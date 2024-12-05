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Какие секреты скрывает наш внутренний ребенок

Источник: b17.ru 05 декабря 2024 5832
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Статья о том, что скрывается за образом нашего внутреннего ребенка, с какими областями жизни, частями психики и важными жизненными навыками он связан.

Какие секреты скрывает наш внутренний ребенок

«Наверное, только ленивый не писал про внутреннего ребенка!»,- скажете вы, и я безусловно соглашусь с вами. Потому что тема поистине интересная, важная и, порой кажется, что неисчерпаемая. Внутренний ребенок живет в мире образов и чувств. Ему чужд язык логики, для него не существует границ и запретов, созданных разумом, моралью и здравым смыслом. Для ребенка игра – это естественное состояние. Он идет по жизни легко и непринужденно, потому что ему незачем притворяться и надевать какие-либо маски.

Внутрениий ребенок - наш индикатор гармоничности, целостности и зрелости личности

В то же время «внутренний ребенок» – это всего лишь модель, один из способов быстрого установления контакта с нашим бессознательным. Достоинство этой модели в ее универсальности, простоте и глубине одновременно. Ведь по тому, как выглядит или чувствует себя данный ребенок можно достаточно легко определить степень удовлетворенности человеком жизнью и способности радоваться ею.

Особенность подобных внутренних образов в том, что часто мы не придаем им особого значения. Однако именно они являются языком, на котором «разговаривает» наше бессознательное. Образ внутреннего ребенка является одним из самых ярких и важных примеров такого «сообщения изнутри». Его можно смело ставить в один ряд по значимости с образом себя, отражающим нашу самооценку, если не вообще одной из ее составляющих.

Ведь детская сущность нас – это такая же часть психики, как и остальные, отвечающие, например, за восприятие себя работником, мужчиной, женщиной, профессионалом или еще какой-то из социальных ролей. Только эта «ребяческая» часть, как ни странно, старше, чем большинство из перечисленных. Она существует достаточно давно, и с уверенностью можно сказать, что имеет непосредственное отношение к нашей глубинной сущности.

Вряд ли кто-то будет отрицать, что в глубине души зачастую ощущает себя ребенком. Несмотря на то, что детство закончилось, не стоит ставить крест на тех ощущениях и переживаниях из прошлого. Если говорить о тех позитивных из них, которые связаны с радостью и восторгом, то они являются ключом к открытию наших сердцевинных состояний. Согласно авторам (Коннира и Тамара Андреас), эти состояния представляют собой ядро, первичную основу для других наших состояний. Это высший уровень того, к чему стремятся наши части: внутреннее спокойствие, существование, любовь, одобрение и целостность.

Сфера эмоций – это еще одна ипостась нашего внутреннего ребенка. Если последний травмирован, то эта область может быть в значительной степени заблокирована. А это в свою очередь к ограничению развития того, что в последнее время называется «модным» словом эмоциональный интеллект. Его ключевые навыки связаны с умением осознавать и управлять своими эмоциями, а также успешно ладить с другими людьми. А еще проявлять гибкость и противостоять стрессу.

Если обобщить пункты, перечисленные выше, к которым имеет отношение понятие внутреннего ребенка, то получается, что за ним скрывается нечто более глубокое, чем просто образ самого себя из детства. Это некий индикатор гармоничности, целостности и зрелости личности.

Какие секреты скрывает наш внутренний ребенок

При всей кажущейся несерьезности этот образ имеет огромное значение для психического здоровья человека, и его нельзя игнорировать. Нередко в процессе сеансов он всплывает сам собой. Клиенты описывают, как слышат внутренний детский плач, чувствуют боль или же непосредственно видят своего травмированного ребенка.

В этом случае мы сталкиваемся с серьезным препятствием к обретению всех элементов, которые были описаны в статье выше, а именно:

  • Удовлетворенность жизнью и способность радоваться ею
  • Адекватная самооценка
  • Воссоединение со своими сущностными состояниями
  • Развитие эмоционального интеллекта.

Описанные пункты представляют собой ядро личности, определяющей то, как человек строит взаимоотношения с собой, другими людьми и миром. Получается, что внутренний ребенок является неотъемлемой частью этого центра и нередко может «перехватить» управление, особенно если он неудовлетворен или травмирован.

В таких случаях детская сущность нас ведет себя как любая другая часть психики, которая, согласно модели позитивного намерения, имеет некую важную положительную цель. Часто такая цель обычно весьма понятна и прозрачна – ребенок стремится к принятию, одобрению, заботе и любви. Если он не получил всего этого в прошлом, то у взрослого скорее всего будут проблемы с перечисленными четырьмя областями:

1. Способность радоваться жизни. Проблемы с радостью нередко связаны с тем, что человек запретил себе это делать еще в детском состоянии. Ребенок хочет просто жить и радоваться. Если ему это запретить, то он будет несчастен и неудовлетворен. И неважно, что детство закончилось – проблема вместе с ним не уйдет. Необходимо дать ребенку это принятие и разрешение быть самим собой.

2. Способность адекватно воспринимать себя. В основе высокой самооценки лежит образ себя, который мы полностью принимаем и ценим. Если же при этом мы игнорируем детскую часть, которая где-то в глубине нас ощущает себя неполноценной и нелюбимой, то о высокой самооценке не может быть речи. Лишь разобравшись с подобными проблемными частями нас, загнанными в тень, мы сможем обрести адекватную самооценку.

3. Способность привнести в жизнь ощущение смысла. Несчастный внутренний ребенок зачастую стал таковым благодаря травматическим ситуациям и запретам. Последние со временем превратились в ограничивающие убеждения, не дающие нам познать глубины собственного я и обрести связь с истоком. Преодолев ограничения нашей детской части, мы получим нечто большее, чем просто легкость. Мы сможем прикоснуться к собственной сущности и внести ощущение смысла в жизнь.

4. Способность осознавать свои переживания, эмоционально и личностно расти. Если ребенок пришел к выводу, что переживать эмоции вообще плохо, так как можно испытать боль и разочарование, то область эмоций у взрослого окажется заблокированной. Можно жить и по сценарию «без чувств», только при этом взаимодействие с другими будет проходить сухо и  формально. В этом случае человек может пойти по пути развития разумного, логического, а не эмоционального интеллекта.

Какие секреты скрывает наш внутренний ребенок

Подводя итог, хочется отметить, что образ нашего внутреннего ребенка заслуживает особого внимания. Этому есть причины, так как он отражает нашу удовлетворенность жизнью, способность адекватно воспринимать себя, прикасаться к собственной сущности и смыслам. А также эмоционально расти и удачно взаимодействовать с людьми.

Наш внутренний ребенок требует не меньшего внимания и бережного обращения, чем настоящий ребенок.

Завершить статью хочу притчей про важность именно такого – бережного обращения.

Как-то в одно селение пришёл и остался жить старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, но ещё более хрупкие.

Однажды родители не выдержали и пришли к нему:

- Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно.

- Пройдёт совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то подарит им своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немного аккуратней?опубликовано econet

Дмитрий Вострухов

Иллюстрации Robert Mann Gallery

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Дмитрий Вострухов эмоциональный интеллект образ травма психика психология

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