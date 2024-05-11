Как заново влюбить в себя мужа: советы психологов

Даже в самом удачном браке иногда наступает период "отчуждения". Как его пережить и заставить супруга снова смотреть на вас с той же страстью, что и в день свадьбы? Вот что говорят на этот счет психологи.

Многие женщины размышляют, как вызвать к себе интерес супруга, когда в браке наступает кризис, угасают чувства и страсть, нет желания проводить время вместе. Необходимо обязательно подпитывать отношения, особенно, если вы давно вместе. Это является залогом счастливого брака. Не стоит «плыть по течению» и ждать когда все встанет на свои места само собой.

Почему угасают чувства

Особенностью долгих личных отношений является то, что со временем чувства и эмоции угасают, огонь страсти начинает затухать, исчезает романтика. Если отношения достаточно доверительные, то это позволяет обсудить все трудности с партнером. Это один из признаков того, что брак счастливый и прочный.

Плохо, когда супруги в какой-то момент живут как «соседи», продолжая жить в одном доме практически не общаются на личные темы, а все разговоры заканчиваются обсуждением бытовых моментов.

Психологи считают, что вернуть былые теплые отношения помогает совместный досуг, а так же более глубокое общение, нужно делиться друг с другом своими переживаниями, идеями, рассказывать, что вас беспокоит и тревожит.

Охлаждение чувств – заложено в их природе. В самом начале отношений, когда бушует вулкан страстей партнёры видят друг друга сквозь призму своих чувств, не замечают недостатки. Со временем, когда «пелена спадает с глаз» мы начинаем видеть истинную картину. Мы видим партнера со всеми его недостатками, начинаем раздражаться, отношения становятся хуже, иногда уходит любовь.

Рождение ребенка

Это радостное событие для любой семьи. Однако и очень сложное. С появлением малыша, особенно первые месяцы, львиную долю своего времени, сил и эмоций мама отдает ему. У супругов становится меньше времени на себя, а иногда его и вовсе нет. Близость случается реже и ухудшается ее качество. Вместе с этим семья, как правило, живет в условиях ограниченности финансов.

Хотя забота о детях сближает супругов, женщинам не стоит строить свою жизнь только вокруг малыша, а мужчинам отстраняться от этого процесса, взвалив все на плечи жены. Несмотря на то, что ребенок занимает приоритетное место в семье, забывать о совместном досуге, уходе за собой не нужно. Именно это приводит к тому, что в отношениях начинается «период охлаждения».

Если женщина полностью погружается в материнство, забывая уделять внимание себе и супругу, то такая модель поведения, приводит к тому, что муж или пропадает все время на работе или находит себе увлечение на стороне. Делайте многие вещи вместе, а что-то можно доверить супругу, например, купание малыша, а вы в это время сможете передохнуть и привести себя в порядок.

Сложности в быту

Нередко конфликты в семье возникают на бытовой почве, особенно, если один из супругов более щепетилен в этом вопросе, чем другой. Ссоры и неурядицы, если они происходят постоянно, убивают любовь. Порой может казаться, что несмотря на долгие годы брака ничего исправить нельзя, именно в этот момент нужно набраться смелости и обсудить происходящие.

Подумайте, стоит ли вовремя не прибитая полка или не выброшенный мусор потраченных нервов и испорченного настроения? Поговорите с супругом, возможно он устал, забыл или его беспокоит какие-то сложности с бизнесом и он нервничает, так как на его плечах лежит обязанность содержать семью. Самое главное не проявлять излишнюю агрессию, провоцируя новый конфликт, учитесь искать компромиссы.

Неоправданные ожидания

Такое бывает, как правило, в молодых семьях или если брак был заключен скоропалительно. И супруги не успели как следует узнать друг друга. Здесь необходимо понять, что общего есть у вас, вспомнить, что именно привлекло вас друг другу в самом начале отношений.

Часто люди влюбляются в образ, который формируется у них в голове и наделяют своего избранника вымышленными качествами, не замечая на первоначальном этапе существенной разницы между фантазиями и реальностью. В таком случае работу нужно проводить с самими собой, партнер здесь не поможет.

Потеря интереса к супруге

Вспомните, как тщательно вы собирались на свидания до замужества. Вы досконально продумывали образ: макияж, одежду, прическу. Не стоит забывать о своем внешнем виде и спустя 10 лет брака, уделять время так же нужно и собственному развитию. Тогда мужчине снова и снова захочется завоевывать вас. Если он будет считать, что вы, как женщина никому не интересны, то и его интерес к вам угаснет. И, наоборот, если вы ловите на себе восхищенные взгляды, проходящих мужчин, в муже проснется инстинкт охотника и он будет испытывать гордость, что такая шикарная женщина находится рядом с ним.

Проблемы в интимной жизни

Трудности в интимной жизни возникают, если супруги их не обсуждают. Часто это случается после рождения ребенка. У женщины после родов может ухудшаться внешность и появиться комплексы, не говоря уже о том, что времени и сил практически нет. Секс – одна из главных составляющих счастливых отношений, при его отсутствии проблемы могут возникать и в других сферах жизни.

Старайтесь обсуждать вопросы половой жизни друг с другом, попробуйте внести какое-то разнообразие в этот процесс. Сильно выбивает женщину из колеи измена супруга. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, показать мужчине, что вы- самое ценное, что у него есть, а он упускает это.

Отношения становятся пресными после долгой совместной жизни, зачастую мужчина перестает видеть в супруге сексуальность. Как результат – поиск увлечений на стороне. Нужно постоянно соблазнять своего мужчину, оставаться для него немного загадочной. И самое главное правило – нужно полюбить себя, ведь только тогда вас будут любить мужчины.

В отношениях обязательно должно присутствовать уважение, в противном случае о любви не может быть и речи. Старайтесь увлекаться чем-то, покажите своему супругу, что кроме него и семьи у вас много интересов.

Очень часто проводить совместное время вне дома. Сходите в кино, посетите театр или выставку, наконец, отправьтесь в спортзал. Совместный поход в спортзал вообще одновременно позволяет и находится рядом и выбирать занятие по интересам.

Как вернуть интерес мужа

Новые ощущения в близости. Как мы уже говорили, сексуальные отношения играют огромную роль в браке. Можно сходить к сексологу, откровенно поговорить на интимные тепы, попробовать сменить обстановку или внести что-то новое. Можно поинтересоваться у мужа, чего ему не хватает и рассказать, чего бы вы хотели получить. Важно помнить, что любые эксперименты возможны, если они приемлемы для обоих.

Избавьтесь от рутины в своей повседневности. Попробуйте вести более активный образ жизни, добавьте в нее красок и эмоций. Когда вы вырываетесь из суеты повседневной жизни, ваше чувства становятся ярче, соответственно сильнее и чувства друг к другу. Мы не призываем совершать вас безумные поступки, просто займитесь чем-то новым, желательно вместе. Иногда достаточно просто пригласить мужа на свидание или сходить в кино. Попробуйте сделать то, что нравилось вам обоим, когда отношения только начинались. Возможно таким образом вы заставите партнера испытать чувство ностальгии и это поможет вернуть былую страсть в отношения.

Не забывайте о своей внешности. Попробуйте поэкспериментировать со своей внешностью. Сменить причёску, цвет волос, макияж или стиль в одежде. Начните заниматься спортом, чтобы подтянуть фигуру. Таким образом ваш мужчина получит как бы «новую жену».

Вызовите в нем немного ревности. Сыграйте на чувстве собственности мужчины, покажите ему, что способны вызывать интерес у противоположного пола. Но не перестарайтесь, иначе это может привести к ссоре и еще большему отдалению.

Проявляйте нежность. Сделайте так, чтобы мужчине хотелось идти домой. Спрячьте агрессию, поцелуйте или обнимите его при встрече. Вообще проявлять нежность и заботу можно и просто так, тактильные ощущения очень важная для прочных и теплых отношений.

Хвалите мужчину по мелочам. Не только женщины любят ушами, а доброе слово и кошке приятно. Психологи советуют чаще хвалить и подбадривать супруга. Ваш муж должен понимать, что вы гордитесь и восхищаетесь им. Ни в коем случае не смейтесь над ним или его недостатками, таким образом вы уроните его самооценку и он может замкнуться в себе или найти ту, что не будет говорить ему о недостатках.

Поговорите по душам. Расскажите своему супругу, что вас беспокоит и тревожит или, наоборот, скажите за что цените его. Необходимо часто беседовать по душам, чтобы лучше понимать друг друга, так вы становитесь ближе. Не копите в себе эмоции или обиды, это может привести к охлаждению чувств. Ведь супруг тот человек, который должен поддержать вас в любой ситуации.

Чего делать не стоит

Не нужно пытаться возродить отношения, если муж прямо заявил, что у него другая женщина и он уходит. Здесь ничего не поделать.

Не нужно упрекать партнера, что это только он виноват в том, что чувства остыли. В любых отношениях всегда виноваты оба.

Не нужно рассказывать о трудном периоде в отношениях родственникам или друзьям. Иначе это может обернуться против вас.

Сосредоточьтесь на себе: своей внешности, поведении, развитии.

Ну и, наконец, попробуйте проанализировать, из-за чего именно или в какой момент испортились отношения. Возможно ответив себе на этот вопрос, вам быстро удастся наладить отношения и вернуть былую страсть.опубликовано econet

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