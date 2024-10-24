Как завершать свой день правильно?

У вас был трудный день? Или, всё как обычно: работа, дети, домашние дела? В любом случае полезно воспользоваться этими рекомендациями, чтобы удачно завершить день, настроиться на спокойный лад, восстановить свой энергетический потенциал. Можно пойти дальше и даже моделировать будущее.

Как полезно завершать свой день, чтобы дать позитивную установку, настрой на новый день, подготовиться к полноценному ночному отдыху? Эти рекомендации научат вас управлять настроением и даже жизнью.

Принципы, которые важно применять, если хотите полноценно высыпаться и вставать отдохнувшими

Не ссориться и не выяснять отношения перед отходом ко сну. Лучше перенести разговор на другой день.

Не смотреть телевизор (шоу, концерты), кино с будоражащим сюжетом. Ключевая цель – успокоить разум, углубиться в гармоничное состояние.

Не трудиться допоздна, не брать работу на дом.

Позаботьтесь о себе - никакая работа не стоит покоя и здоровья.

Научиться выстраивать границы. Объявите вашему окружению, что после 21.00 вы не отвечаете на телефонные звонки и сообщения.

Вечернее время - для семьи. Важно создать спокойную атмосферу в доме.

Соблюдение этих правил создаст подходящий настрой для завершения дня, повысит жизненный тонус, создаст атмосферу безопасности и благополучия, минимизирует стресс.

Если вам этого мало, и вы стремитесь к большему, чтобы моделировать будущее и управлять собственной жизнью, вот полезные рекомендации.

Рекомендации для моделирования будущего:

1. Благодарим уходящий день

Первое, что мы сделаем перед сном, поблагодарим прошедший день за то, что он нам принес. Это и позитивные события, и не очень: в любых ситуациях заключается ценность и опыт.

2. Вспоминаем свои сегодняшние достижения

Вечернее время – удачный момент отметить, что у вас сегодня получилось. Вспомним по меньшей мере 5 любых, даже незначительных, достижений. Записываем всё в свой дневник достижений (помирился с соседом, отжался 30 раз, дочитал книгу).

3. Расслабляем тело

Лежа в кровати перед сном, стремимся достичь глубокого расслабления. Начинаем с пальцев ног, продвигаясь по всему телу. Фиксируем внимание на каждой области тела и расслабляем ее. Если владеете внутренним видением, можно «просканировать» себя на наличие мышечных блоков, напряжения, боли. Данная техника научит любить собственное тело.

4. Используем ночь для духовной работы

Если речь идет о моделировании будущего, можно научиться отправляться на ночь в так называемый храм высших измерений, или позаниматься медитацией. Все будет зависеть от того, какую жизненную цель вы ставите для себя.

Грамотно завершая прожиты день, мы переписываем все прошедшие события с негативным знаком и придаем им новый смысл.

Мы синхронизируемся с потоком вселенной и сами формируем для себя такую жизнь и такие обстоятельства, которые для нас желательны.опубликовано econet

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