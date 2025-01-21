Как забыть прошлое, которое не забывается?

Мучительные воспоминания прошлого не оставляют нас. Они всплывают в самые неожиданные моменты, заставляя нас снова и снова переживать негативные эмоции. Чаще всего это злость и обида. Как справиться с этой проблемой и вычеркнуть токсичные воспоминания из памяти?

У каждого в жизни есть такие моменты и периоды, которые хотелось бы забыть или стереть из памяти навсегда. Помните, как в фильме "Вечное синие чистого разума" Клементина стерла все воспоминания о несчастной любви. У нас пока что такой услуги нет, поэтому приходится справляться своими силами и психотерапией.

Действенный метод и пример, как забыть навязчивое прошлое

Хочется сразу поднять вопрос, а почему не забывается? Почему все это постоянно всплывает в памяти? Любое вспоминание - это просто факт из вашей биографии. Но некоторые из них так сильно заряжены эмоциями, что сильно выделяются среди остальных. Именно сильные, часто тяжелые эмоции наполняют воспоминания такой силой, что те постоянно всплывают в вашем сознании и вызывают еще большую бурю эмоций. Вот с этим с эмоциональным компонентом воспоминаний можно и нужно работать.

Понятно, что никто не может изменить прошлое или стереть его, но очистить его от тяжелых эмоций нам точно под силу. Самые сильные эмоции, которые подпитываю прошлое, - это злость и обида.

Чаще всего (но не всегда) говоря "прошлое", мы имеем в виду детские переживания. Тот период жизни, когда вы жили вместе с родителями.

В психотерапии много внимания уделяется именно детским травмам, не потому что кто-то хочет залезть вам в душу и откопать в ней боль, глубоко спрятанную внутри. А потому что, детские травмы сами постоянно всплывают то здесь, то там и не дают жить сегодняшним днем и радоваться ему.

Как справиться с тяжелыми эмоциями?

Злость

Откуда она берется? Рассмотрим возможные варианты.

Возможно, ваши родители пили и, возможно, били вас.

Возможно, они не пили, но могли бить вас.

Возможно, они пили, скандалили/дрались друг с другом на ваших глазах.

Возможно, они много работали, очень много и постоянно говорили вам, что это ради вашего светлого будущего. И не уделяли вам достаточно времени.

Продолжать можно долго, но остановимся на конкретном примере.

Отец пил, иногда бил вас и вашу мать. И так продолжалось первые 17 лет вашей жизни, до тех пор пока вы не закончили школу и не уехали подальше от этого ада.

Сейчас вам уже 30-40 или больше. Вы живете далеко от родителей, не ездите к ним в гости, звоните маме время от времени. Про отца вы никогда не говорите, вы его ненавидите. И при любом напоминании о нем, вы наполняетесь злостью. Она может быть смешана с желанием мести. Примечательно то, что это чувство вас не отпускает, годы идут, а оно сидит все там же.

Когда другие люди говорят о своих родителях, вы снова вспоминаете своего отца, как он кричал на вас и вашу мать, бил вас и наполняетесь гневом и ненавистью по отношению к нему.

Что делать ? Как помочь себе?

Думать и размышлять. Есть такая практика "Аналитическая медитация". Суть в том, чтобы путем рациональных размышлений освободить свой ум от тяжелых эмоции, вроде гнева и злости.

В нашем примере с отцом.

Можно начать с того, чтобы поразмышлять о причинах его любви к алкоголю. Счастливые люди не пьют!

Итак, он приходит с работы злой и уставший и начинает пить или приходит уже "под шафэ". Алкоголем часто заливают горе, печаль, боль, раздражение и другие эмоции, которые невозможно выдержать.

Отец глубоко несчастен внутри из-за его сугубо личных переживаний, он обращается за помощью к алкоголю.

Далее просыпается агрессия. Откуда она берется? Мы может только предположить:

Возможно, невысказанное недовольство на работе, начальник кричит, а ответить ему нельзя, так как по статусу не положено.

Возможно, это злость на его собственных родителей и других родственников, которые издевались над ним в его детстве. И сейчас он делает не что иное, как, неосознанно или сознательно, копирует их поведение. Можно вспомнить его родителей и предположить как ему жилось в его детстве. Возможно, он злится на себя, что не достиг высот в жизни и похоронил детские мечты.

Размышление в таком ключе приводит к тому, что злость превращается в понимание и сочувствие, и даже сострадание.

Как можно злиться на того, кто сам глубоко несчастен, более несчастен чем вы сами ? Поразмышляйте над этим...Нужно понимать, что этот факт отца не оправдывает, а у нас и нет задачи оправдать его. Наша цель - избавиться от собственной злости.

Трансформация злости в сострадание - хороший выход.

"Ненависть невозможно победить ненавистью. Её можно победить только любовь и состраданием." (Будда Шакьямуни)

P.S. Чтобы забыть то, что не забывается, нужно прожить тяжелые эмоции, которые дают силу этим воспоминаниям.

Рекомендация. Работа с прошлым, в том числе с детскими переживаниями всегда очень тяжелая эмоционально. Поддержка в этом деле крайне необходима. Обратитесь за помощью к специалисту, пусть он проведет вас за руку из дремучего леса злости и ненависти и к светлому будущему.опубликовано econet

Автор Вербовецкая Анжела

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