Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Капризный подросток или уроки для мамы?

Капризный подросток или уроки для мамы?

Источник: zen.yandex.ru 11 мая 2024 6422
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Подросток пребывает в активном процессе осознания, сепарации, и освоения личностных границ. И задача матери - понять и принять это. Если возникает недопонимание, недоговоренность, стороны должны постараться прояснить ситуацию, признать личную ответственность. Но только не чувствовать вину или страх.

Капризный подросток или уроки для мамы?

Как-то мы с дочерью пошли в торговый центр. Мне нужно было купить одежду, а дочь могла бы стать хорошим советчиком. Я попросила ее пойти со мной, и она согласилась. И вот мы гуляем от магазина к магазину, я примеряю вещи, и мне мало что нравится. Чем дольше мы ходим, тем больше портится настроение моей дочери. Я это замечаю, но пока, как будто, не нахожу, что сказать. Видимо, жду открытого проявления недовольства.

Как проходит процесс осознания, сепарации, и освоения личностных границ у подростка

И вот оно наступает, это проявление недовольства. Дочь открыто злится, что потратила столько времени на магазины, бездарно, и она об этом очень сожалеет.

Наступает время прояснения.

В первое мгновение я чувствую себя в жертве: мне хочется, чтобы она с радостью сопровождала меня, а в ее реакции ничего радостного нет. Я переживаю что-то, похожее на обиду, досаду, раздражение.

Эта реакция быстро проходит, потому что я множество раз сталкивалась с ней и умею с ней обращаться. Достаточно заметить ее, назвать ее для себя, и она проходит.

Потом я, к своему удивлению и удовлетворению, признаю, что дочь действительно вложила свои ресурсы в удовлетворение моих потребностей. Действительно потратила время, была «для меня».

Я признаю все это вслух.

Раздражение дочери немного снижается, но не прекращается. Она продолжает говорить, что больше не будет ни на кого тратить свое время таким образом.

Капризный подросток или уроки для мамы?

Я снова прислушиваюсь к себе и с легкостью признаю ее право на свои границы. Вслух я говорю, что похоже, она нашла, где проходят ее границы.

Еще через некоторое время она с досадой говорит, что не ожидала, что поход по магазинам с другим человеком, не для себя, так затратен. Что ей жаль воскресного дня, который она могла провести иначе.

Я сожалею.

Еще через некоторое время она говорит, что я не виновата, что она сама согласилась.

И, в самом конце она благодарит меня за опыт, который помог ей осознать, как она не готова расходовать свою энергию.

Я тоже чувствую благодарность. До этого случая я искренне не понимала, что другой человек, соглашаясь походить со мной по магазинам, на самом деле, делает серьезные инвестиции в меня. Теперь я это знаю.

Думаю, именно так может проходить процесс осознания, сепарации, и освоения личностных границ, если стороны готовы прояснять, признавать свою ответственность, и не чувствуют вины, "плохости" и страха.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

Фото ©Elizabeth G

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

родительство отношения подросток мама обида раздражение сепарация благодарность страх

Еще от zen.yandex.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Поделитесь!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.