Как вывести на чистую воду того, кто тайно вредит

«Вывести на чистую воду» - очень древнее выражение, фразеологизм. Оно вроде бы связано с ловлей рыбы; чтобы рыбу сподручней вытащить, надо ее вывести на открытое пространство, без коряг и водорослей. Но это выражение на самом деле связано с «магией» - раньше ведь не было слова «психотехника». Это особый приём для выявления дурного, двуличного человека в вашем окружении.

Как вывести человека на чистую воду?

Раньше знахарь наливал в ковш чистую свежую воду и долго глядел на неё - по запросу «клиента». Клиент приходил к знахарю узнать, кто ему вредит тайно? Кто пакостит тайком? Кто оставил в избе комок шерсти или веревочку с узлами подложил? Чужих-то не было! Или кто крадет муку из амбара потихоньку? Кто разносит злые сплетни, а в лицо улыбается?

Знахарями называли людей «знающих»; они были умны, имели медицинские познания, богатый психологический опыт, обладали эмпатией и некоторыми особенностями психики. Могли погружаться в самогипноз, например, в изменённое состояние сознания. Вот к ним и шли за помощью в трудной ситуации.

Знахарь долго глядел на зеркало чистой воды. Настоящих зеркал, которые используются иногда в гипнотерапии, не было у крестьян. Только крошечные осколки и маленькие зеркальца у богачей. Знающий человек погружался в состояние лёгкого транса, в самогипноз. И «видел» облик того, кто тайно вредит - образ появлялся на поверхности воды, «выводился».

Это загадочный психологический феномен; это так называемый «раппорт». Смотрящий каким-то образом получал информацию из подсознания «клиента», так это можно объяснить. И безошибочно описывал «вредного человека», вора или завистника. Выводил его на чистую воду. Отсюда и пошло это выражение.

Хотите получить информацию от подсознания - сосредоточитесь на вопросе «кто мне вредит и желает зла?», а потом смотрите расслабленно на чистую воду. В сосуде или в море - это неважно. Важно просто созерцать и ни о чем не думать. И подсознание откроет вам секрет - перед мысленным взором появится образ этого человека. А особо впечатлительные люди с образным мышлением могут «увидеть» картинку на поверхности воды…

Конечно, это не доказательство! Но это полезное упражнение для самоанализа, интроспекции. Вы сможете «увидеть», осознать то, что внушало вам тревогу и беспокойство. Проанализировать поведение человека и свои отношения с ним. Найти доказательства - вы что-то заприметили, заметили, но не осознали пока. «Вывести на чистую воду» - это не обвинение. Можно проверить все отношения; чистая вода просто позволит многое сделать ясным, прозрачным, понятным. И любовь, и нелюбовь - чистая вода поможет из распознать чётче и яснее…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet