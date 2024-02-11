Ключи судьбы

Сценарий жизни - психологическая сила, которая ведет человека к его судьбе, вне зависимости от того, считает он это свои поступки свободным выбором, или отчаянно этому сопротивляется. Эта психологическая программа, которая находиться в подсознании (не осознается) и которую человек реализует в течении жизни.

Предпосылки передачи сценария жизни:

Привычная форма общения, скопированная с родителей. Личный опыт и опыт и собственных наблюдений: «Я знаю как воспитывать детей потому что меня так воспитывали».

Личный опыт и опыт и собственных наблюдений: «Я знаю как воспитывать детей потому что меня так воспитывали». Желание управлять ребенком через внушение вины, стыда, запугивания, сравнения с другими детьми. Например, ребенок уписался, захотел есть, спать не тогда, когда ожидали родители. Когда начал ходить - начал изучать окружающий мир, заглядывать в ящики, пытаться что-то пощупать, попробовать на вкус, кричать, шуметь. Когда начал контактировать с детьми в детском саду, школе стал вести себя активно, учиться не так, как нужно родителям. Ребенок начал своими действиям ребенок доставлять дополнительные хлопоты, и чтобы этих неприятностей избежать родители начинают ограничивать потребность ребенка в любви: «Я тебя такого (уписавшегося, шумного, любознательно) не люблю. Будешь шуметь - милиционер (бабайка) придет и тебя заберет» или «Почему я из-за тебя должна на родительском собрании краснеть? Я тебя на улицу выброшу, подохнешь. В детский дом отдам».

Сверх сценарий, переданный родителям. Это особенно травмирующий тип сценарного послания «Я надеюсь, что это случиться с тобой, чтобы этого не случилось со мной». Например, мать, которой в детстве заложили проклятие «не живи» может передать это сценарное проклятие ребенку, полагая, что передав проклятие ребенку, она получит освобождение от него. На психологическом уровне послание звучит так: «Если ты умрешь, я останусь в живых». Проклятие похоже на эстафетную палочку, которая передается из поколения в поколение.

Другие причины.

Формирование сценария жизни

Ребенок рождается с хорошим отношением к себе, другим людям. Ему все интересно делать. Но после воспитания у некоторых детей пропадает вера в себя и появляется неуверенность, к близким людям они начинают относиться с недоверием, бояться малознакомых людей, не охотно идут на новые контакты, у детей пропадает интерес что-либо делать. Ребенка вгоняют в сценарий.

Основа сценария - это набор неосознаваемых решений (или экзистенциальных позиций) ребенка о себе («Я-» или «Я+»), мире, близких людях («Вы-» или «Вы+»), малознакомых людях («Они-» или «Они+») труде («Труд-» или «Труд+») (М. Литвак). Основные решения принимаются ребенком в возрасте до 5 лет. Но «решение» ребенка отличается от того, какой смысл вкладывает в это понятие взрослый человек. Ребенок принимает решение о своем сценарии без тщательного обдумывания, как это делают взрослые люди перед тем как принять решение. Мышление ребенка в возрасте до 7 лет алогично и основано на чувствах и эмоциях. Самые ранние решения появляются на основе чувств и принимаются ребенком еще до того, как он начинает говорить.

Сценарное решение и экзистенциальная позиция

Некоторые дети воспринимают взрослых людей как всемогущих волшебников, которые определяют реальность. Если родители говорят что «Я должен» был что-то сделать, и не сделал, значит проблема в ком? Во мне. Ребенок верит в то, что говорят родители.

Приведу один пример «воспитания», который услышал от коллеги. Когда ребенок не хотел вовремя есть и спать, родители угрожали тем, что если он сейчас это не сделает, то придет бабайка и съест его. И когда ребенок не хотел есть, то один из родителей надевал костюм бабайки и бабайка пришел. Ребенок сильно испугался и у него случился энурез. Вероятнее всего от страха неминуемой смерти. Несколько раз слышал, как родители пугают ребенка, когда он ведет себя не так, как они от него ожидают: «Сейчас милиционер тебя заберет». Ребенок не в силах разобраться где правда, а где ложь в словах родителей и вынужден принять решение и занять позицию в отношении себя, других людей, труда.

Пример принятия сценарного решения

«Маленькая девочка Рита обычно бежала встречать возвращающегося с работы отца, но с течением времени она с недоумением стала замечать, что в нем есть как бы два различных человека. Временами отец был нежный и ласковый, но в другие моменты он грубо с ней разговаривал и отстранял ее со своего пути. Чем больше было таких неприятных случаев, она становилась все более удрученной и часто вовсе не шла его встречать. Иногда, когда отец приходил в хорошем настроении, но делал ей выговор за невнимательность, и она чувствовала что делает что-то не так. Тогда она предпринимала новую попытку быть дружелюбной с отцом. Но отец все чаще и чаше пил и когда был пьян относился к Рите плохо. А она не могла понять что есть такое явление как алкогольное опьянение, и что когда отец пьяный - к нему лучше не подходить. Рита стала закрываться в своей спальне, как только слышала, что отец идет. Однажды он ввалился домой и устроил особенно мерзкую сцену ее матери. Напуганная, сбитая с толку, и отчаявшаяся девочка залилась слезами и решила, что впредь никогда не будет любить мужчин (приняла решение). Это решение, которому она оставалась верна последующие 30 лет, она приняла, когда ей было 6 лет. Это решение Рита приняла, когда была слишком маленькой, не имея знаний и опыта, чтобы брать на себя такие серьезные обязательства, которые будут определять ее будущую жизнь.

Однако, как только Рита приняла свое решение, возникли определенные трудности. Каким образом она могла успокоиться и оправдаться в своих собственных глазах в тех случаях, когда отец приходил домой в хорошем настроении, с нетерпением ожидая ее приветствия, а она была относилась к нему настороженно? Чтобы выполнить свое решение, ей нужно было занять определенную экзистенциальную позицию в отношении отца, а именно - что он плохой, независимо от его дружелюбия и приветливости. Эта позиция со временем распространялась на всех представителей мужского пола старшее ее. То, что с такими мужчинами не все в порядке (не ОК), она резюмировала в лозунге «Мужчинам нельзя доверять».

Приличные мужчины были скучны для Риты, пока ей не удавалось вывести их из себя, они были угрозой ее позиции, ее решению, потому что если бы не все мужчины были негодяями, она могла бы позволить себе полюбить кого-то из них. Для того чтобы отводить такого рода угрозы, для нее было необходимо доказывать, что даже если и существуют благожелательные мужчины, то в глубине своей души они все равно плохие.

Как такое развитие влияло на отношение Риты показывает следующий эпизод. Однажды вечером, когда ее муж был занят, она отправилась в бар. Там она встретила мужчину, который «казался достаточно пристойным», и в этот вечер они начали общаться. Он предложил ей выйти в сад, примыкающий к ресторану. Она охотно согласилась, хорошо понимая что у него на уме, но когда он попытался ее поцеловать, дала ему пощечину и сказала: «Ты свинья». Она наговорила ему еще менее лестных слов, после чего он ее ударил. Теперь она готова была прийти на утро к психологу с синяком на лице - зримым доказательством, что все мужчины плохие, о чем она давным-давно знала.

Психологические игры и выгоды психологических игр

Психологическая игра - последовательность взаимодействий между людьми, которая:

имеет начало и конец,

содержит скрытый мотив,

дает выигрыш обоим игрокам.

Как выглядел игровой характер Риты взаимодействия с мужчиной? Она соблазнила его выйти с ней, а затем ни за что ни про что на него накинулась. Из всех присутствующих в баре «приличных» мужчин она выбрала того, кто выглядел наиболее импульсивным. Вы, наверное, догадались, что одной из функций психологической игры является укрепление экзистенциальной позиции человека. Пример показывает основу и последовательность ходов игры «Динамо», второй степени.

Давайте рассмотрим механизм развития и реализации сценария и какие выгоды человек получает от того, что время от времени наступает на одни и те же грабли. За основу возьмем вышеприведенный пример игры «Динамо» (см. Рис. 1.).

Рис. 1. Схема развития и реализации сценария жизни.

Сначала человек принимает решение, затем занимает позицию, потом начинает играть в психологическую игру. Когда человек начинает играть в психологическую игру - то возникает необходимость общаться с объектами, в отношении которых есть предрассудок (позиция) строго определенным образом. Это называет рэкетом в общении или трансактным рэкетом. Почему рэкетом? В чем заключается рэкет? Рэкет это отъем. В данном случае с кем общалась Рита? С мужчиной. Как можно общаться с мужчиной? Можно его любить, восхищаться, дружелюбно общаться, общаться как с деловым партнером, можно не любить, можно делать ему гадости, иронизировать, можно еще как-то общаться.

Что делает экзистенциальная позиция (предрассудок) в отношении мужчин? Как это предубеждение «Мужчины «-» искажает поведение? Заставляет общаться с ними так, чтобы подтвердить свою экзистенциальную позицию, т.е. все способы поведения где мужчину можно любить отнимаются, и остаются только такие отношения, которые бы соответствовали бы экзистенциальной позиции. В этом и есть отъем или рэкет.

Далее. Рэкетное поведение дает выигрыши в психологической игре. Более подробно разберем основные четыре выгоды:

1. Подтверждение экзистенциальной позиции на уровне мышления.

2. Использование (структурирование) времени.

3. Удовлетворение голода на события и потребности в переживании эмоций.

4. Продвижение к финальной сцене сценария.



Рассмотрим подробнее каждую выгоду.

1. Подтверждение экзистенциальной позиции на уровне мышления

Человек убеждается что мир такой, каким он себе его представлял: вот доказательство того, что мужчины сволочи, о чем мне давно мама говорила. Некоторые люди не осознают свою экзистенциальную позицию. Но после того, как человек столкнулся с результатом психологической игры - эта информация вноситься в осознание. В этом случае происходит разочарование: «Я думала, что мужчины хорошие, а они на самом деле оказались плохие».

Расширение позиций. Набор и комбинации экзистенциальных позиций (предрассудков) у каждого человека может быть большим. Это возрастные, половые, национальные, сословные и другие предрассудки.

Например, люди достигшие определенного возраста - хорошие, не достигшие - плохие: «Дети ничего в жизни не понимают».

Люди мужского пола достойные, а женского чем-то уступают.

Люди, имеющие высшее образование - хорошие, а не имеющие - плохие.

Люди одной национальности - хорошие, а другой - плохие.

Люди определенного вероисповедания - хорошие, а другого плохие.

Люди имеющие определенное количество денег - хорошие, а не имеющие определенного количества денег - плохие.

Плюс в экзистенциальной позиции может обозначать «богатый», «полезный», «религиозный», «добродетельный» и многие другие версии «хорошего».

Минус в экзистенциально позиции может означать «бедный», «невежественный», «ребячливый» (незрелый), «нерадивый» и многие другие версии дурного.

2. Использование (структурирование) времени

Одна из проблем человека - как использовать время бодрствования? Если кто-то не берет на себя ответственность за использование времени бодрствования, как это делается в младенчестве, то приходится самому час за часом находить и устанавливать чем занять время бодрствования. Люди, вступая во взаимодействие, помогают друг другу в решении проблемы использования времени.

Человек принимает решение об использовании времени исходя из критериев: Как использовать время, как сделать это «здесь и сейчас», как использовать время самым выгодным образом, как его использовать на основании собственных характерных особенностей и особенностей других людей.

В чем заключался неосознаваемый внутренний диалог Риты?

- А чем бы заняться сегодня вечером?

- А особенно не чем.

- А не сыграть ли мне в динамо?

- А давай.

Отсюда вывод, как отказываться от сценария. Занимать все свое время конструктивной деятельностью, чтобы не оставалось время на психологические игры.

3. Удовлетворение голода на события и потребности в переживании эмоций

На этом пункте остановлюсь более подробно. До того, как начать переживать эмоции (бесплатно) нужно получить внутреннее разрешение на переживание эмоций. Что значит бесплатно? Разберем такой пример. Мне нужно выразить гнев (или обидеться). Если я подойду на улице к человеку и начну на него кричать, бить его, а он мне ничего плохого не сделал, то какое чувство у меня возникнет после того, как я на этого человека прогневаюсь? Чувство вины. Т.е. за то что я выразил без причинны на человека гнев - я буду расплачиваться переживанием чувством вины. А как сделать так чтобы я выразил гнев, а потом не испытывать чувство вины? Найти какой-нибудь повод. Чтобы потом «на законных основаниях» прогневаться (или обидеться, или почувствовать себя неполноценным, виноватым). Повод (событие), на основании которого человек разрешает себе проявить эмоцию - это купон. Один из результатов психологической игры - это купоны. Это то, что можно посчитать, показать, предъявить в качестве доказательства.

Какие купоны Рита получила в результате общения с мужчиной? Синяк под глазом - зримое доказательство, что все мужчины нехорошие. Другие примеры купонов - это оскорбления, насмешки, акты вымогательства, акты обмана, предательства, удары, вмешательства в личную сферу интересов и прочее.

После того, как человек насобирал определенное количество купонов - он идет в магазин и обменивает свои купоны на разрешение проявить эмоции и начать действовать (или прекратить действовать). «Как после такого хамства, обмана, не разгневаться (или не обидеться)», - заявляют некоторые люди после контактов с другими людьми.

Эмоция, которую человек проявляет в результате обмена купонов - называется рэкетной. Почему рэкетной и откуда она появляется? Рэкетная потому что она не всегда соответствует ситуации, а проявляется в большинстве ситуаций, где нужно было бы проявить другую эмоцию. Формируется рэкетная эмоция в результате одобрения или неодобрения эмоций ребенка родителями. Когда ребенок растет - он начинает проявлять разные эмоции, но родители какие-то эмоции поддерживают (одобряют), а какие-то нет. Ребенок стремиться понравиться родителям и начинает реагировать на неприятные воздействия только одной эмоцией, которую одобряют родители. В этом и есть рэкет, т.е. отъем всех остальных эмоций. Например, мальчик пошел в школу и на него агрессивно кто-то из одноклассников нападает. Как снять этот источник дискомфорта? Можно ответить агрессией в ответ (т.е. проявить гнев). А можно обидеться, попытаться вызывать у агрессора чувство вины. Если родители одобряют проявление обиды, и не одобряют проявление гнева, то ребенок будет во всех неприятных ситуациях обижаться, хотя целесообразней проявить другую эмоцию - прогреваться в ответ.

После обмена купонов на разрешение проявить эмоции человек удовлетворяет потребность в переживании эмоций. Переживать эмоции жизненно необходимо для психического здоровья. Чтобы оставаться работоспособной - психика человека нуждается в протекании психических процессов - одним из которых является эмоции. И здесь закономерность такая же как и с физиологической нервной клеткой. Человек нуждается в переживании эмоций, и если нет возможности (повода) переживать положительные эмоции, то человек стремиться найти повод и переживать отрицательные эмоции, чтобы сохранить работоспособность психики.

Когда человек переживает неприятные эмоции, то он подтверждает свою экзистенциальную позицию не только на уровне понимания ситуации интеллектом, но и на уровне чувств. Это еще больше укрепляет его в экзистенциальной позиции.

Пример рэкетного чувства гнева

Молодой человек ехал в автобусе. Стоял, людей было много. Позади него стояла девушка. Молодой человек несколько раз доставал мобильный телефон, при этом отводил локоть назад и, видимо, его движения рукой доставляли стоящей позади девушке некоторый дискомфорт. После очередного раза, когда он достал телефон, она с гневом произнесла: «Осторожнее, молодой человек. Четвертый раз уже». Он извинился.

Давайте проведем анализ. Какие варианты реакции на его стимул с ее стороны были возможны? Сказать о том, что он доставляет дискомфорт, выразить свое чувство гнева, обидится, отойти в сторону, отреагировать как-то по другому. Как можно было поступить рационально в этой ситуации? Дать обратную связь после первого раза, как он задел ее локтем. Но приемлемо было бы после первого раза разразиться на него гневом? Для кого как, но видимо для нее нет. Тогда подавляемое чувство гнева, у нее осталось бы нереализованным. Поэтому она дождалась, когда набралось достаточное количество купонов (например, 4 купона по 20 у.е., а лицензия на проявление гнева стоит 70 у.е.), и когда было достаточное количество единиц на счете девушка разразилась оправданным гневом. При этом она объяснила ему, что она имеет право на него прогреваться: «Четвертый раз уже». Эта психологическая игра называется «Попался мерзавец».

Пример рэкетного чувства обиды

Молодой человек в возрасте 8-10 лет начал заниматься в спортивных секциях и результат взаимодействия со сверстниками был одинаковый - он обижался и уходил. Он начинал заниматься в нескольких секциях: водное поло, баскетбол, волейбол, легкая атлетика. Из последней спортивной секции он ушел в 15 лет. По мере того, как он начинал заниматься некоторые ребята надо ним начинали подтрунивать, шутить, иронизировать. Он сначала терпел, обида становилась все больше и больше и в итоге он принимал решение уйти из секции. Когда он собирал достаточное количество обид, то менял купоны на разрешение «Уйти из коллектива». Эта психологическая игра называется «Побейте меня».

Если у человека рэкетная эмоцию гнева, то какие действия он будет себе разрешать сделать после достаточного количества купонов? Накричать на человека, ударить его, в крайнем случае, убить. Если у человека рэкетная эмоции обиды - человек будет себе разрешать молча обидеться (надуться), расплакаться, уйти из коллектива, с работы, совершить самоубийство. Что делать, если нужно выразить эмоцию гнева (обиды), но нет веского повода? Человек выжидает, пока кто-нибудь совершить что-нибудь такое, что сделает проявление его гнева (обиды) оправданным. А если партнер по общению ведет себя прилично и не дает поводов, чтобы на него гневались или обижались? Ничего страшного. Психологический игрок начинает провоцировать партнеров по общению к тому, чтобы с ним вступили в психологическую игру. Или начинает собирать купоны, коллекционировать ситуации, в которых он имеет право проявить чувство гнева (обиды).

Некоторые люди собирают фальшивые купоны - высматривают поводы и действия там, где их на самом деле нет. Если их никто не провоцирует, они придумывают провокацию. В общем тот, кто хочет прогневаться - найдет повод, чтобы выразить гнев, а кто хочет обидеться - найдет повод чтобы обидеться.

Люди, собирающие купоны какого-то одного типа (цвета), не обращают внимание на все остальные: тот, кто собирает ярость (гнев, красные купоны), не интересуется чувством вины (коричневые купоны) и активно отвергает «золотые купоны» (похвалу, восхищения).

Возвращаясь к примеру про обиду рэкетное чувство обиды, могу дополнить, что во всех секциях были ребята, с которыми молодого человека были дружеские отношения, они говорили: «Сашка, классный пацан», - но он на эти «золотые купоны» внимания не обращал.

В выходе из сценария удовлетворение потребности в переживании эмоций играет значительную роль. До тех пор, пока человек не принимает похвалу и не умеет находить поводы, чтобы переживать положительные эмоции, он будет неосознанно находить ситуации (провоцировать, придумывать), чтобы на законных основания разгневаться, или обидеться, или почувствовать себя виноватым, или неполноценным, или тупым и переживать отрицательные эмоции.

Еще одна особенность обмена купонов в психологических играх - человек не только собирает купоны, но и раздает, разбрасывает их, когда провоцирует одного человека на игру. Давайте вернемся к примеру выше, с Ритой. «... Он предложил ей выйти в сад, примыкающий к ресторану. Она охотно согласилась, хорошо понимая что у него на уме, но когда он попытался ее поцеловать, дала ему пощечину и сказала: «Ты свинья». Она наговорила ему еще менее лестных слов, после чего он ее ударил». Какие купоны она раздавала? «Пощечина, ты свинья, другие оскорбления». Ее знакомый подобрал эти купоны и купил себе разрешение «ударить». Неосознаваемый диалог на психологическом уровне звучал примерно так:

Рита: Синяк у меня на лице поставишь?Молодой человек: Ну, не знаю. Бить женщину как-то не принято... Это на 1000 у.е. тянет А что дашь в замен?

Рита: Дам тебе пощечину.

Молодой человек: Нет, мало. Это 500 у.е.

Рита: Назову грязной свиньей.

Молодой человек: Это еще 300 у.е. Мало.

Рита: Дам еще несколько оскорблений.

Молодой человек: Этого достаточно. Получай.

Еще пример. Часто подростки объясняют причины драки: «Да я ничего, а потом слово за слово, потом начали толкаться и в результате набили друг другу морду». Обоим нужно было реализовать чувство гнева, но сразу начать бить друг другу морду... Это как то будет не понятно для себя и окружающих. Одни друг с другом обменялись купонами и на законных основаниях подрались.

4. Продвижение к финальной сцене сценария

После того, как человек попытался осуществить свои цели, добиться результата в чем-либо, но каждый раз его попытки чего-то добиться заканчивались неудачами - он принимает решение в сценарии и приходит к финальной сцене.

Например, попытки женщины с позицией «Мужчины -» выстроить близкие отношения с мужчиной каждый раз заканчивались неудачей. На неосознаваемом уровне отношения развивались по механизму психологической игры «Динамо». Через какое-то количество попыток женщина пришла к выводу, что мужчины, действительно сволочи, о чем ей говорила мама, и в чем она убедилась на собственном опыте. Больше не имеет смысла предпринимать попытки выстроить близкие отношения.

Другой пример. Помните про рэкетную эмоцию обиды? Саша приходил на занятия в секцию, его начинали преследовать, он обижался. Разочаровывался в том, что в этой секции попались плохие люди и уходил с искренней верой в то, что в другой секции таких плохих людей не будет. Но... «Худших везде большинство», - как сказал один из древнегреческих мудрецов, и в другой секции тоже находились люди, которые его преследовали. К 15 годам, перепробовав 6 разных спортивных секций, он принял решение, что спортом больше заниматься не будет. Не судьба, не в этой жизни.

Аналогично и в других сферах деятельности, человек в сценарии предпринимает попытки реализовать свои способности, добиться успеха, добиться более высокого социального статуса, но в результате взаимодействия с окружающей действительностью по механизму психологической игры - он на законных основаниях приходит к неудаче. Одна неудача, две, три... В итоге у человека есть красивая история, в которой он на законных основаниях, убедившись на своем опыте рассказывает самому себе и другим людям почему он не добился чего-либо. Его любимым развлечением становятся «Разве это не ужасно»: «Что вы от меня хотите, когда кругом такие люди, страна, условия...». И «Если бы...»: «Я бы жил в другой стране..., у меня были бы такие условия как у..., такие родители как у... Тогда бы я...».

Если человек собирает (запоминает) свои неудачи, то после того как соберется достаточное количество неудач, человек может купить лицензию «неудачника», принять решение что он «не в порядке» или купить лицензию на «болезнь» и заболеть неврозом, для того, чтобы перед самим собой и обществом оправдать неудачные попытки добиться цели.

Типы сценариев

Все сценарии можно разделить на три типа: победителя, побежденного, непобедителя.

Победитель - тот, кто достигает поставленной перед собой цели. Цель достигается легко и свободно. Если я решил стать выдающимся генералом или политическим деятелем и достиг этого, получив общественное признание - я победитель. Если я решил стать отшельником без гроша за душой и стану им, счастливо существуя в свой келье, то я - победитель.

Побежденный - это человек, который не достигает поставленной цели. Дело заключается не в самом достижении цели, а в степени сопутствующего комфорта. Если моя политическая карьера закончилась скандалом, в результате которого я вынужден уйти в отставку - я побежденный. Если я решил стать миллионером и стал им, но чувствую себя несчастным из-за язвы желудка или наряженной работы, то тоже являюсь побежденным. Если я стал отшельником, постоянно жалующимся на нищету и отсутствие общения, то я тоже побежденный.

Непобедитель. Это «золотая середина». День ото дня этот человек несет свою ношу, не много при этом выигрывая и не сильно проигрывая. Такой человек никогда не рискует, поэтому такой сценарий называется банальным. На работе непобедитель не становиться на начальником, но его и не увольняют. Он доработает до пенсии, получит в подарок часы на мраморной подставке и тихо уйдет на пенсию. Его слова будут: «Я мог бы стать начальником, если бы обстоятельства сложились иначе. Во всяком случае, я работал не так уж плохо». Непобедитель иногда выигрывает, иногда проигрывает, но ни в том ни в другом случае не достигает ничего значительного, потому что не умеет рисковать. Людей с Банальным сценарием большинство. Про людей с таким сценарием А. Шопенгауэр сказал: «Человечество мечется между нуждой и скукой». Человек ставит себе небольшую цель (заработать денег), достигают ее. Потом человеку становится скучно (нет цели), он проматывает то что заработал, оказывается в нужде. Снова ставит себе цель - заработать деньги.

Сценарий имеет начало, разворачивается в течении жизни, подкрепляется событиями происходящими в жизни и заканчивается финальной сценой. Финальная сцена - это итог, к которому человек приходит в конце жизни. Будет ли человек известен или неизвестен, будет ли он в окружении близких людей или он останется в одиночестве. Драматические сценарии приводят к одной из финальных сцен: больница, тюрьма, могила.

Как человек приходит к финальной сцене? С помощью механизмов реализации сценария: это психологические игры и черты характера. Например, как прийти к финальной сцене «одиночество». Есть несколько путей. Например, обижаться, со временем не останется людей, с которыми можно было бы общаться. Или наоборот преследовать людей, доминировать над людьми, иронизировать над ними, обманывать их, манипулировать. Человек или сразу уйдет от вас или после того как удовлетворит, те потребности, которые он намерен удовлетворять с вами.

Если сравнить сценарий с картиной, написанной красками, то финальная сцена - это изображение, которое видно на расстоянии от картины. А если подойти ближе к картине - мы увидим отдельные мазки, штрихи, но потеряем целостное восприятие картины. Штрихи и мазки в сценарии - это то, как человек реагирует на результаты взаимодействия с самим собой, с миром и людьми. Это то, как он реагирует на неприятности. А зависит это от того, как на неприятности реагировали родители или воспитатели. Девизы семьи где родители ребенка воспитывали как неудачника звучат так: В нашей семье, когда возникают неприятности мы злимся на того, кто эти неприятности доставил; или обижаемся; или чувствуем себя виноватыми вину; или чувствуем себя неполноценными.

Девиз семьи где родители ребенка воспитывали как победителя звучат так: В нашей семье, когда возникают неприятности - мы выясняем в чем дело и что нужно сделать чтобы этой неприятности не было.

Резюме. Чтобы освободиться от сценария нужно:

Развивать личностное качество - осознанность. Осознавать свои намерения, желания, эмоции, действия и корректировать, исходя из критериев «целесообразно, конструктивно, полезно».

Осознать финальную сцену, психологические игры, и черты характера. Осознавать что вы собираетесь делать и к чему это приведет.

Осознавать что вы собираетесь делать и к чему это приведет. Удовлетворить потребности, не удовлетворенные в детстве (потребность в материнской любви).

«Выбросить» купоны, т.е забыть или изменить отношение к неудачам, ошибкам, обидам, претензиям, ненависти к себе и другим людям. Которые являются доказательствами собственной неполноценности или неполноценности других людей. И перевернуть эти неприятные события в положительный опыт - найти к чему положительному эти неприятности подтолкнули. Найти в неприятностях смысл.

Поставить большую и светлую цель и свою энергию направить в конструктивное русло.

и свою энергию направить в конструктивное русло. При столкновении с неприятностями: неприятность рассматривать не как повод почувствовать себя плохим, а как возможность чему-нибудь научиться. И подумать что нужно сделать, чтобы получилось в следующий раз.опубликовано econet

Автор: Маслов М. Н.

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