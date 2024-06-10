Когда человек стремится все держать под контролем: ананкастное расстройство личности

Люди, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством личности, озабочены тотальным контролем как над собственным поведением, так и над действиями окружающих. Как проявляется это расстройство? Признаками могут быть перфекционизм, категоричность поведения, навязчивые мысли.

Это расстройство также имеет второе название – обсессивно-компульсивное расстройство личности и относится к кластеру С (тревожные и панические расстройства). Из-за названия и характерных проявлений, его нередко путают с ОКР. Однако разница в том, что ОКР ограничено временными рамками начала и окончания расстройства, а страдающие им люди осознают неадекватность собственных реакций. Тогда как ананкастное расстройство является личностным каркасом, с которым человек привык жить и не видит для себя иных способов существования.

Обсессивно-компульсивное расстройство личности

Жизненная история людей с таким расстройством основана на необходимости строгого соблюдения определённых правил, поведенческих стандартов действия, мышления и даже чувствования. Этому способствует высокая требовательность и жёсткость родителей, неэмпатичность по отношению к ребёнку, а также непредсказуемость и небезопасность окружающего мира.

Как проявляется расстройство

Обсессивно-компульсивные личности озабочены темой контроля как над собственным поведением, так и над реакциями окружающих. Они склонны оценивать всё происходящее исключительно по критерию «правильно/неправильно», соотнося это с некими идеальными представлениями в своей голове: уместно ли желать чего-то, правильно ли так думать, могу ли я это чувствовать. Такие люди активно подавляют «неприемлемые» чувства и желания, что приводит к частым аффективным вспышкам гнева и раздражения. Поведение таких личностей исключительно негибкое и шаблонное; они не желают пробовать и даже рассматривать иные варианты, несмотря на очевидную провальность и неэффективность привычных стратегий.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Эмоциональная жизнь таких людей скудна и поверхностна, т.к. они старательно отстраняются от собственных переживаний. Их жизнь напоминает функционирование по заданной программе, где шаг в сторону грозит потерей контроля и неминуемой катастрофой.

Какие признаки должны вас насторожить:

придирчивость, скрупулёзность, болезненная зацикленность на деталях, регламенте, организационных моментах;

перфекционизм, мешающий справляться с задачами;

повышенная озабоченность собственной продуктивностью и соблюдением правил в ущерб отношениям и удовольствию;

навязчивые мысли;

настойчивые попытки взять под контроль жизнь и действия окружающих, чтобы они равнялись на него или не проявляли никакой самостоятельности;

упрямство и негибкость поведения;

частые сомнения и опасения, трудности в принятии решения;

излишняя прямолинейность и ригидность в вопросах морали и этики.

Если вы заметили 4 и более диагностических критерия у себя или близкого вам человека, обратитесь за консультацией к специалисту.опубликовано econet

Автор Малова Наталья

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet