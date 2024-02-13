Как выглядят добро, зло и равнодушие: домашний эксперимент с рисом

«Равнодушие - худшее наказание. Слышали такую фразу? На чём она базируется? Почему – «худшее»? Мы поставили её под сомнение в своей домашней лаборатории, и провели эксперимент. Отчасти физический, отчасти химический, отчасти психологический. Результаты удивили даже меня, маму-психолога.

Подобный эксперимент проводился в научных клубах, он простой, мы решили посмотреть на всё наглядно, поэтому провели его с детьми дома. В три одинаковые миски насыпали одинаковое количество риса, залили одинаковым количеством воды.

Эксперимаент: Добро - Зло - Равнодушие

Взяли три маленькие полосочки бумаги и написали на них:

на одной - слово, обозначающее нечто негативное (детский выбор пал на «Фуку»), слово, означающее нечто светлое, позитивное, у нас им стало «Добро» - на другой, третью – оставили без бумажечки и без надписи.

Мисочки поставили на расстоянии друг от друга в одной комнате. Ежедневно, в одно и то же время, дети брали мисочки с «именами» и говорили в миску слово, которое на ней написано. Для третьей миски была инструкция – проходить мимо.

Эксперимент длился 10 дней.

Результат:

«Фука» - вода воняла так, что больше подходить к ней не хотелось.

«Добро» - пахло кислинкой, напоминало бражку.

В миске без имени – зелёная плесень.

Все были удивлены.

В этом эксперименте, наверное, можно найти много пищи для размышления с точки зрения физико-химических процессов. Но не меньше пищи здесь было психологической. Я снова вспомнила фразу про равнодушие. И, вроде бы, знаем эти законы давно, и понимаем их, но наглядность – творит чудеса. Она точна. Материальна.

Относясь по-разному к одинаковым веществам, лучшее, что мы можем сделать, и это логично и понятно, – желать добра, худшее – быть равнодушным.

Это касается и воспитания детей и того, как мы поступаем сами с собой.

Как мы относимся к своей жизни? К своим целям и слабостям?

Мотивируем ли мы себя, говоря «Добро!», «Вперёд!», «Активность!», «Уверенность!», ругаем ли, обзываясь нехорошими «с неприятным запахом» словами, или, может быть, игнорируем?

Что мы хотим от сегодняшнего дня?

Если мы хотим развивать себя, то можем помочь, говоря себе позитивные слова добра, никак не оставаться равнодушными к своим мечтам, равно как и к своим слабостям, чтобы не заводилась в них «духовная плесень».

Ведь, если на наши слова реагирует рис, представляете, как реагируют окружающие нас люди и мы сами?опубликовано econet

Автор Альбина Собина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet