Как защититься от пассивной агрессии: 7 советов

Агрессия не обязательно проявляется явно, открыто. Она может быть завуалированной, замаскированной. Так называемая пассивная агрессия в состоянии попортить вам много крови. Как ей противостоять?

Ответы выражениями вроде «ну да, ты же у нас самый умный» или «мог бы сам догадаться, что случилось», произносимые замороженным тоном вроде бы социально приемлемо, но по сути являются чистой воды насилием в завуалированном виде. Как реагировать на подобный стиль поведения? Необходимо знать, что такое пассивная агрессия, как она возникает и какими способами можно от нее уберечься

Как противостоять агрессору

Что из себя представляет пассивная агрессия?

Отличительная черта пассивной агрессии — замаскированное проявление последней. Неприкрытая враждебность заметна сразу, но в этом случае всё сложнее.

Субъект не нападает на меня, не высказывает откровенно собственное недовольство, а двигается кружным путем. К примеру, «выстреливает» в мою сторону саркастические шутки, саботирует мои задания, которые ему не по нраву (в случае, если дело происходит на работе, игнорирует меня. Подобных людей немало в нашем окружении. Ими даже могут выступать супруги. Возможно, и у себя при желании можно отметить признаки пассивного агрессора.

Данное явление сильно распространено. Почему? Возникновение пассивной агрессии обычно связано с отсутствием возможности в открытую высказать собственное мнение и недовольство и, что является логичным, с отсутствием возможности наладить конструктивный диалог. Бывает, что истоки пассивной агрессии можно отыскать в детстве. Когда у ребенка нет возможности открыто сказать о своем гневе, не учат анализировать свои эмоции, у него может сформироваться пассивно-агрессивное поведение.

Еще дети нередко копируют манеры собственных родителей. К примеру, мама и папа находятся в скрытом конфликте, играют «в молчанку» или исподтишка вредят один другому — не вымыл посуду, не приготовила обед, не починил дверь и так далее. Своего ребенка они стремятся сделать сторонником, а он запоминает эту модель поведения и в зрелой жизни повторяет ее.

Как нужно общаться с пассивным агрессором?

Есть смысл поразмыслить, есть ли в происходящем ваша вина. Пассивные агрессоры необычайно чувствительны к обидам. Этот нюанс нужно учитывать и, если вы стали объектом для завуалированного проявления недовольства, сначала думайте, а не совершили ли вы сами что-либо нелицеприятное? Плохо, что прямого ответа на вопрос о причинах обиды вы услышать не сможете - пассивный агрессор обычно избегает разговоров о своем недовольстве, его причинах.

Проблемы в общении могут возникнуть, если поведение визави идет наперекор нашим о нем ожиданиям. Такой момент расстраивает и сердит. Не ломайте слишком голову - если со стороны определенного субъекта вы ощущаете скрытое неприязненное отношение (вас регулярно подкалывают, обесценивают, имеет смысл смириться с ситуацией: от пассивного агрессора иного ждать не следует.

Не «ведитесь» на провокацию. Отличительная черта пассивных агрессоров - последние, как правило, не начинают открытый конфликт в одиночку, но прилагают все силы, чтобы вывести вас из себя и лишить душевного равновесия. Владейте собой и старайтесь избежать разговора, который приведет неизвестно куда.

Ведите себя доброжелательно и открыто, но не будьте откровенны с такими личностями. Люди, проявляющие пассивную агрессию, часто сами несчастливы. И они, возможно, не отдают себе отчет в неверности своего поведения - ведь их так воспитывали. Постарайтесь всеми силами на них не нападать в ответ и самому таким образом становиться агрессором: покажите готовность идти на компромисс — такая тактика поможет убрать напряжение в общении. Но не позволяйте себе откровенничать, в противном случае ваши откровенные признания могут быть направлены против вас же.

Предложите свою посильную помощь. Мы уже говорили, что зачастую определенная персона не отмечает за собой пассивно-агрессивного поведения. Если подобная модель отношений сложилась с близким и важном для вас человеком, до которого можно достучаться, и он прислушается к вашим советам, после произошедшего конфликта открыто поговорите с ним о его поведении. Объясните, что понимаете его, посоветуйте обратиться за консультацией к психологу, чтобы научиться правильно обращаться с собственным гневом, недовольным поведением.

А как же быть, если в роли пассивного агрессора выступаете вы сами? Ну, если вы отметили за собой подобный нюанс, это уже хорошо: значит, вы на пути к исправлению. И еще: главным для вас является - научиться в открытую выражать собственное мнение, недовольство. Но когда разобраться в себе в одиночку не получается, возможно, есть смысл записаться на прием к психологу? Зачем же дальше продолжать портить жизнь себе и окружающим людям? Ведь ситуация вполне поддается корректировке. Главное – не уходить от проблемы, не прятаться от нее и быть готовым все изменить. опубликовано econet

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