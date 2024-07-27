Как защитить себя от абьюза: 10 рекомендаций от психолога

Психологическое насилие коварно тем, что оно может осуществляться скрытно, незаметно. У жертвы страдает самооценка, абьюзер обесценивает всё, что значимо для неё. Вырваться из таких отношений бывает очень сложно. Эти рекомендации помогут защититься от абьюза.
Абьюзер – это тот, кто применяет насилие. Насилие физическое, психологическое, сексуальное. Абьюзеры это и мужчины, и женщины. Если вы понимаете, что ваш близкий абьюзер, что у вас типичные абьюзивные отношения, и вам страшно, тревожно, некомфортно. Вы понимаете, что скоро будет новый выпад, что этому человеку невозможно доверять, в отношениях с ним невозможно расслабиться, то просто опасно оставлять все как есть. Вас ломают как личность, страдает ваша самооценка, а в ряде случаев есть и физическая угроза.
Вот несколько рекомендаций, которым стоит уделить внимание.
Не спешите с методами, с переговорами и т.д. Сначала разберитесь: как вы допустили такую ситуацию, как вообще к этому пришли, почему терпите.
Если так будет продолжаться дальше – то какой будет ваша жизнь? И в радость ли такая жизнь?
Пока вы зависимы от абьюзера, то не сможете ему дать отпор и противостоять на равных. У него есть рычаги управления вами.
Очень важно наращивать свою материальную и психологическую независимость. Ресурсную, осознанную личность, обладающую собственной автономией, не так-то просто принуждать, запугивать, цеплять манипуляциями.
Вероятно, у вас есть склонность к любовной зависимости. Есть старые психотравмы. Есть сложности с самооценкой. Есть страхи. Со всем этим нужно работать. Склонность к пребыванию в абьюзивных отношениях нередко является следствием этого.
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Многие терпят от абьюзера практически все, пока не могут допустить, что абьюзера не будет в их жизни. Важно принять для себя такой сценарий, поверить в его вероятность, что вы можете жить без абьюзера.
В критичных ситуациях держать физическую и психологическую дистанцию.
Когда чувствуете, что вас охватывает волна гнева, вины, негодования, ревности и т.д., то не позволяйте себе в это глубоко погружаться. Проговорите себе эту эмоцию и постарайтесь переключиться.
Абьюзер на вас влияет через вывод вас на эмоции.
Не оправдывайтесь перед ним или перед ней. Вы все равно будете не правы, и дадите этому человеку больше силы.
Не спорьте. Он/она все равно вас переспорит. Вы в любом случае проиграете.
Вообще лучшая тактика – не вовлекаться.
Как вы видите свои личные границы, в чем абьюзер их нарушает. Постепенно старайтесь их отстаивать.
Если не получает отстаивать свои границы. Если абьюзер не идет на переговоры. Если ситуация только ухудшается и жизнь превращается в кошмар… Наверное, уже пора честно себе признаться, что это далеко от достойных отношений. И пора планировать свою стратегию освобождения из-под гнета абьюзера и конкретные шаги.опубликовано econet
Автор Бокарева Вера
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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