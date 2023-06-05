Когда мужчина на самом деле к вам глубоко безразличен

Как понять, что мужчине на самом деле просто наплевать на вас? Очень просто: обратите внимание на то есть ли в поведении вашего мужчины эти 4 признака по отношению к вам и вам тут же все сразу станет понятно.

4 признака того, что твоему мужчине на тебя наплевать

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1. Если мужчина и представляет вас где-то в компании, где вы вместе, то говорит просто: "Знакомьтесь, это - Марина (Наташа, Оля) и никогда не добавляет при этом - "моя девушка "

Что это значит? А значит это то, что мужчина на самом деле не видит в вас женщину своей мечты и вообще СВОЮ женщину, поэтому и не говорит об этом при своих друзьях или близких, когда даже знакомит вас с ними. И поэтому это довольно серьезный сигнал о том, что Вам стоит хорошенько задуматься о том, а действительно ли этот мужчина вам подходит..?

2. Он совершенно не вкладывается у вас: ни временем, ни вниманием, ни какими-то материальными средствами

Если ваш мужчина находит для вас время только тогда и только в том случае, когда хочет удовлетворить свои собственные сексуальные потребности – гоните такого мужчину в шею и ни о чем не жалейте. Он также совсем не стоит ни вашего времени, ни внимания, ни тем более ваших слез.

3. Он не слышит вас и никогда не принимает во внимание ваши потребности, желания и просьбы.

Если вашему мужчине все это просто неинтересно и даже глубоко безразлично ко всем вашим желаниям, потребностям и просьбам, то подумайте, а готовы ли вы провести свою жизнь с таким человеком? Да что там жизнь, готовы ли вы потратить на такого человека хоть немного своей жизни и своего драгоценного времени, ведь жизнь-то одна у всех…

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4. Он всеми возможными способами будет избегать знакомства с вашими родными и близкими и так же не будет спешить и вас вводить в круг своего общения

Если ваш мужчина уже давно с вами в отношениях, но при этом, он всеми возможными способами пытается избежать знакомства с вашими родными, друзьями и близкими и так же постоянно ищет какие-то причины и отговорки, да бы не знакомить вас с действительно важными для него людьми, тогда это говорит о том, что никаких серьезных намерений по отношению к вам у него просто нет.

Вы просто временный человек в его жизни и он это хорошо понимает. Поэтому он и избегает всех этих сближений и знакомств, чтобы когда он с вами разойдется избежать всех этих неудобных и ненужных расспросов от своих близких о том, а куда же вы делись и что же у вас такое произошло? Так что будьте внимательны и всегда берегите и цените себя. Удачи!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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