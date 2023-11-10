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Как вызвать у мужчины интерес

Источник: b17.ru 10 ноября 2023 7106
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✅Как заинтересовать мужчину? Как правильно это сделать? Объясняет психолог Анжелика Богданова.

Как вызвать у мужчины интерес

Для того, чтобы завоевать мужчину, женщине необходимо уметь подать «товар лицом». То есть, представить себя с лучшей стороны. И в этом состоит главная ошибка женщины. Вспомните известный парадокс: люди неосознанно тянутся к более дорогому товару, не вдаваясь в его истинные качества.

Как заинтересовать мужчину?

Вывод такой: тебе нужно поднять себе цену в глазах мужчины. А еще лучше – вызвать ажиотажный спрос на общение с тобой. Как этого можно достичь? Только подачей себя как независимой, самодостаточной и сильной женщины.

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Для этого надо взять под запрет любые навязчивые самостоятельные инициативы в общении с ним. Как бы тебе не хотелось «отметиться» на его странице в соцсети – зажми в себе этот непродуктивный порыв. Теперь достает телефон - лежит на видном месте и прямо кричит: «Позвони ему! Спроси, как он там, не умер ли без тебя?»

Но будь уверена, он и не думал умирать в твое отсутствие. Более того – живет себе в своем мирке припеваючи, и даже похоже ощущает кайф, то того, что тебя нет рядом. Но даже если не так, и мужчина не жлоб и не коварный пикапер – возможно, он просто не твой.

Тогда тем более, стоит ли играть в любовь и провоцировать его на ненужные шаги? Найти в себе силы, и плюнуть на  бесперспективный роман. Тем более, что роман этот может существует только в твоем воображении.

Как вызвать у мужчины интерес

Что делать дальше – продолжать повышать свою самооценку и ценность в глазах других мужчин. Их, на самом деле, много, и лучше мониторить нормальные варианты, чем упорно зацикливаться на одном несостоятельном для тебя мужчине.

Хотя, часто женщина склонна противоречить себе самой. Желая почувствовать облегчение в страданиях по ускользающему партнеру, она начинает действовать вопреки логике и здравому смыслу. Поддается эмоциям, но от такого поведения потом становится еще больнее.

Это такая чувственная женская природа, вечная потребность любить. А что если попробовать переключить инстинктивную заботу о мужчине на саму себя, хотя бы временно? Понять, что твоими действиями сейчас рулят чувства, попытаться быть сильной, контролировать свои реакции?

Такое умение обязательно поможет выровнять текущую ситуацию с партнером. Да и в жизни пригодится более трезвый подход, включающий разум, а не только самые прекрасные и милые чувства.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Анжелика Богданова психология отношения

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