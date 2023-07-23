Когда чувство долга вредит своему обладателю

Порой чувство долга может сослужить девушке дурную службу. Это проявляется в том, что она чувствует себя обязанной там, где абсолютна свободна в принятии решений.

Очень часто я сталкивалась с такой проблемой у девушек и женщин как чувство вины и даже какого-то долга в случае, если они только начали встречаться с молодым человеком и он, ухаживая, платит за нее в кафе или кино. Уже на 2-3 свидании женщина с таким обостренным чувством долга начинает думать, что раз за нее платят, то пора уже как-то «отблагодарить» его, особенно, если он уже начал на это намекать.

Чувство долга, или "как я продаюсь"

Есть и другая крайность этого проявления - женщина считает себя настолько самодостаточной и независимой, что просто не дает мужчине даже возможности за собой поухаживать, тем самым «кастрируя» его мужские способности и желания.

Ведь любому мужчине, будет приятно показать свою заботу и заинтересованность в отношениях с вами, хотя бы тем, что он пригласит вас на чашечку кофе.

Рассмотрим эту ситуацию на обычном примере.

Мужчина пригласил вас на первое свидание в какое-то заведение или просто погулять по городу - это означает одно - если это его сознательная инициатива, значит он морально и финансово готов заплатить за вас обоих. Но если для вас это уж так важно, то вы всегда можете предложить заплатить за себя сами , хотя бы для того, чтобы показать мужчине, что не пришлы просто поесть «на халяву» и у вас тоже есть деньги. Это тоже будет правильно.

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Давайте рассмотрим еще и другой пример - вы нравитесь друг другу, и вот вы случайно встретились на улице и спонтанно решили пойти пообедать - в таких случаях вы можете заплатить за себя сами. Мужчина не был готов к встрече, возможно, не имеет с собой достаточно средств, чтобы заплатить за вас обоих, а ждать, что он мужчина, и что-то вам обязан не стоит. Здесь речь больше о человеческом понимание и воспитание. Но если он будет иметь такую ​​возможность, то скорее всего, захочет заплатить и за ваш обед тоже.

О случае, когда у человека было недостаточно денег или он просто забыл кошелек и за все платили вы - я даже не рассказываю. Это человеческая ситуация, и здесь нет ничего такого. Но совсем другое дело - если вы платите за мужчину регулярно, а ему комфортно. Тут уже надо взвесить все свои за и против - устраивает ли вас, что так будет всегда. А если ему комфортно и он не хочет ничего менять - поверьте, так будет всегда.

В большинстве случаев мужчина даже не задумается о том, чтобы взять из вас деньги . Более того, некоторых это даже возмущает, потому что заплатить за двоих для него обычное дело, которое даже не стоит обсуждать, а тем более ему это еще и будет приятно. Но опять же - все зависит от воспитания мужчини и никто никому нечего не должен.

Не думайте, что вы что-то кому-то уже должны, раз уже пару раз сходили на кофе или в кино за чужой счет. Не позволяйте «прививать» себе чувство вины из-за того, что вы еще не хотите переходить на новый уровень в ваших отношениях. Ведь сначала вам просто может быть интересно общаться, вы хотите получше узнать человека, почувствовать единство вашых душ, а уже потом появытся и сексуальное желание. Как по мне, то настоящие и гормоничние отношения строятся именно в таком порядке, а не на оборот, когда сначала кровать, а потом и про чуства поговорим.

Поэтому не позволяйте кому-то убедить вас в несовременности ваших взглядов, потому что как бы «так сейчас все делают», поверьте не все. И если начнете делать, как все, а при этом чувствовать душевный дискомфорт, это не приведет вас к желаемому счастью. И уж поверьте мне, если человек действительно будет у вас заинтересован, то ему и просто общаться с вами тоже будет приятно и интересно. Он не будет спешить перевести ваши отношения в «горизонтальное» положение. А если спешит, то понятно, что ему от вас совсем не создание семьи было нужно.

Но если вы видите, что время идет, вы ходите на свидания, но с человеком вам скучно и между вами не происходит той самой "искры", то лучше прямо скажите об этом. Не морочьте себе и ему голову и не тратьте впустую свое и чужое время, да еще и деньги. Будьте честны друг с другом относительно своих ожиданий и ощущений. Уважайте себя и прислушивайтесь к своим желаниям и потребностям.опубликовано econet

Автор: Виктория Кирста

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