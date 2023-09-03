Какого размера наша душа. Четыре признака великодушия

Насколько вы великодушны? Это можно определить по тому, как вы прощаете обиды, точит ли вас червь мести и злорадства, живет ли в вас бескорыстие. Великодушие - не удел святых. Великую душу может иметь самый обычный человек.

Какого размера ваша душа? Какого она роста? Странный вопрос, но действительно: бывают мелкие души. Душонки. Бывают великие души, большие. Мы так и говорим: «человек с большой душой», «великодушный», «малодушный»…

Бывают мелкие душонки и бывают великие души

Относитесь ли вы к великодушным людям?

Это довольно просто понять.

Вы способны дать что-то просто так, без выгоды, тому, кто нуждается? Или тому, кто на вас работает, помогает вам, поддерживает? Подарить, наградить, поделиться? Не всем подряд давать, это не обязательно. Но способны дать и поделиться, проявить щедрость?

Даже если вы половину пирожка отломите и дадите голодной собаке - это признак великодушия. В древние времена - необычный и редкий признак. Тогда ресурсы были скудны, мало кто делился энергией жизни: едой, одеждой, а потом первыми деньгами…

Вы способны не мстить за мелкую обиду, не вспоминать годами плохой поступок человека, стараясь нанести ему удар побольнее при первой возможности? Способны забывать досадные промахи других, мелочные распри, не концентрироваться на неудачах?

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Например, в третьем классе вас девочка ущипнула больно. А потом в университете преподаватель задал каверзный вопрос на экзамене? Если вы не преследуете этих людей и не перебираете перед сном другие мелкие обиды из прошлого, вы великодушный человек.

Вы способны не завидовать тому, кто добился успеха, деятельно не завидовать? Зависть - это действие, как писала Одоевцева. Вы можете не клеветать на успешного человека, не желать ему лютой погибели, не отнимать у него жизнь, здоровье, имущество, не проклинать его? Способны пережить чужой успех, не делая зла?

Это великодушие.

Если ваш враг повержен, все потерял, нищ, болен, ранен и в полном вашем распоряжении, умоляет о пощаде - вы будете его мучить? Покончите с ним? Или пройдёте мимо; не усугубляя страданий поверженного врага?

Заметьте, речь не о жалости и помощи. Мучить будете или нет? Если нет, если отвернетесь и уйдёте - вы великодушный человек. Если поможете - это уже совсем высокая добродетель. Но мы просто о великодушии говорим.

Потому что великодушие - это не святость и не героизм. Люди с великой душой - это нормальные люди. Золотая середина, как считал философ Аристотель.

Если вы способны делиться, не мстить за мелкие обиды, не преследовать поверженных врагов и не мучить пленных, не завидовать чужому успеху деятельно, чиня пакости, - у вас большая душа. Вы великодушный человек.

Вот и знайте это. Помните о размере своей души, о величии своей личности. Потому что все это кажется таким простым, нормальным, - но далеко не все способны на великодушие. Нормальными великодушные поступки считают те, у кого большая душа...опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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