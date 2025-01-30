КАК воспитывать мальчика без отца

В этой статье я расскажу не только о воспитании мужественных мальчиков без постоянного участия родного папы, но и о принцессах-дочках, которым присутствие отца также важно.
Многие матери-одиночки приходят к психологам с вопросом: “Как быть, если в семье нет папы? Как мне жить, как воспитывать детей?”. Этот вопрос особенно актуален для тех, кто воспитывает сыновей. Ведь мальчикам нужен мужской пример для подражания - а его нет. Присутствие отца в семье необходимо. И не важно, дочку или сына вы растите. Мальчикам он показывает, как должен жить мужчина, как он должен себя вести, какими качествами обладать, знакомит его с мужским миром и обучает мужским навыкам. Женщина никогда не поймет, как это происходит.
Мы, женщины, мыслим и воспринимаем все по-другому, более чувственно. А мужчины - они стратегичны, точны.
Для девочки также важно иметь папу. Его любовь впоследствии влияет на ее духовное развитие, умение контактировать и понимать представителей противоположного пола. В этом плане общение с отцом в детстве - ее первый опыт общения с мужчиной. Взрослея, она либо самореализуется и будет счастливой женщиной, либо станет серой мышкой, с низкой самооценкой, неумением любить и получать любовь, и не сможет построить счастливые отношения, собственную семью с достойным мужчиной.
История нам рассказывает о том, как тяжело пережила Европа две мировые войны, потеряв множество представителей сильного пола. Женщины были вынуждены научиться жить без мужчин, обходиться собственными силами, чтобы обеспечить семью, воспитать и обучить своих детей. И это не лучшим образом отразилось на большинстве последующих поколений в плане их психоэмоционального развития.
Женщины могут показать своим детям только одну модель поведения. Но ведь в жизни - на работе, в учебе, семье, в обществе - молодые женщины общаются с представителями обоих полов. Девочки, выросшие без отца, не понимают, как именно они должны себя вести с мужчинами, их поведение и их внутренний мир остается для них полной загадкой.
Когда девочка в детстве общается с папой, она уже тогда начинает формировать определенные навыки контакта с противоположным полом. Более того - анализируя отношение своего отца к ней и маме, она создает в подсознании образ мужчины, с которым она хотела бы быть в будущем. Если отца рядом нет - она не может создать свой идеальный образ, а значит, ей трудно будет понять, чего она хочет от мужчин, от отношений.
Если по какой-либо причине у вас в данный момент нет мужа, для мальчика нужно найти другой образ для подражания. Хорошо, если есть дедушка - он вполне справится с задачей заменить внуку отца.
В отсутствии дедушки придется найти другой пример - крестный, родной дядя, тренер на кружке по сборке авиамоделей, тренер по рукопашной борьбе - кто угодно, кто сможет вызвать уважение в мальчике и станет хорошим примером для подражания. Главное - мужчина должен отражать уверенность, успешную самореализацию и способность сделать свою семью счастливой.
Какую главную функцию в семье выполняет мужчина? Правильно - защита. В этом плане имеется в виду как финансовая, так и физическая защита, если вдруг в ней возникнет необходимость.
Присмотритесь к окружающим знакомым мужчинам, с которыми смог бы часто контактировать ребенок. Оцените его качества - выглядит ли он счастливо, уверенно в себе, насколько сильно он ответственный и духовно сильный.
Определите для себя, на кого мог бы быть похож ваш мальчик, каким бы вы хотели видеть его лет через 15-20. Выбрав подходящего “кандидата” на мужской образ для ребенка, попросите его иногда участвовать в жизни ребенка. Хорошо, если это будет ваш близкий друг или родственник - его будет легче подключить к участию в жизни малыша. Постарайтесь устроить так, чтобы ваш сын (или дочь) могли почаще общаться - поездки на природу, помощь в уроках, время от времени присмотр за ребенком после детского сада или школы.
Так дети смогут получить обе модели поведения, видеть различия в них, и каждый из этого опыта в общении будет извлекать для себя пользу - мальчики будут видеть, какими они должны быть в будущем, а девочки будут учиться понимать мужчин.
Позвольте себе немного опереться на другого мужчину, ведь в первую очередь это необходимо для счастья вашего ребенка.
Чаще всего женщина думает, что чем скорее после развода она выйдет замуж, тем будет лучше. Это очень распространенная ошибка среди одиноких мамочек. Ведь в новый брак вы войдете со старым мышлением, ожиданиями. В результате либо мужчина постарается поскорее вас бросить, либо вы всю жизнь будете с ним несчастны, так как не сможете наладить отношения.
Вторая, не менее распространенная ошибка - ожидание появления в вашей жизни мужчины лишь для того, чтобы переложить на него все свои проблемы: ответственность за финансовое обеспечение семьи, ответственность за счастье в семье, благополучие детей, собственную внутреннюю гармонию и так далее. Безусловно, со временем так оно и будет. Но мужчина должен увидеть уверенную в себе, счастливую женщину, а не уставшую, замученную, неухоженную “тетку”.
Вы должны поверить в себя, принять свою жизнь такой, какая она есть, стать счастливой. А с приходом мужчины ваша жизнь станет еще ярче. С таким мышлением вы довольно быстро найдете себе возлюбленного, с которым действительно будете счастливы.
Если вы станете счастливой мамой, ваш ребенок также будет счастлив рядом с вами. И с появлением мужчины в вашей общей жизни сын (или дочь) получат модель поведения настоящего мужчины.опубликовано econet
Автор Ирина Гаврилова Демпси
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий