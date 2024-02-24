Какая роль значимее в вас: Мать, Жена или Женщина

В жизни женщины есть несколько возрастных периодов: девочка, девушка, женщина, старуха. Каждому возрастному периоду соответствуют свои архетипические роли, которые отражают ведущую зону развития в том или ином возрасте. Правильная очередность проработки ролей приводит к качественному использованию их в реальности своей жизни.

В своих консультациях, наверное, в 90 % случаев, обязательно смотрю, насколько наполнен человек Любовью, ибо от наполненности Любовью зависит практически всё в нашей жизни. Скажу так - к психологам, как правило, и обращаются люди, у которых не хватает любви к себе и посему возникают проблемные ситуации в их жизни. И лишь маленькая часть обращений приходит от людей, умеющих любить себя, и нуждающихся лишь в корректировки каких-либо развивающих задач в их жизни..

О роли женщины в семье

Очень часто нехватка Любви в женщине приводит к неправильной иерархии ролей в семье. Эту тему мне и хотелось бы осмыслить в данной статье.

Для любой женщины в норме первична именно роль «женщина». Почему?

Да уже, потому, что когда вы пришли в этот мир, первое что услышала ваша мама - у вас родилась девочка! В жизни женщины есть несколько возрастных периодов: девочка, девушка, женщина, старуха. Каждому возрастному периоду соответствуют свои архетипические роли, которые отражают ведущую зону развития в том или ином возрасте.

Правильная очередность проработки ролей приводит к качественному использованию их в реальности своей жизни. Чтобы стать готовой к качественной реализации роли «мать», женщине, прежде стоит научиться быть Другиней – Амазонкой (девочка), Берегиней – Ведьмой (девушка), Дариней - Гейшей (женщина). Лишь проработав эти роли, женщина готова выйти замуж и родить детей. Роль мать получается полноценной лишь тогда, когда женщина умеет быть женщиной для себя и мира, для мужа умеет быть женой.

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Какие бывают перекосы и во что они выливаются?

Если женщина «зависла» в отработке роли «девочка», то ей на первой мете по значимости будет её собственное развитие в социуме – карьерный рост, бизнес и т.д.

Все остальные роли будут выполняться по мере свободного времени, а его, как правило, нет. При этом чаще всего отношения в семье будут строиться на конкуренции между мужем и женой в рамках успешности в социуме. Мужчинам редко по нраву такая конкуренция, они или уходят от такой женщины или сдаются-становятся «домохозяйками», что мало какой женщине уже по нраву, такой мужчина перестает быть интересным женщине, в итоге, уходит она. Лучший вариант таких отношений с такой женщиной – дружеские, но не семейные.

Если женщина «зависает» в роли «девушка», то она ставку делать будет на наполнение пространства дома – уборка, готовка и тд. Она будет идеальной хозяйкой в доме …и всё. Карьера ей не очень интересна, хотя работать может с удовольствием или по необходимости, а женщиной она быть так и не научилась. В её понимание женщина та, которая умеет дом в порядке содержать, накормить и постирать вовремя. Роли «женщина» «жена» «мать», идут после роли «хозяйка дома».

Если женщина делает ставку на роль » женщина», то весь мир сужается её до отношения с противоположным полом. Она всячески всё внимание мужа будет переключать именно на их отношения, быт часто оказывается запущенным. Ровно, как и дети. Ну, или будет строить отношения любовные в статусе «любовница»

Если для женщины первична роль «мать».

Начну с того, что роль «мать» - самая мужская из женских ролей, она включает в себя одномоментно три мужских роли: «кормилец», «защитник» и «разведчик». Мать выкармливает своих детей, защищает их и ищет им всегда безопасное место. Сделав эту роль для себя первичной и главной, женщина, сама того не замечая, начинает конкурировать с мужем по всем значимым его ролям. Очень часто выживая его за пределы семьи.

Поэтому так много разводов именно после рождения ребёнка в семье.

Муж после рождения ребенка, становится автоматически, не нужен, ну если только как помощник в уходе за малышом. «Зависание» в роли «мать», вредит детям в том числе. Задача родителей воспитать взрослых здоровых людей на примере своих счастливых отношений мужа и жены, мужчины и женщины. Какая будет польза детям от матери, которая всё своё внимание сосредотачивает лишь на детях? Очень сомнительная, мягко говоря.

Всё выше перечисленное обычно наблюдается в тех случаях, когда женщина находится в состоянии нехватки любви - эгоизме или эгоцентризме.

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Когда женщина наполнена энергией любви, у неё получается качественно ВСЕ свои роли использовать:

на работе она амазонка, для мужа подруга;

в доме она хозяйка, при этом и муж её – хозяин тоже, он правит , она управляет хозяйством семьи;

ей значимы близкие отношения с мужем, их интимное общения яркое и красивое, она вдохновительница для мужа.

в общении с детьми – она любящая мать, которая на равных с отцом воспитывает их общих детей.

Вспоминается старая присказка: «Настоящая женщина, умеет быть одновременно хороша везде, она гейша в спальне, ведьма на кухне, королева в гостиной, амазонка на работе, мать в детской.». Женская мудрость проявляется в умении правильно использовать свои роли - к месту и ко времени, умеет их выполнять качественно - честно, чисто и красиво.

Что делать? Прав был Ленин, говоря «Учиться ,учиться и учиться!!!»

Мы все пришли в этом мир учиться. Не стоит руки опускать, стоит формировать свою волю (желание), брать на себя за неё ответственность, тогда она силой наполнится и станет под силу вам для реализации. Наполняйтесь любовью к себе и миру. Будьте счастливы во всех своих ролях, подаренных вам жизнью!

Как вы почувствуете, что выполняете роль качественно? Внутри вас, в области груди появится ощущение тепла, плечи ваши распрямятся, вы поймаете себя на ощущение внутренней улыбки, которая осветит мир улыбкой вашей радости от полученного красивого результата.опубликовано econet

Автор Татьяна Лявенко

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