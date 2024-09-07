Как защититься от эмоциональных вампиров: 3 способа

Как спастись от недобрых людей? Что, если в вашем окружении присутствует кто-то, кто завидует вам, или просто озлоблен на всех вокруг? Такие эмоциональные вампиры буквально питаются чужой энергией. И от них следует защищаться.

Наверняка в вашем окружении найдутся персоны, которые не прочь поехидничать, излить сарказм, а иногда и откровенно поиздеваться над вами. Завистливые сотрудники, ущербные знакомые, корыстные родственники…Они никогда не упустят случая уколоть, поддеть, с ухмылочкой воспринимают ваши эмоции и радуются вашим проблемам. Вот эти шпильки и уколы бывают довольно обидными и долго не позволяют забыть о них.

"Милая, как ты похудела! Прям скелет какой-то!";

«Не думай о нем. Кто он, и кто ты!»;

«Ты не справишься с этой работой. Тут нужен настоящий профессионал".

Подобные выходки вампира доставляют ему самому несказанное удовольствие. Вы же чувствуете себя как выжатый лимон. Когда человек не может избежать общения с такими эмоциональными вампирами, он рискует заработать серьезный недуг, получить депрессию или неврастению.

3 "чудодейственных" способа, которые помогут одержать победу над психологическим вампиром

1. Плащ - невидимка

Не позволяйте ему установить зрительный контакт (или постарайтесь прервать таковой), чтобы не растерять уверенность в себе и самообладание. Дышите медленно и глубоко. Вообразите себя эдаким пылесосом. С каждым своим вдохом вы вбираете в себя каждую молекулу энергии, украденной этим вампиром. В конце концов в должны ощутить, что соотношение жизненных сил пришло в норму.

2. Защитная кольчуга

Негативные эмоции трансформируются и аккумулируются в нижнем отделе позвоночника. Отыщите пальцами данное место между поясничными позвонками. Далее вообразите, как воображаемая «плохая» энергия утекает из вашего тела, найдя выход именно в этой зоне.

Займитесь тем, что приносит вам удовольствие, прогуляйтесь в парке.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Морская соль и шалфей

В целях очистить себя и застраховаться от повторной утечки энергии, организуйте себе ароматную ванну или хотя бы душ. Всыпьте в воду морскую соль, вы даже можете аккуратно втереть ее в кожу, а потом смыть. Пейте достаточное количество воды в целях вымыть из организма негативную энергию. Помещение тоже можно очистить. Для этого достаточно сжечь пучок травы шалфея.

Используя на практике подобные «чудодейственные» средства, человек может уберечь свой энергетический потенциал. Но вампиры не дремлют, ведь они нуждаются в постоянной подпитке энергией извне. Поэтому укрепляйте свою защиту. Не позволяйте никому вывести вас из состояния душевного равновесия и поддаться эмоциям.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet