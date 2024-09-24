Как выпустить боль? Психологическая техника

Негативные переживания, которые мы испытываем, имеют свойство накапливаться. Этот процесс начинается еще в детстве. Прошлые переживания мешают нам жить, двигаться вперед и достигать своих целей. Поэтому их следует не подавлять, вытеснять или блокировать, а выпустить наружу. Вот полезная психологическая техника.

Самые разные переживания скапливаются внутри нас и хранятся всю жизнь. Мы их стараемся вытеснить, подавить, блокировать, игнорировать. Но они упрямо мешают нам и исподволь понижают качество жизни. Все мы стремимся к счастью, и не понимаем, почему «варимся» в одних и тех же проблемах, переживаем одни и те же навязчивые идеи, страхи.

Выпускаем боль: полезная психотехника

Причина накопления негативных переживаний может скрываться в детских решениях и не проработанных эмоциях.

Как накапливается душевная боль

Рассмотрим проблему на примере следующего диалога.

- Как Вы охарактеризуете свои взаимоотношения с матерью?

- Замечательные. Мы почти каждый день общаемся по телефону. У нас все хорошо.

- А у вас имеются какие-либо обиды на мать?

- В принципе, нет. Вот разве только: в детские годы я хотел научиться рисовать, стать архитектором, когда вырасту. Но меня не записали в художественную студию, которая работала в нашем городе. Теперь я тружусь бухгалтером и часто размышляю о том, что моя жизнь могла сложиться по-иному, если б мать ко мне тогда прислушалась, проявила участие. Время от времени это невольно прорывается, я будто обвиняю её в этом.

Потом вдруг оказывается, что у человека как бы случайно перед мысленным взором «прокручивается» кино про то, что мама в больничной палате между жизнью и смертью или она утонула/скончалась от сердечного приступа…

Чем так коварны эти вытесненные эмоции? Они не позволяют нам осознать тупик, из которого мы стараемся всеми силами выбраться. Причина в том, что мы не видим реальную причину собственной проблемы.

Существует эффективная техника, которая может облегчить вашу жизнь.

Она включает два этапа:

1. Осознание и пересмотр решений, принятых в детские годы (как правило, под давлением определенных обстоятельств).

2. Выливание и проживание боли, задержавшейся в теле.

Описание психологической техники по отмене детских решений

Берем несколько чистых бумажных листов и ручку, если планируем решить определенную жизненную проблему. Думаем о том, какой именно тупик или проблему хотим разрешить.

Сверху на листе помечаем дату.

Теперь проводим дугу (таким образом открывая вход в бессознательное)

Спрашиваем себя вот о чем:

1. Каковы мои переживания в данной ситуации в данном контексте?

Стараемся понять собственные чувства на физически-эмоциональном уровне. «Что я чувствую?»

Ответом могут быть: боль, дискомфорт, скованность, обида, напряжение.

2. На кого я злюсь во время своих переживаний?

мать, отец, брат, учительница.

3. Какое решение я принял?

я больше не буду так поступать.

я глупый.

я буду послушаться.

Как видите, ответы соответствуют уровню ребенка.

4. Я похож на кого?

На помощь придет метафора.

я дебил

я ничтожество

я слабак

5. Выливать боль нужно на тех, на кого злитесь и непременно на себя самого, так как именно вы позволили обстоятельствам толкнуть вас к конкретным действиям, и потому должны ответить за результат.

Варианты могут быть разными. Кто-то пишет под открытой дугой всё, что думает о родных и о своей персоне. Кто-то хаотично черкает, ругается, проявляет негативные эмоции. Это правильно: мы выпускаем копившуюся долгое время боль.

Далее наступает так называемый момент пустоты.

И, наконец, жесткое намерение, что никогда ваша жизнь уже не будет такой, как раньше. Возникнет горячее стремление изменить свою жизнь.

6. На этом этапе записываем на этом же листе бумаги следующее предложение: "Я отменяю свое старое детское решение". Записываем тезис из п.№ 3 и метафору из п.№ 4 и конспектируем далее:

"Я сейчас принимаю новое решение" за этим следует формулировка самого решения. Последнее должно быть таким, каким вы хотите. Одно условие: оно лаконичное и простое. После этого придумывается новая метафора в связи с принятым решением. Всё фиксируется на бумаге.

Теперь дугу закрываем (как изображено на рис.).

Ключевой момент. Лист с записями сжигаем.

Что полезно сделать: выпишите в блокнот свежие решения по изменению вашей жизни, чтобы время от времени обращаться к ним. Перечитывайте, акцентируя внимание на том, что ваша жизнь теперь непременно будет другой. И вас ждет успех на этом пути.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet