваше дело. Причем надо учесть, что если вы хотите интересного и образованного партнера вы сами должны ему соответствовать.

Если у вас маленькая зарплата или вообще нет денег. Возвращаемся к выше сказанному. Ваш предполагаемый партнер не обязан содержать вас. Это ваша проблема и решать ее вам.

Если у вас нет своей жилплощади и вы ищете себе партнера партнершу с отличными жилищными условиями. Ваш шикарный план тоже обречен на провал!

Даже в том случае если вам удастся найти такого/такую, нет гарантии, что ему/ей в скором времени не надоест тащить вас на своем горбу и он/она избавятся от вас и ваших бесконечных проблем!

Если вы искренне хотите построить счастливые и прочные отношения приглашаю вас на занятия в школа счастливых отношений.опубликовано econet

Автор Наталья Бессарабова

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