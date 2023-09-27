Мы засоряем себя ненужными мыслями, сгрызающими нашу душу и здоровье - без перспективы восстановления... Мы ведем самую настоящую войну внутри и вне себя, чтобы как можно дольше не подходить к той стадии, когда, кроме как отпустить, ничего не остаётся...

Влюбленные могут расстаться, но понимание, приобретенное в обществе друг друга, останется с ними навсегда — как подарок. Если вы кого-то любите, единственный ценный подарок, который вы можете ему — или ей — преподнести, это определенная мера понимания.

Отпустить - как это?

Поговорите начистоту и поймите, что каждому из вас иногда необходимо одиночество. Беда в том, что потребность в одиночестве может случиться с каждым из вас в разное время. Иногда вы хотите быть с другим, а он хочет быть один — с этим ничего нельзя сделать. Тогда вы должны понять и оставить другого в покое. Иногда вы хотите одиночества, но другой хочет быть с вами — тогда скажите ему, что вы ничем не можете помочь!

Именно понимания недостает влюбленным: у них достаточно любви, но понимания нет, совсем нет. Вот почему их любовь разбивается о скалы непонимания. Любовь может дать очень краткий медовый месяц, но ничего больше. Только понимание может дать глубокую близость. За каждым медовым месяцем следует депрессия, гнев, разочарование. Пока вы не вырастете в понимании, никакой медовый месяц не поможет; он будет только своего рода наркотиком.

Старайтесь создать больше понимания. И даже если однажды вы расстанетесь, понимание останется с вами, останется даром вашей любви друг к другу.

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Что это такое - Отпустить?

Отпустить - не значит "перестать заботиться", но не делать чего-либо вместо кого-либо.

Отпустить - не значит "отделиться от близкого стеной", но признать право другого человека на самостоятельное решение (пусть ошибочное).

Отпустить - значит не участвовать в потакании плохим привычкам, значит позволить другому увидеть и почувствовать результаты своих неверных решений. Признать: "Я не всесильна. Зачастую результат зависит не от меня".

Отпустить - значит прекратить попытки изменить другого, перестать порицать его. Всю энергию направить на усовершенствование своих привычек, ответных реакций.

Отпустить - значит заботиться о ком-то не для того, чтобы... а просто заботиться.

Отпустить - значит прекратить формировать, учить, вынуждать... но начать поддерживать.

Отпустить - значит не быть судьей, а позволить другому быть таким, какой он есть.

Отпустить - значит не стремиться быть в центре всех событий близкого человека, оставлять ему место для работы над собственной жизнью.

Отпустить - значит не защищать близкого от реалий жизни, чтобы он не разучился смотреть в лицо трудностям.

Отпустить - не значит отвергать, но быть открытым.

Отпустить - значит прекратить спорить, придираться, доминировать, но начать изучать себя, свои недостатки и достоинства.

Отпустить - значит не стремиться, чтобы все соответствовало моим желаниям, а принимать день жизни таким, какой есть, проявляя истинную заботу о своей личности.

Отпустить - значит не быть в плену прошлых событий и воспоминаний, но прикладывать сегодня все усилия, чтобы улучшить завтрашний день.

Отпустить - значит меньше бояться, но больше доверять и любить.

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Мы засоряем себя ненужными мыслями, сгрызающими нашу душу и здоровье - без перспективы восстановления... Мы играем дешевые спектакли на публику, подкрепляя его целым антуражем из непонятно откуда взявшихся эмоций... Мы ведем самую настоящую войну внутри и вне себя, чтобы как можно дольше не подходить к той стадии, когда, кроме как отпустить, ничего не остаётся...

И, наверное, только избранные из нас понимают, что отпустить - ведь это так просто.

Что для этого достаточно одному из двоих сделать шаг в сторону "двери" - а второму молча проводить его глазами...

Не важно - куда...

Не важно - на сколько...

Главное - чтобы с твердым убеждением, что каждый в данную минуту совершает единственно правильный поступок...

Ведь, отпуская кого-то без тяжести на сердце, без болезненного сожаления - по сути , мы отпускаем самих себя...опубликовано econet

Автор Анна Нарольская

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