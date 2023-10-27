Когда мужчина перестал тебе быть интересен

Этот человек был твоя рука, нога, душа, твои МЫСЛИ и ЧУВСТВА. Ты мир видела его глазами, залезла без спроса в его голову, а он проник в твою. ✅Так как же сейчас жить без руки, без ноги, но точно с головой. С ней все в порядке, раз был сделан этот кульбит из вьюги непонятного в темнеющий сквер, на ставшую к вечеру прохладной скамейку…

Даже грустно как-то становится, появляется разочарование оттого, что нет больше напряжения, электрической дуги. То что раньше «било» током, теперь рассеялось, ушло, оставив тебя в состоянии легкого недоумения. "Что это было?" - ты не спрашиваешь, давно все разобрано по нотам и проанализировано. Напротив, странно, что тебя перестали трогать мысли о нем, его появление. Мужчина перестал существовать в твоей жизни, хотя ты спокойно отдаешь себе отчет, что он живет где-то, радуется, печалится – но уже без тебя.

Я больше не с ним...

Как это случается: еще недавно страдала, билась в конвульсиях, не могла помыслить дня, минуты без него. А тут, все – отошла электричка, незаметно как-то, но точно по расписанию. Хорошо или плохо, что чувства прошли, все улеглось? Да, если они доставляли боль. И нет – так как остатки боли еще присутствуют в тебе, а значит не все еще улеглось, история не до конца прожита.

Самоизлечение иногда может быть ложным, былой ураган чувств грозит внезапно вернуться и закрутить тебя с удвоенной силой. А может поднять, и стукнуть изо всей силы о стенку. Что тогда делать, и надо ли быть готовой к такому повороту?

Ко всему в жизни не подготовишься, но учитывать риски не лишне. И сейчас, сидя в вечерних сумерках на скамейке в сквере, комкая в пальцах сигарету, ты все-таки не можешь с полной уверенностью сказать - что ж тебе надо. Так сильно заполнял мужчина твое пространство, что теперь теряешься в наступившей пустоте. Это кажущееся чувство, хотя, если что-то теряешь – помнишь долго, даже если отдаешь сознательно.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Этот человек был твоя рука, нога, душа, твои мысли и чувства. Ты мир видела его глазами, залезла без спроса в его голову, а он проник в твою. Так как же сейчас жить без руки, без ноги, но точно с головой. С ней все в порядке, раз был сделан этот кульбит из вьюги непонятного в темнеющий сквер, на ставшую к вечеру прохладной скамейку…

Да надо идти – возвращаться домой, возвращаться к себе. Удивительный вакуум когда-нибудь наполнится новым огнем, в том числе и благодаря этому опыту, этому важному, хотя и болезненному уроку.опубликовано econet

© Анжелика Богданова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet