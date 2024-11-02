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Когда надо отпустить

Источник: b17.ru 02 ноября 2024 6478
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Любые отношения имеют свойство рано или поздно заканчиваться. И нет смысла держаться за отжившие чувства, за интересы, которые разошлись. Почему полезно научиться вовремя отпускать людей из своей жизни?

Когда надо отпустить

Слово «отпустить» сейчас очень широко употребляется, особенно часто по отношению к партнеру. Как отпустить? - наверное, это едва ли не самый частый вопрос. В ответ на него можно найти много информации, различных техник, упражнений. Но бывают ситуации, когда «отпустить» нужно друга или подругу, в отношениях с которым, вроде бы, ничего не произошло: с которым не поссорились, никто никого не предавал, просто пришло время. Да, друзей иногда нужно отпускать. Давайте поговорим об этом.

Пришло время отпустить

Например, жили-были два друга или две подруги, и дружили они много лет. Казалось бы, их дружба проверена и временем, и горем, и радостью, но всему может прийти конец, и такой дружбе тоже, причем вовсе не обязательно, чтобы между друзьями произошло что-то, что трудно пережить. Просто пришло время, которое разводит людей в разные стороны. Вместе они идти по жизни дальше не могут. Почему?

Может быть потому, что в общении ушло куда-то то, что их объединяло, общие интересы, общая утрата, общение, которое нужно было обоим. Правда не всегда дружба держится на одинаковой «нужности», всегда кому-то одному больше необходимо это общение, но, тем не менее, дружба была и длилась она долго. Казалось бы, дружба со временем становится крепче, но так бывает не всегда.

Когда надо отпустить

Скажем, у одного из них изменилась жизнь и та ее сфера, которая на текущий момент стала интересовать, вовсе не интересна его другу или он мало в ней понимает, вот и нарушается баланс «давать и брать». Одному хочется поделиться своим интересом, успехом в этой области, а другой никак не может поспеть за некогда близким и понятным человеком, который сейчас проносится мимо вместе со своим, одному ему интересным, миром. У другого человека жизнь как бы затормозилась, стала менее яркой или поменяла вектор.

Как им найти точки соприкосновения в изменившихся условиях?

Какое-то время их дружба будет держаться на привязанности, на воспоминаниях о прошлых отношениях, но рано или поздно она перестанет быть нужной и одному и другому. Что делать? Отпустить! С благодарностью отпустить! Каждый пойдет своей дорогой. В любом случае, люди, которые встречаются нам на жизненном пути, л- ишь временные попутчики. Бывают и исключения, но как говорится, это только подтверждает правило. Не стоит удерживать! Умение отпускать с благодарностью, это дар, но научиться может каждый.

В жизни у каждого из нас были люди, которые когда-то шли бок о бок с нами: гуляли с детьми, учились вместе, их интересы совпадали с нашими, но когда закончился совместный путь, каждый пошел своим. Возможно, чья-то дорога увела его далеко, а может совсем рядом, в соседнем подъезде, живет человек, которого когда-то вы называли своим другом. Ваши дороги разошлись, но вы помните, что был тот отрезок пути, который вы прошли вместе, и он останется с вами на всю жизнь, как бы не закончилась эта дорога.

Все кончается когда-то

И мгновеньям нет возврата...

Кажется, что эта известная фраза подразумевает, что и дружба тоже, но ведь есть и другие фразы, которые говорят, что настоящая дружба - это на всю жизнь, иначе это была не дружба. Это не так! Дружба ведь понятие емкое, с одним человеком хорошо обмениваться информацией о просмотренном спектакле, о прочитанной книге, с другим в палатке на берегу озера ловить рыбу, а с третьим поговорить по душам. Одному и тому же человеку будет сложно «везде поспеть», хотя, в этом случае тоже бывают исключения. Что же делать, когда дружба становится в тягость, интересы не совпадают или отношения изжили себя?

Просто сказать: спасибо, что был рядом! Спасибо, что научил чему-то важному, столь необходимому мне на момент, когда ты появился в моей жизни!

До свидания, а иногда лучше сказать прощай!

А Вы умеете отпускать? опубликовано econet

Автор Галина Журавлева 

Иллюстрации Rene Magritte

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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психология журавлева галина отношения партнер дружба

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